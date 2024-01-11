Сибиряки готовы дать жару в плей-офф. «Енисей» крепко обосновался в топ-6 Единой лиги ВТБ

Остаётся меньше месяца до конца первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команды, занявшие первые шесть мест в турнирной таблице, автоматически гарантируют себе участие в плей-офф. На втором этапе они лишь выяснят окончательный посев, по которому будут составлены пары первого раунда.

В нынешнем сезоне не обошлось без сюрпризов. Да, в первой шестёрке на данный момент привычно находятся ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». «Парма» тоже была участником постсезона в прошлом году. Но есть команда, которую абсолютно все называют главным открытием действующего первенства — это красноярский «Енисей».

«Чемпионат» подготовил материал о перспективах попадания сибирской команды в плей-офф спустя два года.

Эффект Арсича

Йовица Арсич Фото: БК «Енисей»

Летом 2023 года в «Енисее» впервые за четыре сезона произошла тренерская перестановка. Хорватского специалиста Дражена Анзуловича сменил серб Йовица Арсич. В частности, он в качестве ассистента главного тренера сборной Югославии выигрывал чемпионат Европы в 2001 году. Также в качестве главного трижды становился чемпионом Болгарии.

К тому же в межсезонье у команды очень сильно обновился состав, но куда важнее, что удалось выбрать качественных и эффективных легионеров, которые приносят результат. Речь про Джеремайю Мартина, Микаэля Хопкинса и, конечно же, Ксэвьера Ратэн-Мэйса, который буквально поставил на уши всю лигу.

Бросается в глаза, что самое главное, что Арсич привил команде — отсутствие страха. «Енисей» не боится играть от себя, играть первым номером. Это было абсолютно во всех матчах, даже с УНИКСом — чемпионом, который был повержен в Красноярске.

Рисунок игры у «Енисея» тоже проклёвывается, но всё же команда отталкивается от индивидуальных качеств игроков и от хода встречи. Это признавал сам Йовица Арсич в большом интервью «Чемпионату».

Йовица Арсич главный тренер БК «Енисей» «Каждый хочет, чтобы его команда играла как «Сан-Антонио», с большим количеством передач. Но у некоторых игроков есть такое качество, как чувство тайминга, площадки и хорошей передачи. Если у нас оказывается так, что у одного из лидеров пойдёт игра лучше и легче, чем командно, то мы будем играть так. Но не всегда получается так, что у тебя будет на площадке вся пятёрка игроков, у которых пошла игра. Поэтому мы должны быть честными и играть так, как можешь».

Есть всё, чтобы зацепиться за плей-офф

Сергей Балашов Фото: БК «Енисей»

Но нельзя не отметить существенный прогресс российских игроков при Арсиче. Даже если команда и полагается на индивидуальные качества легионеров, тренер всё равно пытается сделать каждого россиянина лучше. Один из лучших сезонов в карьере для себя проводят Владимир Карпенко, Сергей Балашов, Антон Топтунов, Сергей Долинин. Россияне активно стараются брать на себя игру, если не пошло у легионеров, и достойно прикрывают их.

«Енисею» в рамках первого этапа осталось провести пять матчей. Сейчас команда Йовицы Арсича занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 21 встрече. Из оставшихся соперников только «Зенит» находится выше красноярцев в таблице. «Руна», «Парма», «Уралмаш» и «Астана» — ниже.

Особенными матчами должны стать встречи с петербургской и екатеринбургской командами, так как в первом круге сибиряки уступили им. «Енисей» с каждой игрой находит свой стиль и становится лучше. Им по силам победить во всех оставшихся матчах. Это «Чемпионату» подтвердил и главный игрок клуба — Ксэвьер Ратэн-Мэйс.

«Мы знаем, что можем бороться с кем угодно. У нас осталось пять игр и 26 дней, чтобы сделать всё возможное, чтобы войти в топ-6 и попасть в плей-офф. Сейчас это наша единственная цель, и мы будем становиться лучше с каждым днём, работая над достижением этой цели», — говорил Ратэн-Мэйс.

«Енисей» действительно является открытием этого сезона. Нейтральный болельщик, да и не только, ненароком начинает поддерживать команду, которая ещё в прошлом году была совсем неприметной. Если «Енисей» окажется по итогам первого этапа в топ-6, и автоматически пробьется в плей-офф, то очевидно, что именно красноярцев будут активнее всего поддерживать из разных уголков России.

Есть ли у команды Арсича шансы зацепиться в плей-офф? Безусловно. Всё вышеперечисленное — отсутствие страха, эффективные легионеры и качественная игра россиян — никуда не денется. Многое будет зависеть от того, на кого попадут красноярцы. Но какая бы это команда ни была — сладко ей не придётся. Можно быть уверенными, что сибиряки дадут достойный бой.

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