Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать

«Лос-Анджелес Лейкерс» одна из самых известных и титулованных франшиз в истории НБА. За время её существования жёлто-фиолетовую майку примерили множество легендарных игроков, включая Леброна Джеймса, который в свои 39 лет по-прежнему остаётся лидером команды из солнечной Калифорнии. Вот только сезон-2023/2024 складывается для «озёрников» не совсем так, как хотелось бы — и это несмотря на победу во внутрисезонном турнире. Почему? Давайте разбираться.

После того как «Лейкерс» проиграли «Майами Хит» без Джимми Батлера на своей площадке (96:110), они опустились на 10-е место в Западной конференции с менее чем 50% побед — 17-18. С тех пор как команда обыграла «Индиану» и одержала победу в первом в истории НБА внутрисезонном чемпионате, она проиграла 9 из 12 матчей. Леброн провёл свой худший матч в сезоне, набрав всего 12 очков (6 из 18 с игры), в то время как его коллектив реализовал всего 13,3% из-за дуги (4 из 30) и допустил 21 потерю. И теперь всё выглядит так, как будто во второй год подряд «Лос-Анджелес» ждут серьёзные перестановки в дедлайн.

И Леброн, и Энтони Дэвис, пожалуй, находятся на пике собственной физической формы с чемпионского 2020 года. Так в чём же проблема? Инсайдеры отмечают, что между тренером Дарвином Хэмом и его подопечными произошёл серьёзный разлад из-за недавних перестановок в стартовом составе. Сразу шесть знакомых с ситуацией источников заявили, что в результате произошедшего авторитет наставника оказался под вопросом.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис Фото: Tim Heitman/Getty Images

А перестановки в старте, собственно говоря, были следующие: сначала туда передвинули Расселла, оставив команду без второго болл-хэндлера в задней линии. После неудачного отрезка его отодвинули во второе звено, и с первых минут на площадку вместе с Джеймсом, Торином Принсом, Кэмом Реддишем и Дэвисом выходил Джарред Вандербилт. В матче с «Майами» он вернулся во вторую пятёрку, и в старте наконец вышел Остин Ривз, в итоге набравший 24 очка. Всё равно не сработало.

Так, стартовый состав Ривза, Принса, Реддиша, Леброна и Дэвиса стал для «Лейкерс» 10-м в сезоне и третьим за три матча. При этом Принс и Реддиш на двоих не набрали ни одного очка, реализовав 0 из 7 попыток с игры. Они провели 46 минут на площадке и сделали пять потерь. Идея понятна — Принс имеет 39% реализации из-за дуги по сезону, в то время как Реддиш является надёжным защитником на периметре, преображая Энтони Дэвиса. На бумаге это хоть как-то работает, вот только в реальности исполнение по-прежнему хромает.

Остин Ривз защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» [Атмосфера в раздевалке] дерьмовая. Мы проигрываем. Когда проигрываешь, настроение должно быть не очень, понимаете? Если бы настроение не было плохим после того тяжёлого отрезка, который мы провели, я бы забеспокоился. Это не значит, что мы недолюбливаем друг друга. Мы проигрываем. Мы должны быть в ярости. Мы не должны быть счастливы от того, как мы играем. Но я не хочу переводить всё в плоскость того, что мы друг друга недолюбливаем. Все в раздевалке ладят друг с другом.

Не стоит забывать, что летом 2023-го «Лейкерс» активно топили за развитие имеющихся кадров и вернули в команду пятерых самых результативных игроков минувшего плей-офф (Джеймса, Дэвиса, Ривза, Расселла и Хатимуру соответственно). При этом пятёрка Расселла, Ривза, Вандербилта, Леброна и Дэвиса, которая в прошлом сезоне дошла до финала Западной конференции, в нынешнем сезоне отыграла только три минуты. А три из пяти самых высокооплачиваемых игроков — Ди'Ло, Руи и Остин, на троих зарабатывающие $ 45 млн — по-прежнему выходят со скамейки.

В целом из-за постоянных перестановок нападение «Лейкерс» выглядит довольно неслаженно. При этом они имеют катастрофически слабую защитную схему, допуская какое-то необъяснимое количество открытых трёхочковых. Неудивительно, что тот же «Майами» в четвёртой четверти прошедшего матча набрал 38 очков при 58,3% с игры и 54,5% точных трёхочковых.

Дарвин Хэм Фото: David Berding/Getty Images

Но, по мнению Хэма, реальная проблема «Лейкерс» кроется даже не в этом. Наставник винит во всём травмы: Хатимура выбыл из-за растяжения икроножной мышцы, Расселл — из-за повреждения копчика, а Винсент — из-за перенесённой операции на левом колене. Последний принял участие всего в одном матче с октября. И эта ситуация выглядит куда хуже, особенно если учесть, что ротацию «Лейкерс» и так нельзя было назвать глубокой, а минуты Леброна и Дэвиса хочется ограничить в угоду потенциального выхода в плей-офф (или хотя бы плей-ин).

Вот и получается, что какие-никакие перестановки всё-таки напрашиваются. Можно, конечно, пойти на радикальное решение и уволить Дарвина Хэма. В «Лос-Анджелес» вроде как неявно напрашивается безработный Док Риверс, который публично намекнул, что мог был раскрыть Энтони Дэвиса. Тренерскую позицию в НБА также не занимают Терри Стоттс, Майк Буденхольцер и даже Майк Д’Антони, который является советником в «Пеликанс». Так что опций у «Лейкерс» при таком раскладе будет предостаточно.

Майк Д'Антони занимал пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2012 по 2014 год.

Другой вариант — оставить Хэма, контракт которого рассчитан до 2026-го, и попробовать усилиться за счёт обменов. Как-никак в прошлом году перед дедлайном «Лейкерс» занимали 13-е место на Западе, но за счёт успешной кампании на рынке сумели реабилитироваться и выйти в финал конференции.

На данный момент ключевым игроком, с которым связывают «Лос-Анджелес», является Зак Лавин из «Чикаго». Он и его команда наконец решились на расставание — к тому же 28-летний защитник является подписантом Klutch Sports, прямо как Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, чей близкий друг Рич Пол владеет этим агентством. Более того, представители Лавина обозначили «Лейкерс» одним из приоритетных направлений наряду с «Филадельфией» и «Майами».

Согласно самым свежим данным, «Сиксерс» намерены отдать предпочтение двустороннему игроку, так что Лавин не особо вписывается в планы команды. А вот «Лейкерс» хотят найти кого-то, кто располагает скоростью и атлетизмом — и под это описание Зак подходит куда больше.

Однако до дедлайна остаётся ещё целый месяц, и у «озёрников» ещё будет возможность реабилитироваться. Из предстоящих им 11 матчей только два будут выездными. Если в строй вдруг вернутся несколько отсутствующих игроков, а Хэм наконец-то сумеет добиться стабильности, то «Лос-Анджелес» наверняка сможет отыграть позиции на Западе. Но надолго ли хватит терпения всех причастных, если серия поражений продолжится?