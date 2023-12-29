Возраст — не помеха. Ветераны «Реала» всё так же великолепны

Мадридский «Реал» второй сезон подряд продолжает доминировать на европейских просторах. Есть такое чувство, что клуб стал выступать ещё лучше, чем в прошлом розыгрыше Евролиги, ставшем для испанского клуба триумфальным. 16 побед в 17 матчах уже в декабре практически обеспечили команде прямой выход в плей-офф. Клуб также отлично выступает в национальном чемпионате, занимая первое место в таблице, потерпев лишь одно поражение. Для сравнения — «Барселона» успела проиграть уже шесть раз.

Важно не только то, какой уровень показывает мадридская команда, но и то, каким образом этот коллектив добивается успеха. Пока другие клубы не стесняются осуществлять множество сделок и часто менять тренеров, «Реал» опирается на сыгранность состава и не прибегает к радикальным решениям. По сути, единственной важной сделкой минувшего межсезонья стало подписание Факундо Кампаццо, который вернулся в Мадрид спустя три года после командировок в США и Сербию.

Магией (а именно это слово особенно подходит мадридской организации) является то, что все заслуженные ветераны клуба, несмотря на возраст, не только не завершают карьеру, но и продолжают играть важную роль в успехах команды. Речь пойдёт в первую очередь о Руди Фернандесе, Серхио Льюле, Серхио Родригесе и Фабьене Козёре. В этот лист карандашом уже можно вносить и Факундо Кампаццо, которому через три месяца исполняется 33 года.

Факундо Кампаццо Фото: David Ramirez/Dax Images

Да, конечно, наибольшее количество минут и наилучшую статистику показывают уже другие игроки «Реала», находящиеся на пике своей карьеры, которые физически могут играть в среднем по 25-30 минут за матч. Тем не менее перечисленные выше легенды баскетбола не просто великолепно исполняют лидерские и менторские функции, но всё также являются важнейшими игроками непосредственно на паркете. Со стороны это может показаться преувеличением, поэтому давайте приведём цифры, подтверждающие данное утверждение. Для примера давайте рассмотрим плеймейкинг.

Актуальная статистика до минувшего игрового дня в Евролиге.

Топ игроков Евролиги по среднему количеству созданных очков (в пересчёте на 40 минут).

Факундо Кампаццо («Реал» Мадрид) — 31,8. Серхио Родригес («Реал» Мадрид) — 30,7. Милош Теодосич («Партизан») — 27,8. Крис Кьоцца («Баскония») — 27,5. Николас Лапровиттола («Барселона») — 26,3. Тамир Блатт («Маккаби» Тель-Авив) — 25,0. Костас Слукас («Панатинаикос») — 24,1. Лоренцо Браун («Маккаби» Тель-Авив) — 24,0.

Тут учитываются и ассисты, и так называемые «хоккейные ассисты».

Серхио Родригесу 37 лет. Он всё ещё играет по 15 минут в среднем в Евролиге, набирая по 4,4 ассиста за матч. По этому показателю он находится на втором месте во всей команде, несмотря на то что является запасным игроком. Именно в его руках находится атака «сливочных», когда Кампаццо садится на скамейку. За четверть часа экс-игрок ЦСКА показывает один из лучших перформансов в плане управления игрой среди всех плеймейкеров лиги.

А почему бы нам не переместиться в лето уходящего года и ещё раз напомнить себе, кто исполнил победный бросок в том самом чудесном камбэке в финале с «Олимпиакосом»? Всё верно, в такой ответственный момент команда доверилась своему ветерану, Серхио Льюлю, который всю карьеру славился тем, что мог попадать сложнейшие броски с сопротивлением.

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В прошлом месяце Серхио исполнилось уже 36 лет. В нынешнем розыгрыше он играет в среднем по 18 минут, набирая 8,1 очка в среднем, причём с неплохой эффективностью (46,2% двухочковых, 37% трёхочковых). И никто не сомневается, что в решающие моменты Льюль будет готов выходить и исполнять важнейшие броски в главных матчах сезона.

Роль 38-летнего Руди Фернандеса, возможно, уже не сравнится с двумя его соотечественниками выше, но он всё равно стабильно играет и является настоящим символом клуба, находясь в мадридской команде уже свыше 10 лет. Невиданная преданность, особенно для современных реалий европейского баскетбола.

Если брать весь остальной состав, то мы в очередной раз можем убедиться, что «Реал» ставит на опыт, а не на молодость. Уолтеру Таварешу уже 31 год, его сменщику Венсану Пуарье — 30, Габриэлю Деку и Марио Хезонье — по 29, а Гершону Ябуселе — 28. Единственным значимым игроком клуба, которого всё ещё можно считать относительно молодым, является Джанан Муса. Молод он по меркам всего остального ростера, боснийцу 24 года. Не будем забывать и про 36-летнего Фабьена Козёра, который в девяти матчах Евролиги вообще выходил в стартовом составе.

Руди Фернандес, Венсан Пуарье и Серхио Родригез Фото: Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Уже далеко не первый год публика обсуждает, что «Реалу» пора проводить перестройку, поскольку средний возраст команды неустанно идёт вверх. Из сезона в сезон никакой шоковой перезагрузки не происходит. Когда клуб начнёт перестраивать состав, это будет происходить постепенно. В этом отношении мадридский баскетбольный клуб похож на своего футбольного собрата. Главными героями чудесного похода «Реала» в ЛЧ-2021/2022 стали 36-летний Лука Модрич и 34-летний Карим Бензема.

Ни футбольный, ни баскетбольный подраздел мадридской франшизы более не занимается массовыми закупками, а подходит к приобретению игроков точечно и осторожно. Перестройка, если она и происходит, идёт постепенно, шаг за шагом. Клуб не спешит выгонять старых игроков, прекрасно понимая, какую пользу они могут приносить благодаря своему опыту, в том числе в плане развития молодых. Именно поэтому «сливочные» так усиленно уговаривали Модрича и Крооса остаться ещё хотя бы на один сезон, несмотря на то что в команде появилось большое количество полузащитников.

Для мадридцев важна постепенная преемственность поколений, где опыт и навыки передаются от опытных к молодым. Джуд Беллингем, являющийся на данный момент одним из ярчайших игроков в Европе, неоднократно высказывался, что уже за первые месяцы тренировок вместе с Модричем научился большому количеству вещей, которые ему помогли так скоро выйти на новый уровень.

То же самое происходит и будет происходить в баскетбольном клубе. Совсем недавно после ужасных травм в состав вернулся Карлос Алосен. Ему потребуется большое количество времени, чтобы выйти на уровень, соответствующий уровню «сливочных». Есть очень много сомнений насчёт Карлоса, но если уж кому и доверить задачу по развитию молодого игрока задней линии, так это «Реалу». Такого количества легендарных баскетболистов на этих позициях ни в каком составе Европы более не отыщешь. Именно поэтому мадридская команда — самая особенная и чудесная в нынешнем европейском баскетболе.

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