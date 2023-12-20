Травмы, отстранения и уныние. Главные разочарования на старте сезона-2023/2024 в НБА

Совсем скоро команды НБА преодолеют отметку в треть регулярного сезона. Рынок обменов неофициально открыт, совсем скоро игроков можно будет подписывать на 10-дневные контракты, а там недалеко и до дедлайна. Это означает, что прошло достаточно времени, чтобы можно было сделать какие-никакие выводы. В том числе на индивидуальном уровне.

В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти игроках, которые успели разочаровать спустя восемь недель с начала сезона-2023/2024.

Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»)

Дрэймонд Грин и Юсуф Нуркич Фото: Christian Petersen/Getty Images

Первым в нашем списке разочарований, конечно же, становится ветеран «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. Он всегда имел репутацию довольно грязного игрока, но в нынешнем сезоне его неспортивное поведение окончательно вышло за рамки. На данный момент Грин отстранён от участия в матчах НБА на неопределённый срок и вернётся на площадку как минимум через несколько недель.

Всё из-за инцидента, который произошёл в матче с «Финиксом», состоявшемся 12 декабря. Там Дрэймонд намеренно зарядил по лицу Юсуфу Нуркичу, за что был сразу же удалён с площадки. И это даже не через месяц после того, как в матче с «Миннесотой» он в ходе потасовки взял Руди Гобера на удушающий.

«Он тянул меня за бедро, а я отмахивался, пытаясь акцентировать на этом внимание. Я задел его. Как вы знаете, я не из тех, кто извиняется за то, что хотел сделать. Но извиняюсь перед Юсуфом, потому что не хотел его ударить», — сказал Грин.

Теперь Дрэймонд не только пропускает матчи «Уорриорз», но и работает с психологом. Более того, в лиге уже пошли слухи о его возможном уходе из команды. По данным инсайдеров, если в «Голден Стэйт» всё-таки примут решение о его обмене, активный интерес к игроку будут проявлять «Даллас» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В 15 матчах, которые Грин успел провести до отстранения, он показывал привычные для себя цифры и имел стабильные 9,7 очка (49% с игры, 42,9% из-за дуги, 83,3% со штрафной), 5,5 подбора и 5,8 передачи. При этом без него «Уорриорз» в первый раз с октября одержали две победы подряд. Неужели без Дрэймонда им лучше, чем с ним?

Брэдли Бил («Финикс Санз»)

Брэдли Бил Фото: Christian Petersen/Getty Images

Агрессивная трансферная политика нового руководства «Финикса» привела к формированию крайне интересного «Большое трио»: Девин Букер, Кевин Дюрант и Брэдли Бил. На бумаге оно является одним из лучших в НБА, и летом команда выглядела как реальный контендер. Однако травмы помешали «Санз» добиться реального успеха на старте сезона: на данный момент они занимают 10-е место в таблице Западной конференции с балансом 14-12.

И хотя все трое звёздных игроков пропустили несколько игр из-за проблем со здоровьем, именно Била травмы подкосили больше остальных. Он пропустил первые семь матчей из-за повреждения спины, затем отыграл три. Пропустил ещё 12, снова отыграл три. И вот в прошедшей встрече с «Никс» Брэдли заработал растяжение правого голеностопа, проведя на площадке всего четыре минуты.

В первой четверти он попытался забросить трёхочковый и в итоге приземлился на ногу защитника «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо, неприятно подвернув лодыжку. Дивинченцо присудили неспортивный фол за то, что он не оставил сопернику места. Ну а Бил на протяжении некоторого времени не мог подняться с паркета, но в итоге всё-таки исполнил заработанный штрафной, после чего отправился в раздевалку. Теперь он пропустит как минимум две недели и пройдёт повторное обследование уже в следующем году, в начале января.

Даже в тех шести матчах, что защитник отыграл в этом сезоне, он набирал по 14,7 очка (при худших по карьере 11,5 броска с игры), делал 3,3 подбора и 3,2 передачи за 25 минут. При этом он, Дюрант и Букер провели на площадке всего 24 минуты в двух матчах. Так что «Большое трио» в «Финиксе», прямо скажем, не работает — во всяком случае пока.

Бен Симмонс («Бруклин Нетс»)

Бен Симмонс Фото: Getty Images

Ещё один игрок, чьё включение в этот список напрямую не связано с его выступлением. В начале ноября 27-летний защитник «Бруклина» Бен Симмонс вновь начал испытывать проблемы со спиной, из-за чего пропустил последние 18 матчей.

У спортсмена было диагностировано раздражение нерва в нижней части тела. И в баскетболе травмы — дело самое обыкновенное. Однако для Симмонса, который целиком пропустил сезон-2021/2022, а в прошлом году принял участие всего в 42 матчах, это постоянная проблема. Минувшим летом его представители утверждали, что Бен здоровее некуда и готов вернуться на прежний уровень. Но вот не прошло и двух месяцев с начала сезона, а он уже пропустил подавляющее большинство встреч.

В тех шести матчах, где Симмонс появлялся на площадке, он, конечно, демонстрировал проблески былого таланта, но не какие-то прямо сумасшедшие цифры. В среднем он имел по 6,5 очка, 6,7 передачи и 10,8 подбора за 31,8 минуты. При этом чудовищный бросок никуда не делся: разыгрывающий делал всего по шесть попыток за игру и всего 25% точности со штрафной линии.

После ухода Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта в «Нетс» надеялись, что именно Симмонс станет их первой звездой — не зря же он получит $ 37,9 млн за сезон. Но до этого, увы, пока очень и очень далеко. Симмонс также остаётся самым высокооплачиваемым игроком «Бруклина» и имеет ещё один гарантированный год по контракту. В сезоне-2024/2025 он должен заработать $ 40,3 млн. Настоящая катастрофа.

Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»)

Джейлен Грин Фото: Getty Images

По итогам прошедшего сезона казалось, что 21-летний Джейлен Грин имеет потенциал в обозримом будущем стать франчайзи для «Хьюстона». Он набирал уверенные 22,1 очка, делая 3,7 подбора и 3,7 передачи, будучи при этом самым результативным игроком «Рокетс», и сделал серьёзный скачок по сравнению с годом до этого. Но вместо того чтобы в нынешнем чемпионате сделать ещё один шаг вперёд, Грин откатился назад. И не только с точки зрения статистики.

К его выступлениям и до этого имелись некоторые вопросы. Было не совсем понятно, может ли Джейлен быть лучшим игроком в побеждающей команде, а не просто набирать по 30 очков в матчах, заведомо проигранных с двузначной разницей. И в своём третьем сезоне защитнику предстояло всем всё доказать.

В сезоне-2023/2024 Джейлен Грин является лишь вторым лучшим бомбардиром в «Хьюстон Рокетс» (17,5 очка) после Альперена Шенгюна.

Но теперь он, как и остальные игроки «Хьюстона», находится в тени 21-летнего центрового Альперена Шенгюна, что многое говорит об общем направлении развития команды. «Рокетс» добрали ветеранов вроде Фреда Ванвлита и Диллона Брукса, назначили Име Удоку главным тренером, и в эту обновлённую систему Грин уже не вписывается так, как в ту, что была при Стивене Сайласе.

Чего ему недостаёт в этом году, так это стабильности. Были отрезки, на которых Джейлен был стабильно хорош, где он лучше играл в обороне, где не фокусировался на кольце и помогал команде как плеймейкер. Но на других отрезках Грин был совершенно бесполезен, если у него не шёл бросок, и в итоге усаживался на скамейку в решающих четвертях.

В общем, для игрока, который проводит свой третий год в НБА, он на удивление сырой и непостоянный. И это совсем не то, чего ожидали от Грина в «Рокетс», когда активировали командную опцию на сезоны-2023/2024 и 2024/2025.

Джордан Пул («Вашингтон Уизардс»)

Джордан Пул Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Клоунада в «Вашингтоне» продолжается. Команда определённо ударилась в танкинг, однако даже этим нельзя объяснить поведение на площадке их звёздного дуэта — Кайла Кузмы и Джордана Пула. В случае первого можно вспомнить пару нелепых эпизодов: например, когда вместо открытого лэй-апа он решил набросить себе от щита, но в итоге потерял мяч и упал на паркет. А вот второго теперь вообще сложно воспринимать серьёзно.

Очередной комичный эпизод произошёл с Пулом в третьей четверти недавнего матча с «Финиксом». Он попробовал забросить трёхочковый, но встретил сопротивление Дюранта, который едва коснулся его. Защитник «Вашингтона» всё же нырнул, пытаясь выставить действия соперника как фол, однако симуляция не сработала. Ему пришлось подняться и быстро вернуться в игру, так как мяч у Кей Ди в итоге перехватили. Но в попытке пройти к кольцу Пул поскользнулся в том же месте, где мгновениями ранее оставил собственный потный след. Карма!

И это далеко не единственный раз, когда Джордан вынудил болельщиков и партнёров по команде испытать испанский стыд. Наглость, которую выходец из «Голден Стэйт» позволяет себе на площадке, довольно быстро надоела даже руководству «Уизардс». Не прошло и месяца с начала регулярного чемпионата, как появились первые инсайдерские сообщения о том, что во фронт-офисе планируют избавиться от Пула. Он так много говорил о «собственной» команде, но в «Вашингтоне» его не видят франчайзом. И это неудивительно.

В нынешнем сезоне Пул набирает по 17,4 очка, делая 2,5 подбора и 3,5 передачи — довольно скромная статистика для первой-второй звезды и, что не менее важно, заметный спад по сравнению даже с предыдущим сезоном. Он забросил рекордные для себя восемь трёхочковых в прошедшем матче с «Сакраменто», но какой в этом толк, если команда проиграла с разницей «-12»?