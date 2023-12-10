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Единая лига ВТБ, 10 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матча ЦСКА — «Зенит»

Матч недели? Матч месяца? ЦСКА примет на своей площадке «Зенит» в Единой лиге ВТБ — LIVE
Андрей Антсон
ЦСКА — «Зенит». LIVE!
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Рассчитываем исключительно на плотную концовку!

ЦСКА — на первом месте с 29 очками, а «Зенит» — на втором с 26. Этого факта будет достаточно, чтобы обратить внимание на очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ! Ранее, 8 октября, ЦСКА оказался сильнее на выезде, выиграв у санкт-петербуржцев со счётом 80:76.

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Сегодня, 10 декабря, будет сыграно в общей сложности три матча. Первая игра начнётся в 13:30 мск, заключительная — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит», который состоится в 13:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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