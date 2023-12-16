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Единая лига ВТБ, 16 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матча ЦСКА — «Автодор»

В ЦСКА готовы продолжить победную серию! Армейцы примут «Автодор» в Единой лиге ВТБ — LIVE
Андрей Антсон
Армейцы примут «Автодор» в Единой лиге ВТБ — LIVE
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Саратовская команда на верном пути?

ЦСКА проведёт свой последний домашний матч в этом году, прежде чем уехать в гостевое турне. Лидеры Единой лиги вернутся в Москву лишь во второй половине января. Красно-синие имеют серию из шести побед. «Автодор», в свою очередь, активно борется за квалификационные места, занимая 11-е место в таблице.

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Сегодня, 16 декабря, будет сыграно в общей сложности три матча. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Автодор», которая назначена на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
16 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
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П1
X
П2

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