Матч недели? Матч месяца? ЦСКА примет на своей площадке «Зенит» в Единой лиге ВТБ — LIVE

ЦСКА — на первом месте с 29 очками, а «Зенит» — на втором с 26. Этого факта будет достаточно, чтобы обратить внимание на очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ! Ранее, 8 октября, ЦСКА оказался сильнее на выезде, выиграв у санкт-петербуржцев со счётом 80:76.

Сегодня, 10 декабря, будет сыграно в общей сложности три матча. Первая игра начнётся в 13:30 мск, заключительная — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит», который состоится в 13:30 мск.

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