Через тернии к звёздам. Чёрная полоса «Мемфиса» может помочь команде стать лучше

«Мемфис» — одна из самых приятных и интересных команд НБА последних лет, но начиная с 2023 года её преследует чёрная полоса. Все невзгоды отражаются на результатах «Гриззлиз», которые сейчас занимают лишь 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чемпионат» подготовил материал о том, что происходит с клубом и чем это может обернуться для франшизы.

С чего всё началось

Тейлор Дженкинс (слева) и Джа Морант (справа) Фото: Michael Reaves/Getty Images

Новая история «Мемфиса» берет виток с 2019 года, когда летом практически одновременно в команду приходят тренер Тейлор Дженкинс и молодая звезда Джа Морант. Для обоих тот сезон стал дебютным: Морант пришел в теннессийскую команду из скромного университета «Мюррей Стэйт», а Дженкинс стал главным впервые в своей карьере.

В некотором роде Дженкинса можно назвать учеником Грега Поповича, неформальным, скажем так. Дело в том, что до «Мемфиса» тренер Дженкинс на протяжении шести сезонов был ассистентом Майка Буденхольцера: сначала в «Атланте», а затем — в «Милуоки». Последний же был в штабе Поповича с 1996 года — первого сезона Грега во главе «Сан-Антонио» и вплоть до 2013 года. Он застал практически всю «золотую» эпоху «Спёрс» и сам взял титул с «Бакс», но уже без Дженкинса. В общем, база в молодого тренера «Мемфиса» заложена приличная, и он её уже активно использует.

Морант же сделал себя сам. В его университетской команде не было партнёров, которые стали звёздами или даже попали в НБА (в сезоне-2021/2022 «Мемфис» подписал 10-дневный контракт с Шаком Бьюкененом — партнёром Моранта по университету «Мюррей Стэйт». Он сыграл за «Гриззлиз» два матча, после чего был отчислен. — прим. ред.), не было топового тренера. Джа тащил на себе «Рэйсерс» на протяжении двух сезонов, набирая в последнем 26,8 очка и 11,0 передачи в среднем за матч. В сезоне-2018/2019 12-й сеянный «Мюррей Стэйт» в первом раунде своей конференции в рамках «Мартовского безумия» даже совершил апсет, переиграв «Маркетт», который был с пятым рейтингом. В итоге Морант стал вторым номером драфта 2019 года, после Зайона Уильямсона.

Джа Морант на драфте НБА 2019 года Фото: Sarah Stier/Getty Images

Дженкинс и Морант одновременно начали постигать большой баскетбол и на данный момент не представляют себя друг без друга. К моменту их прихода «Мемфис» на протяжении двух сезонов не выходил в плей-офф, а ещё два сезона до этого практически без шансов вылетал в первом раунде. Стоит напомнить, что первый сезон Тейлора и Джа в НБА был ковидным. «Мемфис» провёл 73 матча (вместо 82), но этого хватило, чтобы одержать побед больше, чем было в предыдущих сезонах — 34 (в сезоне-2018/2019 — 33 победы, в сезоне-2017/2018 — 22. — прим. ред.), а Морант ещё и был признан Новичком года.

В следующем сезоне «Гриззлиз» уже были в плей-офф, пройдя «Голден Стэйт» и «Лейкерс» в плей-ин, но уступили «Юте» в первом раунде в пяти матчах. Морант тащил команду как мог, набирая по серии больше 30 очков в среднем за матч, но Донован Митчелл, Руди Гобер, Майк Конли, Боян Богданович и Джордан Кларксон оказались сильнее и эффективнее.

Однако настоящий прорыв произошел в сезоне-2021/2022. Тейлор Дженкинс уже освоился на посту главного тренера и сколотил неплохую команду: задрафтованный за год до этого Десмонд Бейн совершил огромнейший прогресс, Джарен Джексон вернулся после серьёзной травмы, а Джа Морант выдал сезон на уровне MVP. Многие конечно могут так не считать, но цифры говорят об обратном. У Джа была статистика на уровне праймового Деррика Роуза образца сезона-2010/2011, когда тот как раз таки становился самым ценным баскетболистом НБА.

«Чемпионат»/Getty Images Фото: Сравнение Деррика Роуза с Джа Морантом

Этого мало? Тогда нужно вспомнить, что MVP 2001 года Аллен Айверсон придерживался того же мнения. Он опубликовал фото в своей социальной сети, на котором видно, как он повесил на свою статуэтку Самого ценного игрока джерси Моранта, подписав, что тот рано или поздно станет лучшим игроком лиги.

Моранту просто не повезло, что в лигу вернулись доминирующие «большие», но относительно качества, эффективности и вклада в успех команды Джа не было равных в том сезоне. Лига это знала, и ей нужно было как-то это отметить. Всё закончилось тем, что его всего лишь признали самым прогрессирующим игроком сезона, хотя на самом деле на эту награду претендовали Джордан Пул и Деджонте Мюррей. Ну и в том сезоне Морант впервые поехал на Матч всех звёзд.

В том сезоне «Мемфис» стал вторым на Западе, достаточно легко прошёл в первом раунде «Миннесоту» и дал достойный бой будущему чемпиону — «Голден Стэйт». «Гриззлиз» громко заявили о себе на всю лигу и буквально призвали считаться с ними.

Когда начались проблемы?

Стивен Адамс Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Мемфис» прекрасно стартовал в сезоне-2022/2023, в середине января у команды был солидный показатель 31-13. Однако основной центровой команды Стивен Адамс повредил крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона. Подменявший его Брэндон Кларк получил разрыв ахиллова сухожилия спустя полтора месяца и также выбыл с концами. После потери Адамса у «Мемфиса» был результат 20-18, что позволило остаться на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, но команда была настолько разобрана, что в первом раунде плей-офф в шести матчах уступила «Лейкерс», которые закончили регулярку лишь на седьмом месте и пробились в постсезон через плей-ин.

Проблемы «Гриззлиз» продолжились и летом. В июне НБА отстранила Джа Моранта на 25 матчей сезона-2023/2024 за то, что он показал пистолет в одном из своих эфиров в социальной сети. В октябре, перед стартом сезона, стало известно, что Стивену Адамсу потребуется операция и он пропустит весь чемпионат. Брэндон Кларк до сих пор восстанавливается от своего повреждения.

В итоге ответственность легла на плечи Джарена Джексона и Десмонда Бейна, но вышло не очень. К возвращению Моранта «Мемфис» шёл с показателем 6-19, болтаясь в конце турнирной таблицы Западной конференции. Джа героически вернулся, отгрузив в первом же матче «Новому Орлеану» 34 очка и забросив победный бросок.

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«Мишки» одержали с Морантом четыре победы подряд, и казалось, что дела пойдут в гору и можно рассчитывать хотя бы на попадание в плей-ин. Однако после девятой игры в сезоне Джа Морант на тренировке получил разрыв суставной губы и выбыл до конца сезона. После этого защитник Маркус Смарт выбыл на шесть недель с травмой пальца руки. Всего в лазарете «Мемфиса» на данный момент находятся семь человек.

Что дальше?

Джа Морант (слева), Джарен Джексон (в центре), Десмонд Бейн (справа) Фото: Justin Ford/Getty Images

Почти всё сводится к тому, что «Мемфису» стоит оставить попытки пробиться хотя бы в плей-ин и уже думать о следующем сезоне. И на самом деле в этом есть определённая логика. Сейчас «Гриззлиз» находятся в пяти победах от зоны плей-ин, но стоит ли пытаться туда пробиваться без главной звезды и центровых? Вряд ли. Лучше дать молодым больше игрового времени, попробовать освободить платёжную ведомость в дедлайн и по возможности подняться на драфте. «Гриззлиз» как раз не хватает центрового. Если не будет достойных вариантов среди новичков, то всегда можно обменять высокий пик на нужного игрока.

Если генеральный менеджер «Мемфиса» Зак Клейман решит вопрос по центровому, то уже в следующем сезоне на Западе появится полноценный контендер. У команды есть звезда и скорер, который после дисквалификации и травмы будет сверхмотивирован в новом чемпионате. Есть шутер в лице Десмонда Бейна и крутой «большой» Джарен Джексон, который эффективен на обеих сторонах площадки. И, конечно же, у франшизы есть безумно крутой тренер, который найдёт всем им самое практичное применение.

Можно сделать вывод: всё, что ни делается — к лучшему. Возможно, все эти беды «Гриззлиз» пойдут на пользу. Вспомните «Голден Стэйт», который похоронили после 2019 года: уход Дюранта, долгие травмы Томпсона и Карри. Однако параллельно молодой Джордан Пул набирался опыта, и в 2022 году «воины» стали чемпионами, а Пул — полноценным пазлом того успеха. «Мемфис» — молодая команда с огромными амбициями, которая точно вернётся сильнее и станет головной болью лидеров Запада.