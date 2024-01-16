Самые высокооплачиваемые игроки каждой эпохи НБА: от «Бостона» 50-х до наших дней

В последние несколько лет зарплаты в НБА растут с невообразимой скоростью. Ещё 10 лет назад никто и не мог представить, что баскетболисты будут подписывать контракты на $ 300 млн. Однако уже в обозримом будущем — особенно после того, как в 2025-м лига вступит в новое телевизионное соглашение — это будет скорее обыденностью, нежели чем-то из ряда вон выходящим.

Тем не менее по-настоящему оценить масштаб всего происходящего можно только в сравнении. В этом материале «Чемпионат» расскажет о том, сколько составляла максимальная зарплата в каждой отдельно взятой эпохе начиная с 1950-х и кто был её обладателем.

1950-е — Боб Кузи, $ 25 тыс. (1955—1959)

С учётом инфляции: $ 280 тыс.

Боб Кузи (слева), 1953 год Фото: Getty Images

Боб Кузи является настоящей легендой «Бостон Селтикс». Он попал в команду в 1950-м и провёл там 13 лет, став шестикратным чемпионом НБА, MVP регулярного сезона и 12-кратным участником Матча всех звёзд. Кузи 10 раз включался в первую символическую пятёрку НБА, а с 1953 по 1960 год был лидером лиги по количеству передач. В 1971-м Боб был включён в баскетбольный Зал славы. Его 14-й номер выведен из обращения в «Селтикс».

Кузи был удивительным болл-хэндлером и пасующим, который обладал потрясающим видением площадки и баскетбольными инстинктами. Вместе с Биллом Расселом, Томом Хейнсоном и Биллом Шерманом он превратил «Бостон» в чемпионскую династию, навсегда вписав своё имя в перечень лучших разыгрывающих в истории.

Кузи также был основателем самой первой ассоциации игроков НБА, которая предоставляла участникам медицинские льготы, пенсионный план и гарантии по зарплате. Неудивительно, что в 1965-м Боб подписал с «Селтикс» контракт на $ 25 тыс., который на тот момент являлся крупнейшим в истории баскетбола. Однако даже с учётом инфляции эта зарплата кажется мизерной по современным меркам, особенно учитывая его послужной список.

1960-е — Уилт Чемберлен, $ 250 тыс. (сезон-1968/1969)

С учётом инфляции: $ 2,18 млн.

Уилт Чемберлен, 1965 год Фото: Harry Benson/Getty Images

Центровой Уилт Чемберлен был и остаётся одним из самых доминирующих игроков в истории НБА. Обладая внушительными габаритами и феноменальным атлетизмом, он был выше большинства соперников и мог с лёгкостью набирать очки, собирать отскоки и ставить блок-шоты. Установленная Уилтом отметка в 50 баллов и 25 подборов в среднем за сезон, наверное, не покорится никому и никогда.

Он был первым баскетболистом, которому выдали контракт на $ 100 тыс. Это произошло в 1965 году, ещё до того, как Чемберлен завоевал свой первый чемпионский перстень — в эпоху Билла Рассела в «Бостоне» сделать это было практически невозможно. Расс был в ярости, когда узнал, что Уилт подпишет соглашение на сумму с пятью нулями. Он даже угрожал завершить карьеру, если «Селтикс» не выдадут ему больше, и в итоге получил контракт на $ 100 001.

Однако уже в 1968-м Чемберлен перешёл в «Лейкерс», где ему пообещали $ 250 тыс. за сезон — в два раза больше, чем рекордные $ 125 тыс., которые зарабатывал Билл Брэдли из «Никс». С учётом инфляции эта сумма составила бы $ 2,18 млн, что в сезоне-2023/2024 можно приравнять примерно к 390-му месту в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги.

1970-е — Дэвид Томпсон, $ 800 тыс. (сезон-1978/1979)

С учётом инфляции: $ 3,7 млн.

Дэвид Томпсон (центр), 1976 год Фото: John Iacono/Getty Images

Многие могут помнить Дэвида Томпсона как одного из восьми игроков, которому удалось набрать более 70 очков в матче НБА. Он обладал невероятным вертикальным прыжком и атлетизмом, что позволило ему стать первым баскетболистом, который по-настоящему популяризировал аллей-упы. Взрывной, с быстрым первым шагом Томпсон был не только реальной угрозой в нападении, но и качественным защитником, причём ещё со времён колледжа. Он четырежды попадал на Матч всех звёзд и дважды включался в первую символическую пятёрку в АБА.

Этого атакующего защитника по праву считают одним из лучших игроков в истории «Денвер Наггетс», где его номер 33 был выведен из обращения. К сожалению, карьера Томпсона завершилась довольно рано — в возрасте 29 лет. Всё потому, что он злоупотреблял запрещёнными веществами и неоднократно проходил лечение в реабилитационном центре.

Проблемы начались после того, как он получил серьёзную травму стопы в сезоне-1979/1980. Но за год до этого, по итогам чемпионата-1977/1978, «Денвер» выдал защитнику, три раза подряд попадавшему на Матч звёзд, рекордный контракт на пять лет и $ 4 млн. Тогда он превзошёл Карима Абдул-Джаббара, в своё время получавшего $ 650 тыс. в год от «Лейкерс». Кто знает, чем всё могло закончиться, поиграй Томпсон в баскетбол ещё несколько лет…

1980-е — Патрик Юинг, $ 3,25 млн (сезон-1988/1989)

С учётом инфляции: $ 8,4 млн.

Патрик Юинг, 1980 год Фото: Getty Images

Центровой Патрик Юинг однозначно занимает место в списке лучших игроков своей эпохи. Он был универсален в нападении и доминировал в обороне, будучи качественным рим-протектором. При росте в семь футов он мог без проблем подбирать и блокировать броски, а также имел на удивление лёгкое, аккуратное касание под кольцом. Юинг 11 раз попадал на Матч всех звёзд, семь раз включался в первую и вторую символические пятёрки НБА и трижды — в защитную.

Бо́льшую часть своей карьеры Патрик провёл в «Никс», с которыми в 1985 году подписал непривычно продолжительный контракт на 10 лет и $ 31,2 млн. Он отыграл первые шесть сезонов и получил $ 17 млн, которые были полностью гарантированными, после чего заключил с «Нью-Йорком» продление ещё на шесть лет (и $ 33 млн).

На протяжении довольного долгого времени Юинг оставался самым высокооплачиваемым игроком не только в НБА, но и в американском спорте в целом. Он также был первым баскетболистом, заработавшим более $ 15 млн за сезон. За 15 лет «Нью-Йорке» он получил более $ 100 млн, что по тем временам было крайне внушительной суммой. Вот что называется франчайзер.

1990-е — Майкл Джордан, $ 33,14 млн (сезон-1997/1998)

С учётом инфляции: $ 62,9 млн.

Майкл Джордан, 1994 год Фото: Getty Images

Майкл Джордан. Баскетболист, которого многие по праву считают величайшим в истории. Он был шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финальной серии, пятикратным MVP регулярного сезона, лучшим защищающимся игроком года, 14-кратным участником Матча всех звёзд и 10-кратным лидером сезона по результативности. Но наряду с бесчисленным количеством установленных Эм Джеем игровых рекордов существует ещё один, который касается его зарплаты.

В сезоне-1997/1998 он получил контракт на $ 33,14 млн. Тогда Джордан уже завоевал четвёртый и пятый трофеи в своей карьере, зайдя на второй «трипит» с «Чикаго». Он стал первым в истории, кому выдали более $ 20 млн за сезон, и получил рекордную по тем временам годичную выплату. Его достижение простояло 20 лет, и только в 2017 году двое игроков заработали более $ 33 млн за сезон (это были Леброн Джеймс и Стефен Карри).

Так, с 1996 по 1998 год Эм Джей получил более двух третей от всей суммы, которая досталась ему за 15 лет в лиге — она составляет порядка $ 90 млн. Это не так много по меркам НБА, но на сегодняшний день Его Воздушество отнюдь не бедствует: Forbes оценивает его состояние в $ 3 млрд.

2000-е — Кевин Гарнетт, $ 28 млн (сезон-2003/2004)

С учётом инфляции: $ 46,4 млн.

Кевин Гарнетт, 2008 год Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Существует мнение, что Кевин Гарнетт является самым разносторонним игроком в истории НБА. Он был элитным бомбардиром, болл-хэндлером и плеймейкером, способным вести за собой нападение. При этом Кей Джи также обладал должными габаритами и быстрой работой ног, которая позволяла ему оказывать достойное сопротивление на своей половине площадки. По-настоящему двусторонний баскетболист — он по сей день остаётся единственным, кто имеет 25 тыс. очков, 10 тыс. подборов, 5 тыс. передач, 1500 блоков и 1500 перехватов за карьеру.

До того как завоевать титул с «Бостоном» в 2008-м, Гарнетт провёл 12 лет в «Миннесоте», выбравшей его на драфте-1995. Там он регулярно включался в символические пятёрки (в том числе защитные), ездил на Матч всех звёзд и на протяжении четырёх лет подряд становился лидером сезона по подборам. Именно «Тимбервулвз» выдали Кевину контракт на шесть лет и $ 126 млн в последний год, по которому он получил $ 28 млн. С учётом инфляции эта сумма составила бы $ 46,4 млн — это означает, что в сезоне-2023/2024 Гарнетт имел бы седьмой самый большой оклад в лиге.

За всю 21-летнюю карьеру бигмен заработал в районе $ 340 млн, что в пересчёте на нынешний доллар составило бы более полумиллиарда. Это делает его самым высокооплачиваемым тяжёлым форвардом за всё время существования НБА (впереди Дирка Новицки, Кевина Лава и других). Вау!

2010-е — Стефен Карри, $ 37,5 млн (сезон-2018/2019)

С учётом инфляции: $ 45,4 млн.

Стефен Карри, 2018 год Фото: Ezra Shaw/Getty Images

А вот и первый действующий игрок в этом списке. 35-летний разыгрывающий Стефен Карри является живой легендой «Голден Стэйт», лучшим исполнителем трёхочковых в истории и одним из самых успешных баскетболистов в современной НБА.

За последние девять лет его «Уорриорз» шесть раз выходили в финал, завоевав четыре трофея. В то же время сам Стеф дважды становился MVP регулярного сезона, завоевал награду MVP финальной серии, девять раз участвовал в Матче звёзд, по четыре раза попадал в первую и вторую символические пятёрки, дважды становился лидером сезона по результативности и вошёл в клуб «50-40-90».

При этом Карри продолжает выступать за команду из Сан-Франциско с того самого момента, как был выбран «Дабз» под седьмым номером на драфте-2009. И за лояльность ему щедро отплатили: Стефен был первым, кто получил более $ 35 млн (2018/2019), $ 40 млн (2019/2020) и $ 50 млн (2023/2024) за один сезон. Так, он заработал почти $ 355 млн в НБА и является четвёртым в списке самых высокооплачиваемых баскетболистов. К 2026 году, когда его нынешний контракт подойдёт к концу, эта сумма вырастет до невероятных $ 470 млн.

2020-е — Джейлен Браун, $ 65,6 млн (2028/2029)

Джейлен Браун, сезон-2023/2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Минувшим летом 27-летний винг «Бостона» Джейлен Браун стал обладателем рекордного контракта на примерно $ 304 млн. Почему примерно? Потому что итоговая сумма будет зависеть от потолка зарплат, установленного лигой в будущем. Так, если лимит будет расти приблизительно на 5% в год, в сезоне-2028/2029 Браун получит аж $ 65,6 млн.

На данный момент он остаётся самым высокооплачиваемым игроком эпохи 2020-х, пускай только в перспективе. Но уже в самое ближайшее время Джейлен может лишиться этого статуса. Его напарник Джейсон Тейтум претендует на рекордное супермаксимальное соглашение, которое сможет подписать следующим летом. Но пока этого не произошло, обладателем самой большой зарплаты в НБА всё же остаётся Браун.

Как только детали его продления стали достоянием общественности, многим показалось, что «Бостон» переплатил игроку. Однако в новом сезоне у него есть реальная возможность опровергнуть это утверждение. По итогам 39 матчей «Селтикс» имеют лучший баланс в НБА (30-9), а их шансы на чемпионство оцениваются в плюс-минус 25%. С Тейтумом и Брауном команда остаётся контендером, а ради этого и $ 300 млн не жалко.