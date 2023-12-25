Всего лишь один европеец! Пять лучших индивидуальных выступлений НБА в истории Рождества

С чем у обычных людей ассоциируется Рождество? С подарками, с домами, украшенными гирляндами, с праздничным ужином в кругу семьи и близких. Но любители Национальной баскетбольной ассоциации с нетерпением ждут Рождества лишь для того, чтобы посмотреть, как лучшие команды лиги будут сражаться за победу на паркете! Рождественские матчи НБА берут своё начало с 1947 года, когда «Нью-Йорк Никс» победил «Провиденс Стимроллерс» со счётом 89:75. Именно с того момента и по сей день продолжается традиция матчей на Рождество в НБА.

За настолько обширный временной отрезок было сыграно огромное количество рождественских матчей, в которых принимали участие множество различных звёзд и легенд ассоциации. Но кто же всё-таки навсегда оставил своё имя в истории НБА, выдав какой-то невероятный перформанс на Рождество? Давайте разбираться.

Пятое место. Никола Йокич («Денвер Наггетс») в 2022 году — матч с «Финикс Санз»

Серб Йокич, считай, с первых матчей в НБА выделялся своей универсальностью на паркете и возможностью делать буквально всё в каждой игре. В 2022 году «Денвер» встретился с «Финиксом» в рождественском матче. В тот вечер Николу было не остановить — центровой делал с обороной «солнечных» всё, что хотел: помимо 41 набранного очка, баскетболист набрал 15 подборов и столько же результативных передач. На тот момент 27-летний Йокич стал всего лишь 10-м игроком в истории лиги, которому удавалось набрать трипл-дабл в Рождество.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртое место. Доминик Уилкинс («Атланта Хоукс») в 1987 году — матч с «Филадельфией Сиксерс»

Третий номер драфта 1982 года покорил сердца многих любителей ассоциации невероятными слэм-данками и страстью, с которой Уилкинс играл на протяжении всей карьеры. В огромном послужном списке Доминика смело можно выделить матч на Рождество 1987 года.

«Атланта» вместе со своим лидером встречалась с «Филадельфией», а Уилкинс с первых и до последних минут просто деклассировал соперника. Лёгкий форвард завершил игру с показателями в 45 очков, девять подборов и три результативные передачи. А что самое главное, так это то, что в таком важном матче лидер «ястребов» показал элитный уровень реализации – 61 процент (17 из 28).

Видео можно посмотреть на канале Basketball Action в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третье место. Рик Бэрри («Сан-Франциско Уорриорз») в 1966 году — матч с «Цинциннати Роялз»

Легенда НБА и «Уорриорз» Бэрри всегда выделялся на паркете своими бомбардирскими и лидерскими качествами. Лёгкий форвард не только помог завоевать первый в истории НБА чемпионский титул для «Голден Стэйт», но и навсегда вписал своё имя в историю благодаря невероятно яркому выступлению в рождественском матче 1966 года. В свой второй сезон в лиге молодой Барри вывалил на голову «Цинциннати Роялз» 50 очков, добавив к ним шесть подборов и четыре результативные передачи.

Рик Бэрри («Сан-Франциско Уорриорз») Фото: George Long/Getty Images

Второе место. Бернард Кинг («Нью-Йорк Никс») в 1984 году — матч с «Нью-Джерси Нетс»

Почётное второе место занимает лёгкий форвард Бернард Кинг, который за время своего пребывания в «Нью-Йорк Никс» стал не только лучшим скорером сезона-1984/1985, но и выдал один из умопомрачительных вечеров на Рождество. Дело было в 1984 году, когда «Нью-Йорк» принимал «Нью-Джерси Нетс», именно в этот вечер Кинг показал свои лучшие бомбардирские навыки.

Бернард отправил в корзину соперника 60 очков, что по сей день является наибольшим количеством очков, которые забрасывали игроки в истории НБА на Рождество. Да, к тому же отметился семью подборами и четырьмя передачами, проведя на паркете всего лишь 41 минуту игрового времени. Выдающееся выступление одного из лучших баскетболистов в истории «Никс»!

Видео можно посмотреть на канале LamarMatic в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое место. Уилт Чемберлен («Филадельфия Уорриорз») в 1961 году — матч с «Нью-Йорк Никс»

Голиаф был одним из самых доминирующих игроков не только своего поколения, но и всей НБА за время её существования. Центровой побил и установил невероятное количество рекордов в лиге. Одним из них как раз таки можно считать выступление на Рождество в 1961 году.

«Воинам» из Филадельфии тогда противостоял грозный «Нью-Йорк Никс», но на недавно появившегося в лиге Чемберлена никто из соперников не мог найти управы. 25-летний Уилт завершил встречу с монструозными показателями, набрав 59 очков и 36 подборов. При этом центровой вообще не обращал внимания на партнёров, так как не отдал в итоге ни одной результативной передачи. В этом был весь Уилт в начале своей карьеры.

Уилт Чемберлен («Филадельфия Уорриорз») Фото: Getty Images

Если мы говорим о лучших индивидуальных выступлениях на Рождество, то можно вспомнить яркие игры, которые прошли совсем недавно. Попросту нельзя не упомянуть лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, который в 2022 году в матче с «Милуоки Бакс» оформил 41 очко, семь подборов и пять передач за 36 минут на паркете.

Помимо этого, выделяется перформанс Джеймса Хардена в 2018 году, когда лидер «Хьюстон Рокетс» за 36 минут в матче с «Оклахома-Сити Тандер» набрал 39 очков, шесть подборов и семь передач.

Джеймс Харден в матче с «Оклахома-Сити», 2018 год Фото: Bob Levey/Getty Images

Но если копнуть немного глубже, то в 2010 году Кевин Дюрант практически в одиночку победил «Денвер Наггетс». Лучший новичок 2008 года показал одно из самых ярких выступлений на Рождество за последние годы, завершив матч с «Наггетс» со статистикой в 44 очка, семь подборов и четыре результативные передачи.

Звёзды и лучшие игроки ассоциации разбрелись по разным командам, поэтому теперь вряд ли можно назвать однозначного лидера всего сезона. Так и с матчами на Рождество, где, несмотря на статус некоторых клубов, в любом случае каждый может обыграть каждого. Поэтому настоятельно рекомендуем вам взглянуть за «магией» в НБА, которая происходит в рождественских матчах. «Чемпионат» поможет вам в этом, проведя свою онлайн-трансляцию.