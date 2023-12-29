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НБА, 30 декабря 2023 года: онлайн-трансляция матчей «Бостон», «Милуоки», «Филадельфия», «Денвер», «Финикс», «Клипперс»

Вопрос, который больше всего волнует: одержат ли «Клипперс» и «Милуоки» снова победы? LIVE
Артемий Берстенев
Одержат ли «Клипперс» и «Милуоки» снова победы?
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«Оклахома» сыграет с «Денвером», а «Финикс» постарается улучшить свои позиции на Западе.

В субботу, 30 декабря, будет сыграно в общей сложности 10 матчей. Первая игра начнётся в 3:00 мск, заключительная – в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня. Самые примечательные вывески мы отобразили отдельно внизу.

Итоги прошлого дня:
Два месяца, 61 день, 1464 часа или 87 840 минут — столько «Детройт» не выигрывал в НБА
Два месяца, 61 день, 1464 часа или 87 840 минут — столько «Детройт» не выигрывал в НБА
Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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