Ни одной победы в 37 матчах на двоих! Что творится с худшими командами НБА?

Впервые за всю историю НБА сразу две команды имеют активную серию поражений из 17 или более матчей. И кто бы мог подумать, что одной из них будет франшиза, где главная восходящая звезда поколения играет под руководством самого побеждающего тренера в лиге. Но, увы и ах, из стана «Сан-Антонио» в нынешнем сезоне приходят преимущественно плохие новости. То же самое можно сказать и о самой молодой команде регулярки — «Детройте». Но почему?

В этом материале «Чемпионат» расскажет, что же происходит в двух худших командах НБА на данный момент.

Западная конференция — «Сан-Антонио Спёрс» (3-19, 13,6%)

Когда «Спёрс» выбрали Виктора Вембаньяму на драфте–2023, мало кто ожидал, что дебютный сезон начнётся для него с антирекордной серии поражений. Но «Сан-Антонио» проиграл 17 матчей подряд, что является худшим результатом в истории франшизы, не побеждая на протяжении почти полутора месяцев.

Нынешнему составу «шпор» удалось «превзойти» даже свою прошлогоднюю версию, установившую планку в 16 поражений кряду. Но тогда команда откровенно танковала ради более благоприятных шансов в лотерее драфта. А что теперь? Неужели одного первого пика им недостаточно?

Проблема заключается в том, что сами «Спёрс» задали для себя совершенно другой уровень ожиданий. Грег Попович ещё перед началом сезона говорил, что команда готова побеждать. Но это заявление, увы, пока далеко от действительности. И если «Сан-Антонио» всё-таки не танкует, то наверняка просто экспериментирует. И особо не торопится с этим процессом.

Игроки «Сан-Антонио», сезон-2023/2024 Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Как ещё можно объяснить тот факт, что место Тре Джонса — единственного традиционного разыгрывающего в заявке — в старте занимает Джереми Сохан, который в прошлом сезоне играл на позиции тяжёлого форварда? Как ещё можно объяснить то, что даже у вашего лучшего игрока нет чётко выделенной роли на площадке? Почему пятёрка, которая в нынешних условиях выглядит наиболее оптимально (Джонс-Васселл-Джонсон-Сохан-Вембаньяма) отыграла только 21 минуту в восьми матчах?

Все эти неочевидные тренерские решения только усугубляют уже имеющиеся проблемы. Возьмём, например, бросок. «Спёрс» делают подавляющее количество попыток из-за дуги (но не из углов), при этом имея второй худший в лиге процент реализации — 33,6. Они также довольно много атакуют кольцо со средней, занимая четвёртое место в лиге по этому показателю. Однако точными оказываются неудовлетворительные 39,5% таких бросков (21-е место в лиге). Можно представить, что против такого коллектива будет не то чтобы сложно обороняться. И именно поэтому «Сан-Антонио» является худшей командой лиги по нет-рейтингу (-11,8) и атакующему рейтингу (105,9).

Net Rating — разница между количеством очков на 100 владений, которые команда набирает в атаке и пропускает в защите.

Среди других сложностей можно отметить большое количество потерь (16,2 за игру, 28-е место в лиге) и довольно слабую игру на подборе, несмотря на старания Вембаньямы. «Спёрс» также идут 1-9 в матчах, в ходе которых имеют преимущество в 10 и более очков. Причиной является тенденция к проведению просто отвратительных третьих четвертей. Разница между набранными и пропущенными ими очками на этом отрезке составляет «-149» — это несомненно худший результат в НБА. Ближайший преследователь, «Вашингтон», имеет «-98» по этому показателю.

Статистика Вембаньямы в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»

Но, несмотря на всё это, невероятный Виктор Вембаньяма по-прежнему проводит крайне убедительный сезон с дабл-даблом в среднем за игру — 18,8 очка и 10,6 подбора, а также с 2,6 передачи, 1,2 перехвата и 2,8 блока. Единственное, что оставляет желать лучшего, так это точность бросков: пока француз имеет только 43,1% с игры и 25% из-за дуги.

В своих двух последних матчах он в сумме сделал 38 подборов, опередив Дуайта Ховарда и став самым молодым баскетболистом в истории НБА, кому покорилась отметка в 20 очков и 20 собранных отскоков за игру. Он также является лучшим новичком НБА по количеству очков (38), подборов (20), блоков (8) и перехватов (6), сделанных в одном матче. Правда, первое место в официальном рейтинге дебютантов всё равно занимает Чет Холмгрен.

Восточная конференция — «Детройт Пистонс» (2-21, 8,7%)

Казалось бы, переплюнуть «Сан-Антонио» с его менее чем 14% побед будет довольно непросто. Но «Детройту» это удалось — проиграв аж 20 матчей подряд, «Пистонс» также установили антирекорд франшизы. Более того, они приблизились к антирекорду НБА в целом, который принадлежит «Филадельфии» образца начала «Процесса» — 26 игр. При этом 10 матчей из 21 «Детройт» проиграл с двузначной разницей. Это столько же поражений, сколько две лучшие команды лиги — «Бостон» и «Миннесота» — потерпели на двоих.

Очевидно, что сейчас у «Детройта» что-то идёт не по плану. И если рассматривать ситуацию в более широком масштабе, в «Пистонс» существуют три проблемы: травмы, общее и вынужденное отсутствие ветеранов и тот факт, что «молодые и перспективные» не сделали шага вперёд, которого от них ожидали. Пойдём по порядку.

34-летний Боян Богданович, который в прошлом году провёл лучший сезон в своей карьере, был вынужден пропустить первые 19 матчей регулярки. 28-летний Монте Моррис, который должен был стать стартовым разыгрывающим, до сих пор не дебютировал за «Детройт» из-за травмы квадрицепса и вернётся в строй не раньше января. 32-летний Алек Бёркс — ролевик, пускай и неплохо справляющийся со своей ролью, а его ровесник Джо Харрис просто занимает место в заявке и, что не менее важно, в платёжной ведомости. А кроме них в «Пистонс» нет ни одного игрока старше 25 лет.

Скамейка запасных «Детройта», сезон-2023/2024 Фото: Elsa/Getty Images

Джейлен Дюрен (20 лет), который прибавил по сравнению с предыдущим сезоном и теперь делает дабл-дабл в среднем за игру, пропустит как минимум две недели из-за травмы голеностопа. Джейден Айви (23), в прошлом сезоне вошедший во вторую символическую пятёрку новичков, проводит на площадке на 25% меньше времени из-за слабой игры в обороне, склонности к потерям и снижению результативности. К тому же в этом году ему пришлось уступить место основного боллхэндлера Кейду Каннингему, вернувшемуся в строй после травмы.

Айзея Стюарт сбавил по сравнению с предыдущим сезоном, Киллиан Хейз (обоим по 22 года) — тоже. Непросто дела обстоят и у новичка Осара Томпсона: он начал проводить больше времени на скамейке с возращением Богдановича, а его склонность к перебору персональных фолов также не помогает ситуации.

К только-только восстановившемуся Бояну вопросов нет. К Каннингему, который в среднем набирает по 22 очка и 7,3 передачи, их также довольно мало — разве что смущают точность из-за дуги (33,6%), игра в обороне и количество потерь (4,3). Но если учесть, что в свои 22 года он является шестым в лиге по проценту задействования (29,9), это можно простить. Вот только, помимо этих двоих — и Айви от случая к случаю, полагаться «Детройту» особо не на кого.

Осар Томпсон и Монти Уильямс, сезон-2023/2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Отдельно хочется поговорить о наставнике «Пистонс» Монти Уильямсе. Не сказать что в новой команде он выглядит особо воодушевлённым — то ли из-за неудовлетворительных результатов, то ли потому, что изначально не хотел приходить в «Детройт» и отклонил первое (причём довольно выгодное) предложение команды. Понятно, что к коллективу — да ещё и к такому молодому — ему только предстоит привыкнуть. Но на данный момент Уильямс оказался совершенно загнанным в угол, и даже его публичные высказывания начинают вызывать опасения.

«Как бы нам ни было больно от этого проигрыша — вы не представляете, как нам больно — я всё равно вижу большой рост и рад некоторым моментами, которые увидел сегодня. Думаю, мы начинаем понимать, что можем набирать очки, если правильно создаём пространство на площадке. Я понемногу учусь использовать некоторых ребят в команде», — сказал специалист после 20-го подряд поражения «Пистонс».

Команде потребовалась четверть сезона на то, чтобы осознать важность спейсинга? Тяжело поверить, что нечто подобное вышло из уст тренера НБА. Однако Уильямс как-никак является одним из самых высокооплачиваемых наставников в лиге. И теперь единственно возможный путь для его подопечных — это путь наверх. Ведь опускаться, кажется, уже некуда.