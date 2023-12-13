Гром среди ясного неба. «Уралмаш» уволил главного тренера Милоша Павичевича

13 декабря екатеринбургский «Уралмаш» буквально ошарашил своих болельщиков, сообщив, что исполняющим обязанности главного тренера будет Вадим Филатов. При этом информации о Милоше Павичевиче, который возглавлял клуб с прошлого сезона, не было, что выглядело ещё более странно.

Спустя некоторое время исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов всё же подтвердил эту информацию. По его словам, у клуба и Павичевича возникло расхождение во взглядах на развитие команды.

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Такое уже бывало

Милош Павичевич (справа) и Джавонте Даглас Фото: БК «Пари НН»

Это не первая «неожиданная» отставка в «Уралмаше». Что-то похожее было и с предшественником Павичевича — Михаилом Тереховым. Он был уволен за два матча до окончания регулярного чемпионата Суперлиги, при результате команды 24-2.

Похожая история была и с Филатовым, который сейчас будет подменять Павичевича. В феврале 2021 года он присоединился к клубу в качестве ассистента главного тренера, а в начале ноября возглавил команду. При нём уральцы закончили первый круг Суперлиги сезона-2021/2022 на втором месте. Через несколько дней после поражения от «Руны» Филатова сменил Евгений Пашутин. Справедливости ради, при нём команда ни разу не проиграла и стала чемпионом в тот год.

Павичевич это заслужил?

Милош Павичевич Фото: БК «Уралмаш»

По приходе в «Уралмаш» Павичевич сразу взялся за дело и с ходу выиграл с командой титул в Суперлиге. Для него это не было в новинку, ведь он делал это с приморским «Спартаком» в 2018 году. А вообще черногорский специалист, имеющий российское гражданство, очень давно работает в РФ. В сезоне-2011/2012 он руководил молодёжной командой «Автодора». В сезоне-2015/2016 Павичевич входил в тренерский штаб грузинской «Виты», после чего был период как раз в «Спартаке». С 2018 по 2021 год Павичевич возглавлял «Купол-Родники». В прошлом сезоне он успел немного поработать в саратовском «Автодоре».

Неизвестно, брали ли Павичевича конкретно под Единую лигу ВТБ, но очевидно, что он свой период отработал хорошо. Делать какие-то прогнозы до сезона относительно дебютантов бессмысленно: новая лига, много новых игроков в своей команде, новые соперники. Но Павичевич прекрасно адаптировал практически новый состав под Единую лигу ВТБ. На старте сезона были обыграны лидеры — «Зенит» и «Локомотив-Кубань», причём петербуржцы были повержены на своём паркете.

Во многих матчах «Уралмаш» выглядел очень достойно, порой не хватало самой малости в концовке, с тем же «Зенитом» в матче второго круга. Это же касается и матча с «Руной». В игре с «Автодором» екатеринбургский клуб почти весь матч отставал, но в последней четверти уверенно сыграл как может и заслуженно победил, что делает отставку тренера после победы ещё более странной.

Кто может стать преемником Павичевича? На самом деле это гадание на кофейной гуще. Того же Филатова могут оставить на посту главного, так как он имеет опыт. Однако есть и несколько достойных кандидатов из тех, кто сейчас остаётся без работы. При этом не стоит отрицать возможности приглашения зарубежного специалиста, который ранее не работал в Единой лиге ВТБ.

Нельзя с уверенностью говорить, что Павичевич заслужил своё увольнение из-за результатов, но будет очень интересно посмотреть на то, как команда в итоге закончит нынешний чемпионат.

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