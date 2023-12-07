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Рекорд Клэя Томпсона из «Голден Стэйт Уорриорз» по результативности в 2016 году: он набрал 60 очков за 90 секунд с мячом

История подвига Клэя Томпсона. Он набрал сумасшедшие 60 очков за 90 секунд с мячом!
Арина Ершова
История подвига Клэя Томпсона
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Звезда «Уорриорз» почти догнал Уилта Чемберлена по эффективности.

В сезоне-2016/2017, в золотые времена «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, чьё вступление в этом году вызывает некоторые вопросы, был одним из лучших игроков в лиге. Ещё до травм, на пике своей карьеры он выглядел совсем иначе, нежели сейчас, и время от времени был просто неудержим. Но, пожалуй, самый удивительный его перформанс состоялся семь лет назад, 5 декабря 2016 года. Тогда, играя против «Индианы» (142:106), Клэй установил собственный рекорд результативности — 60 очков.

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Сам факт преодоления отметки в 60 очков не является чем-то феноменальным в современной НБА. Конечно, это серьёзная цифра, но в предыдущем сезоне одному Дэмьену Лилларду она покорилась дважды. Даже в нынешнем чемпионате его одноклубник Яннис Адетокунбо уже подобрался довольно близко, набрав 54 очка (также против «Пэйсерс»). Так что же делает достижение Томпсона таким выдающимся?

Начнём с того, что Клэй реализовал 21 из 33 бросков с игры (63,6%), 8 из 14 из-за дуги (57,1%) и 10 из 11 — со штрафной (90,9%). Он набрал 40 очков только за первую половину и суммарно провёл на площадке всего 29 минут. Ему до сих пор принадлежит рекорд по количеству очков, набранных менее чем за полчаса игрового времени. Но самое удивительное — то, как именно Томпсон атаковал кольцо.

Только 1 из 21 реализованного им броска был оформлен не в результате передачи. При этом Клэй в сумме коснулся мяча 52 раза и сделал всего 11 «дриблов». Мяч находился в его руках лишь 90 секунд — то есть по 1,73 секунды в среднем на одно владение.

Клэй Томпсон, 2016 год

Клэй Томпсон, 2016 год

Фото: JOSE CARLOS FAJARDO/Getty Images

Для сравнения, Коби Брайант, набравший 61 очко в своём последнем матче, в той встрече владел мячом на протяжении 400 секунд. Когда Леброн Джеймс провёл свою самую результативную игру в 2014-м (61 очко), мяч находился у него в руках 390 секунд. А когда Кармело Энтони покорились рекордные для «Никс» и «Мэдисон Сквер Гарден» 62 очка, он провёл 240 секунд с мячом. От шести с половиной до четырёх минут против полутора у Томпсона. Просто сумасшедший результат!

Отсюда вытекает ещё один не менее впечатляющий факт: в той игре с «Пэйсерс» Клэй в среднем набирал невероятные 2,07 очка за минуту. В матче, где Уилт Чемберлен набрал свои легендарные 100 очков, он провёл на площадке 48 минут и имел на самую малость больше — 2,08 очка на каждые 60 секунд.

«Я чувствовал, что каждый мой бросок — это хороший бросок. То, как я взаимодействовал со своими товарищами по команде, тоже важно. Легко получать открытые броски, когда ты играешь с Зазой Пачулией и Дрэймондом Грином. Думаю, для меня всё началось тогда, когда я сделал несколько лэй-апов в начале игры. Это всегда позволяет мне раскрыться, и, когда я активен без мяча, именно тогда нахожусь в своей лучшей форме», — сказал тогда Томпсон.

Клэй Томпсон, 2016 год

Клэй Томпсон, 2016 год

Фото: JOSE CARLOS FAJARDO/Getty Images

В общем, выступление винга «Уорриорз» в том матче является просто образцовым для любого игрока плана кэтч-энд-шут. Как только мяч настигал Томпсона, он находил возможность для лэй-апа или джамп-шота. Даже Стефен Карри в той встрече отошёл на второй план и набрал только 13 очков, зато сделал 11 передач, шесть из которых — на Клэя.

«Это подвиг, который, вероятно, никогда не будет повторён в истории баскетбола. Я готов поставить на это деньги. Это невероятно», — сказал в то время Стеф.

Для «Уорриорз» это был первый случай с 1974 года, когда игрок франшизы записал на свой счёт 60 очков — тогда это сделал Рик Барри. Да и вообще, со времён Уилта Чемберлена таких прецедентов было всего три (Карри набрал 62 против «Портленда» в 2021-м). Так что Клэй однозначно вписал своё имя в историю клуба — но сколько ещё продлится его история в «Голден Стэйт»?

Видео можно посмотреть на канале Golden State Warriors в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сезон-2023/2024 является для Томпсона последним по контракту на $ 190 млн, подписанному в 2019 году. И хотя в руководстве команды вроде как не намерены обменивать звёздного игрока, в конце октября авторитетные инсайдеры сообщили, что переговоры между сторонами застопорились. «Уорриорз» не могли договориться с 33-летним баскетболистом ни о сумме, ни о количестве сезонов, на которые будет рассчитано продление.

Согласно другим источникам, подобного рода неопределённость теперь давит и на самого Клэя. На старте чемпионата перед ним стояла задача наиграть на новое крупное соглашение, но пока получается как-то не очень. Томпсон проводит далеко не лучший свой сезон, а во время матчей выглядит на удивление раздражительным — или даже разочарованным в самом себе.

Статистика Клэя Томпсона в сезоне-2023/2024

Статистика Клэя Томпсона в сезоне-2023/2024

Фото: «Чемпионат»

Поэтому за завесой психологического давления пока не видно и проблесков того Клэя, который в 2016 году набрал 60 очков за 29 минут. Конечно, травмы — он целиком пропустил два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия — и возраст потихоньку дают о себе знать. Существуют также и общекомандные проблемы в «Уорриорз» — не просто так ведь они проиграли девять из последних 12 матчей.

Тем не менее в запасе у «Голден Стэйт» остаются ещё 62 встречи регулярного чемпионата. Если Стив Керр придумает, как перевернуть ситуацию, то, может, и у Томпсона игра пойдёт лучше, чем мы можем наблюдать на данный момент. А если нет, то нам так и останется вспоминать о его подвигах семилетней давности.

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