В ЦСКА готовы продолжить победную серию! Армейцы примут «Автодор» в Единой лиге ВТБ — LIVE

ЦСКА проведёт свой последний домашний матч в этом году, прежде чем уехать в гостевое турне. Лидеры Единой лиги вернутся в Москву лишь во второй половине января. Красно-синие имеют серию из шести побед. «Автодор», в свою очередь, активно борется за квалификационные места, занимая 11-е место в таблице.

Сегодня, 16 декабря, будет сыграно в общей сложности три матча. Первая игра начнётся в 14:00 мск, заключительная — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Автодор», которая назначена на 14:00 мск.

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