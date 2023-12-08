Шесть овертаймов или 13 команд за карьеру? Семь самых необычных рекордов в истории НБА

Рекорды, о которых чаще всего слышат поклонники НБА, обычно связаны с какими-либо игровыми показателями или определённой их комбинацией. Очки, подборы, передачи, процент реализации — оценивать их можно в пересчёте на сезон, на розыгрыш плей-офф или на один матч. В общем, есть где разгуляться. Но в истории лиги были также установлены несколько уникальных достижений, напрямую не связанных с традиционными статистическими метриками. И «Чемпионат» составил список из семи самых необычных из них.

Самый быстрый перебор фолов — Бубба Уэллс, 2 минуты 43 секунды

Бубба Уэллс провёл один единственный сезон в НБА, приняв участие в 39 матчах чемпионата-1997/1998. При этом он по сей день остаётся обладателем антирекорда за самое быстрое удаление, связанное с перебором персональных замечаний.

Произошло оно 29 декабря 1997 года, когда «Даллас», за который и выступал Уэллс, в гостях встречался с «Чикаго Буллз». Когда игрок появился на площадке в третьей четверти, наставник «Маверикс» Дон Нельсон принял решение применить тактику, которая в дальнейшем получит название «хак-э-Шак». Специалист хотел, чтобы Уэллс намеренно фолил на Деннисе Родмане, который славился своим неуверенным исполнением штрафных и в том сезоне имел 55% точности с линии.

Видео можно посмотреть на канале LamarMatic в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И тогда 23-летний защитник решил: фолить так фолить. Он заработал шесть нарушений всего за 163 секунды игрового времени и был вынужден покинуть площадку. Более того, Родман в том матче реализовал 9 из 12 штрафных, а его «Чикаго» в итоге одержал победу со счётом 111:105.

Самый нерезультативный матч — 37 очков в сумме

22 ноября 1950 года «Форт Уэйн Пистонс», довольно средней команде из Западного дивизиона, удалось обыграть действующих чемпионов из «Миннеаполис Лейкерс». Последние на тот момент имели победную серию из 29 домашних матчей, и тренер «Пистонс» Мюррей Менделхолл знал, что шансы его подопечных на победу были ничтожно малы.

Но так как всё происходило за четыре года до того, как в НБА было введено правило 24 секунд, специалист решил схитрить и придерживаться следующей оборонительной стратегии: «пока мяч у нас — нам не забьют».

В результате «Пистонс» как могли сушили игру, передавали мяч туда-обратно, а «Лейкерс» не знали, что с этим делать. К тому же удача была не на стороне «Миннеаполиса»: все четыре броска с игры реализовал звёздный Джордж Майкан, а вот его одноклубники шли 0/6.

Видео можно посмотреть на канале Hoop Life в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Трибуны освистывали «Пистонс», которые по итогам трёх четвертей каким-то чудом оставались позади, но новичок команды Ларри Фауст всё-таки сумел оформить победный бросок через Майкана. 19:18 — грандиозная победа «Форт Уэйн».

«Если это баскетбол, то я больше не хочу быть его частью. Такая игра убьет профессиональный баскетбол», — сказал после того матча разочарованный тренер «Лейкерс» Джон Кундла.

Худший результат, с которым команда вышла в плей-офф — 16-54

Худшей командой, которая когда-либо выходила в плей-офф НБА, по праву считается «Балтимор Буллетс» образца сезона-1952/1953. С балансом 16-54 (22,9% побед) этот коллектив занял четвёртое, предпоследнее место в Восточном дивизионе, на тот момент состоявшем всего из пяти команд. Хуже «Буллетс» тогда выступили только «Уорриорз» из Филадельфии — 12-57 (17,4%).

Но несмотря на то что в лиге на тот момент было всего 10 команд, восемь из них имели право на попадание в плей-офф: по четыре лучших — если их можно так назвать — из каждого дивизиона. Вот и получилось, что «Милуоки Хоукс», занявший пятое место на Западе с балансом 27-44 (38%), остался вне постсезона, а вот побитый «Балтимор» полноправно вышел туда.

Само собой, дальше первого раунда «Буллетс» пройти не удалось — в той серии будущие финалисты из «Нью-Йорк Никс» вынесли их со счётом 2-0.

Самый продолжительный матч — шесть овертаймов

Самая продолжительная встреча в истории НБА состоялась 6 января 1951 года. Тогда «Рочестер Роялс» принимал на своей площадке «Индианаполис Олимпианс», и на то, чтобы выявить победителя, командам потребовалось 78 минут — то есть шесть полных овертаймов.

При этом матч завершился со счётом 75:73 в пользу «Олимпианс». 148 очков в сумме — казалось бы, довольно мало для игры, которая продолжалась на полчаса больше обычной. Но, опять же, правила 24 секунд в лиге тогда ещё не существовало. Именно поэтому в двух из шести добавленных отрезков команды вообще не набрали ни одного очка.

Самым результативным игроком встречи тогда стал Арни Ризен — у него скромные 26 очков. Его «Рочестер» в том сезоне, кстати, завоевал своё второе чемпионство в НБА, в финале обыграв «Нью-Йорк Никс» со счётом 4-3. Напомним, после бесчисленного количества переименований эта франшиза теперь носит название «Сакраменто Кингз».

Максимальное количество минут, сыгранных в одном матче — Дэйл Эллис, 69

Дэйл Эллис Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Одна из самых продолжительных игр в истории лиги прошла уже в «Классическую эру». 9 ноября 1989 года «Милуоки Бакс» принимал на домашнем паркете «Сиэтл Суперсоникс» и после пяти овертаймов одержал минимальную победу — 155:154.

Это совсем другие цифры, нежели были в вышеупомянутом матче «Олимпианс» и «Роялс». Зато Дэйлу Эллису, принимавшему участие в той встрече, удалось установить рекорд по количеству сыгранного времени. Он находился на площадке на протяжении целых 69 минут и набрал больше трети всех очков «Суперсоникс» — 53.

Его напарник Ксавье Макдэниел записал на свой счёт 37 очков и отдохнул всего на 60 секунд больше. Он по сей день остаётся ближайшим преследователем Эллиса с 68 минутами за матч. Довольно высоко в этом списке находится и принимавший участие в той встрече Джей Хамфрис из «Бакс» — он отыграл 62 минуты.

Максимальное количество матчей, сыгранных в одном сезоне — Уолт Беллами, 88

Уолт Беллами, 1966 год Фото: Getty Images

В истории лиги было довольно много прецедентов, когда в результате обмена игрокам приходилось проводить чуть больше, чем 82 матча за сезон. Но абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных встреч является выдающийся центровой Уолт Беллами, принявший участие в 88 играх сезона-1968/1969.

Он начинал сезон в составе «Нью-Йорка», но после того, как провёл 35 матчей за команду, был обменян в «Детройт». Однако на тот момент у «Никс» в календаре оставалось только 47 встреч, а вот у «Пистонс» — все 53. И Беллами не упустил возможность принять участие в каждой из них.

В 70-е подобная ситуация приключилась с ещё несколькими игроками, которые в итоге преодолели отметку в 86 матчей. Даже в сезоне-2003/2004 Тео Рэтлифф и Шариф Абдур-Рахим провели по 85 игр. Но Уолт и его необычное достижение пока остаются непревзойдёнными.

Максимальное количество команд за карьеру — Иш Смит, 13

Стив Клиффорд (слева) и Иш Смит (справа) Фото: Michael Reaves/Getty Images

35-летний Иш Смит, который в нынешнем сезоне выступает за «Хорнетс», на протяжении своей карьеры побывал чуть ли не в половине команд НБА. Он выступал за 13 разных коллективов: «Хьюстон», «Мемфис», «Голден Стэйт», «Орландо», «Милуоки», «Финикс», «Оклахому», «Филадельфию», «Новый Орлеан», «Детройт», «Вашингтон», «Шарлотт» и «Денвер».

И всё это, как оказалось, было не зря. Ведь именно в своей 13-й команде, «Наггетс», Смит в этом году завоевал чемпионский перстень. В регулярном сезоне он принял участие в 43 матчах, в среднем проводя на площадке всего по девять минут, а в плей-офф суммарно отыграл всего 12 минут.

По окончании сезона-2022/2023 Иш мог добавить в свою копилку и 14-ю команду, но принял решение вернуться в «Шарлотт», где уже играл в чемпионате-2021/2022. Правда, его контракт рассчитан всего на один год, так что уже летом 2024-го Смит станет свободным агентом. А если «Хорнетс» вдруг обменяют ветерана в дедлайн, к межсезонью он может найти и свою 15-ю франшизу.