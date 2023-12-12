В «Барселоне» появился следующий Вембаньяма? Кажется, мы знаем будущий 1-й пик драфта-2031

В последние несколько дней новостные издания и хардкорные фанаты баскетбола вовсю говорят об одном феномене. Был обнаружен крайне выделяющийся игрок в академии «Барселоны». Ему 12 лет, но он обладает потрясающими физическими данными. Уже сейчас его рост составляет порядка 205 см. «Чемпионат» предлагает познакомиться с тем, кто потенциально может повторить историю Виктора Вембаньямы, выбранного под первым номером на драфте-2023.

Его зовут Мохамед Дабоне. Хайлайты игрока в данный момент захватывают социальные сети. Помимо того, что уроженец Буркина-Фасо аномально высок для своих лет, в своей игре он показывает, что обладает перечнем разнообразных баскетбольных навыков. За счёт разницы в росте ему удаётся собирать множество блок-шотов, он также показывает свои способности в дальнем броске.

Видео можно посмотреть на канале BasketCantera.TV в YouTube. Права на видео принадлежат BasketCantera.

Выше вы можете увидеть его лучшие моменты с детского турнира, проходившего в Мадриде. Ну как детского — это были соревнования между командами U15. Несмотря на разницу в возрасте, Мохамед привёл каталонскую команду к победе и стал MVP. В решающем матче с мадридским «Реалом», закончившимся со счётом 61:59, Дабоне отметился 25 очками, 14 подборами и шестью блок-шотами. Абсолютное доминирование!

Конечно, было бы нечестно ожидать что-либо от игрока, которому только 12 лет. Попасть в НБА он теоретически сможет только в 2031 году, именно тогда он сможет быть доступен для драфта по современным правилам. Зная то, как европейские клубы не боятся задействовать юношей, возможно, через три-четыре года мы его увидим в основном составе «Барселоны».

Если у Дабоне получится, он станет очередным воспитанником «Барселоны», который в итоге попал в НБА. А кто был ещё? Давайте вспомним двух заметных игроков в истории главной лиги мира, которые считают собственной альма-матер именно каталонский клуб.

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Пау Газоль и Марк Газоль Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Первыми на ум приходят, конечно, братья Газоли. Оба уроженцы города Барселоны, но им так и не удалось пересечься в этом великом клубе. Пау начал выступать за юношескую команду «Барсы» ещё в 16 лет, а в 18 уже дебютировал на взрослом уровне. Таким образом, его игра с 1999 по 2001 год настолько впечатлила команды НБА, что он был выбран под третьим номером «Атлантой Хоукс», которая тут же обменяла его в «Мемфис Гриззлиз». Именно летом 2001 года франшиза сменила город, переехав из Ванкувера.

Марк вместе со старшим братом переехал в Мемфис и начал играть за местную школу. После того как Газоль-младший выпустился из учебного заведения, он решил последовать по стопам Пау и подписал контракт с «Барселоной». Его перспективы изначально не очень хорошо оценивали, потому его задрафтовали лишь под 48-м номером. Не успев сыграть за «Лос-Анджелес Лейкерс» ни одной игры, он был обменян на собственного брата. Пау начал выигрывать чемпионства с Коби Брайантом, а Марк продолжал строить наследие Газолей в «Мемфисе».

Газоль-младший тоже выиграет своё чемпионство, но уже на поздней стадии своей карьеры, в 2019 году вместе с «Торонто Рэпторс». А Пау, кстати, в 2021 году вернулся играть в родной клуб, где смог дойти до финала Евролиги. Там их ожидал «Анадолу Эфес» Эргина Атамана, и уйти совсем красиво Газолю-старшему не удалось.

Сможет ли Дабоне в следующем десятилетии продолжить традиции элитных бигменов «Барселоны»?