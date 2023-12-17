Соперничество двух легенд НБА возродилось в NASCAR спустя 30 лет. И Джордан пока позади

Кто бы мог подумать, что два баскетболиста, которые были соперниками на площадке целых три десятилетия назад, в 2023 году сойдутся в NASCAR — понятное дело, не за рулём гоночного автомобиля, но всё же у руля двух команд из высшей серии. Такова история Майкла Джордана и Брэда Догерти: бывших напарников, противников, а ныне конкурентов вне мира НБА.

Когда-то Джордан и Догерти вместе играли за команду университета Северной Каролины в NCAA. Правда, второй присоединился к «Тар Хилс» уже после того, как Эм Джей принёс коллективу чемпионский титул в 1982 году. Он был признан лучшим игроком студенческой лиги и в 1984-м и выставился на драфт НБА, где и был выбран «Чикаго Буллз» под третьим номером. А вот Догерти ушёл первым на драфте-1986, откуда его забрал «Кливленд Кавальерс».

К тому моменту Джордан уже был признан новичком года, попал во вторую символическую пятёрку НБА и съездил на свой первый Матч всех звёзд. Догерти в своём дебютном сезоне также вошёл в сборную лучших новичков, а ещё через год составил Его Воздушеству компанию на МВЗ. И так уж получилось, что они оба выступали за команды из Восточной конференции — а это означает, что встреча в плей-офф была лишь вопросом времени.

К сожалению для Догерти, за все восемь лет, проведённые им в НБА, «Кливленд» пять раз встречался с тем неудержимым «Чикаго»: трижды в первом раунде, один раз во втором и ещё один — в финале Восточной конференции. Каждый раз победителями из этого противостояния, конечно же, выходили «Буллз», в том числе в 1994-м, когда Джордан в первый раз «завершил карьеру» и начал играть в бейсбол.

Суммарно Догерти пять раз попадал на Матч звёзд, а в 1992-м вошёл во вторую символическую пятёрку лиги. Увы, он был вынужден завершить карьеру довольно рано — в возрасте 28 лет — из-за проблем со спиной. Целиком пропустив сезоны-1994/1995 и 1995/1996, центровой объявил об уходе из баскетбола. Спустя год его номер был выведен из обращения в «Кавальерс». 43 — именно эта цифра красовалась на джерси Догерти. Знаете, кто ещё носил номер 43? Легендарный гонщик NASCAR Ричард Петти, трибьют которому Брэд, большой фанат автоспорта, отдал во времена выступления в НБА.

Видео можно посмотреть на канале Ryan Van Dusen в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мой отец был гонщиком, а мои дяди — успешными драг-рейсерами. Я рос ребёнком, у которого была лебёдка, цепь и мотор на заднем дворе», — сказал Догерти.

Петти был его кумиром с самого детства — в 1977-м, когда Брэду было 12 лет, они также повстречались на легендарной «Дайтоне». Неудивительно, что парень выбрал для себя 43-й номер ещё в старшей школе, играя за местную баскетбольную команду. Но когда он приехал в университет Северной Каролины, ему пришлось поспорить за эти две цифры с напарником по команде Кёртисом Хантером. Легендарный Дин Смит, на тот момент возглавлявший «Тар Хилс», решил этот вопрос подбрасыванием монетки. Догерти проиграл и был вынужден согласиться на «42». А когда его интерес к нему начали проявлять «Кавальерс», он выдвинул команде единственное условие — выдать ему джерси под номером 43.

Но даже факт попадания в НБА не мог встать между Догерти и автоспортом. Он вырос на одной улице с гонщиком Робертом Прессли, который выступал во всех трёх крупнейших сериях NASCAR. И в 1987-м он, Брэд и ещё несколько их друзей решили попробовать построить собственный автомобиль и принять участие в чемпионатах NASCAR. Они начали с Winston Racing Series, а в 1989-м попали в Xfinity Series, который на тот момент назывался Busch Series.

Роберт Прессли, 1999 год Фото: Jed Leicester/Getty Images

Прессли в том году принял участие в 19 гонках, находясь за рулём автомобиля Oldsmobile. Он трижды попадал в десятку лучших, также одержав победу на этапе Texas Pete 200, проходившем на трассе «Оранж Каунти Спидвей» в Северной Каролине. По сумме очков Прессли занял 19-е место в рейтинге гонщиков. Ну а Догерти числился владельцем автомобиля в официальных протоколах.

«По сути, я первый владелец-новичок с гонщиком-новичком, который когда-либо побеждал в Busch Series», — сказал он.

Сразу по окончании карьеры в НБА Догерти решил ещё раз попробовать себя в автоспорте — снова в управляющей роли. Он стал совладельцем команды из дивизиона пикапов NASCAR, Craftsman Truck Series, которая называлась «Либерти Рэйсинг». В серии команду представлял единственный автомобиль Ford, за рулём которого дебютант Кенни Ирвинг-младший выиграл две гонки в 1997 году: на овалах «Хомстед-Майами Спидвей» и «Техас Мотор Спидвей».

В 1999-м «Либерти» перестала существовать. Джордан на тот момент переживал своё второе завершение карьеры в НБА, а вот Догерти работал на телевидении — вплоть до 2001 года он был репортёром на матчах студенческого баскетбола. Со временем он начал освещать и NASCAR, совмещая работу с непосредственным участием в небольших гоночных чемпионатах. Он выступал за рулём двух автомобилей: класса Late Models («поздняя модель») и небольшого Thunder Roadster с открытыми колёсами и кокпитом. Правда, после аварии на треке в Бристоле и перелома плеча Догерти пришлось покончить с этим увлечением.

Джек Дэниел и Брэд Догерти, 2008 год Фото: Robert Laberge/Getty Images

Однако именно в роли функционера он добился наибольших успехов в NASCAR. 15 июля 2008 года экс-баскетболист стал совладельцем команды JTG Racing, которая в тот же день была переименована в JTG Daugherty Racing. В 2009-м ей предстояло стать постоянным участником высшего дивизиона NASCAR — Cup Series.

Однако на то, чтобы одержать свою первую победу, команде потребовалось пять лет, две смены пилота и новый автопроизводитель (Toyota заменили на Chevrolet). 12 августа 2014 года Эй-Джей Олмендингер одержал победу на знаменитой трассе «Уоткинс-Глен». Для небольшой команды, которую в серии представляет только один автомобиль, это было огромным успехом. И триумфальным оказался её 202-й старт.

Это было огромным достижением и для самого Догерти, в чьи обязанности в JTG Daugherty Racing в основном входили работа со СМИ и спонсорами. Былые успехи в НБА также помогли ему стать авторитетной фигурой среди молодых гонщиков, с которыми он делился опытом выступления на большой арене.

Брэд Догерти (справа), 2010 год Фото: Jason Smith/Getty Images

«Я провожу много времени, пытаясь поговорить с нашими парнями. Я стараюсь мотивировать ребят и девчонок. Мы идём в гору и продолжаем бороться. Тренер Смит учил нас как игроков писать свою собственную историю. Нельзя пытаться соответствовать ожиданиям, которые являются обременительными. Когда вы начинаете пытаться угнаться за ожиданиями других людей, вы выходите за рамки себя. Мы знаем, как усердно мы работаем и чего пытаемся достичь», — сказал Догерти.

Находясь на посту владельца, он также пытался поспособствовать привлечению и развитию темнокожих гонщиков и инженеров в NASCAR. В своё время Догерти, кстати, пытался найти спонсоров и для талантливого Буббы Уолласа. Угадайте, где он теперь выступает? Правильно, в команде Майкла Джордана.

Именно с Уолласа началась история Эм Джея в NASCAR. В 2020-м Бубба был единственным афроамериканцем в серии и выступал за команду того самого Ричарда Петти, который уже упоминался в этой статье. Пошли слухи, что Джордан может приобрести пакет акций Richard Petty Motorsports, где надеялись удержать Уолласа, который должен был стать свободным агентом через год. Но в итоге шестикратный чемпион НБА объявил, что готовится основать собственную команду NASCAR Cup Series вместе с трёхкратным победителем «500 миль Дайтоны» и действующим гонщиком Joe Gibbs Racing Денни Хэмлином.

Бубба Уоллас (центр) и Майкл Джордан (справа), 2022 год Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Она получила название 23XI Racing, которое читается как «23-11» — это, конечно же, сочетание номеров самих Джордана и Хэмлина в их видах спорта. Их первой машине — Toyota Camry XSE, которую водит Уоллас — также был присвоен номер 23.

«Я сказал Майклу, прежде чем он ввязался в это дело, что это совсем другой вид спорта. Здесь нет процесса коллективных переговоров. Здесь нет разделения доходов в какой-либо значительной степени. У вас, конечно, есть возможность делать то, что вам нужно. Но подходите к этому с широко открытыми глазами, потому что у меня есть несколько друзей, которые пришли в это дело и являются очень, очень богатыми людьми. Они потратили целое состояние, чтобы не сделать ничего, кроме как выиграть пару трофеев. И всё.

Я сказал ему: «Знаешь, я гонщик. Я немного другой. Я лежу на полу и пытаюсь понять, как улучшить работу наших амортизаторов. Я вот такой парень. А ты — нет. Ты не знаешь, как отличить наконечник рулевой тяги от шарового шарнира. Но этот спорт заберёт каждый доллар, который ты в него вложишь, и просто засосёт его в чёрную дыру. Привыкай».

Бубба Уоллас, 2021 год Фото: Christian Petersen/Getty Images

Команда Джордана начала своё выступление в Cup Series в 2021-м. В августе того же года 23XI Racing приобрела ещё один чартер (гарантированное место на стартовой решётке во всех гонках сезона) у StarCom Racing и расширилась до двух автомобилей. Ещё один автомобиль Toyota Camry под номером 45 в 2022 году водил Курт Буш, а теперь его место занимает Тайлер Реддик. А уже в следующем сезоне команда планирует расшириться до трёх постоянных представителей — машину номер 67 в этом году уже водили Трэвис Пастрана и Камуи Кобаяси.

Свою первую победу 23XI Racing завоевала в дебютном же сезоне-2021, когда Бубба Уоллас стал первым на этапе YellaWood 500, проходящем на суперспидвее «Талладега». В этом году две победы команде принёс и Тайлер Деррик. Вот только на престижном этапе «500 миль Дайтоны», который стал открывающим для Cup Series в этом году, он оказался 39-м (DNF), Уоллас — 20-м, а Пастрана — 11-м.

Видео можно посмотреть на канале NASCAR on FOX в YouTube. Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

А JTG Daugherty Racing удалось завоевать вторую победу в истории на юбилейной 65-й «Дайтоне», которая получилась особенно напряжённой. По итогам двух овертаймов гонщикам пришлось преодолеть 212 кругов вместо 200 запланированных — всё потому, что ближе к концу заезда произошло несколько массовых аварий. Однако именно представитель команды Догерти, Рикки Стенхаус, был признан победителем. На выходе из второго поворота его опередил чемпион-2022 Джоуи Логано из Team Penske, но из-за вывешенного жёлтого флага этот эпизод не был засчитан.

Догерти присутствовал на трассе утром в день гонки, но был вынужден покинуть место проведения из-за боли в глазах — за 10 дней до старта сезона он перенёс операцию, поэтому вынужден был следить за происходящим по телевизору. Однако в тот день он всё же стал первым темнокожим владельцем в NASCAR, чей гонщик занял первое место на «500 миль Дайтоны». И опередил Майкла Джордана!

«Я присел на секунду и сказал: «Мы только что выиграли «500 миль Дайтоны». Я был один и подумал: «Ладно, это действительно здорово, потому что ты разговариваешь сам с собой». А потом я начал просто сходить с ума. Мой телефон начал звонить — представители NASCAR звонили мне, команда звонила мне… Звонили все. Я просто думал: «Это невероятно. Это невероятный момент в истории NASCAR для маленькой гоночной команды из Харрисбурга, которая не сдаётся», — вспоминал он.

Видео можно посмотреть на канале NASCAR в YouTube. Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Когда Догерти спросили, испытывал ли он нечто подобное в ходе своей баскетбольной карьеры, он вспомнил победу в семи матчах над «Бостоном», которая вывела его «Кливленд» в финал Восточной конференции в 1992-м.

«Я пережил те же эмоции. Я не управляю гоночным автомобилем, не бросаю мяч в кольцо, но я вложил столько крови, пота и слёз в этот спорт, в гонки NASCAR, что был почти что ошеломлён. Люди спрашивают, что лучше. Дело не в том, что лучше. Оба этих события — огромное счастье. И по окончании гонки я был так же рад, как и когда мы победили «Бостон». Всё это — часть моего фантастического путешествия», — сказал Догерти.

Ну а что Майкл Джордан? Как он отреагировал на ошеломительный успех своего давнего соперника? После гонки об этом пошутила совладелица JTG Daugherty Джоди Гешиктер: «Я поговорила с Брэдом несколько минут. Он сказал, что они с Джорданом уже начали трэш-ток».

В последний раз эти двое встречались на баскетбольной площадке в мае 1993 года. Тогда «Кавальерс» уступили «Буллз» со счётом 0-4 в полуфинале Восточной конференции. И вот 30 лет спустя два легендарных баскетболиста оказались соперниками по плей-офф в совершенно другом виде спорта. А Догерти наконец-то предоставилась возможность взять своеобразный реванш. Ведь именно его скромная команда взяла победу в самой важной и престижной гонке всего календаря. Как тебе такое, Эм Джей?