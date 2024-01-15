«Я хочу, чтобы это сделал Ларри». Как заклятый соперник представил Мэджика в Зал славы

Соперничество между Ларри Бёрдом из «Бостон Селтикс» и Мэджиком Джонсоном из «Лос-Анджелес Лейкерс» было одним из главных в мире спорта 80-х. Их противостояние зародилось ещё в колледже, за несколько лет до того, как легендарные игроки впервые встретились в финале НБА. Но какой бы ожесточённой ни была их вражда на площадке, эти двое были и остаются неразлучными друзьями за её пределами.

История Бёрда и Джонсона берёт своё начало в 1979 году — тогда их «Мичиган Стэйт» и «Индиана Стэйт» встречались в матче за трофей NCAA. Это была битва двух несомненно лучших игроков студенческой лиги, которая также имела острую социальную подоплёку в США. И победителем из неё вышел Мэджик. Его «Спартанс» подняли кубок над головой, а их игра с «Сикаморс» до сих пор остаётся самой просматриваемой в истории лиги — в прямом эфире за ней наблюдали 35 млн человек.

Бёрд на тот момент уже был выбран «Бостоном» на драфте–1978, но ещё не подписал контракт с командой из-за финансовых разногласий. Тем не менее 8 июня 1979 года они были окончательно улажены. А спустя 17 дней, 25 июня 1979-го, на драфте НБА под первым номером был выбран Ирвин Джонсон.

Награда новичку года в их дебютном сезоне-1979/1980 ушла к 23-летнему Ларри, который получил 63 из 66 голосов. Зато Мэджик, играя в одной команде с Каримом Абдул-Джаббаром, стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». В борьбе за титул они обыграли «Филадельфию» Джулиуса Ирвинга: Джонсон продемонстрировал невероятный перформанс в шестом решающем матче и оказался первым в истории дебютантом лиги, удостоившимся награды MVP финальной серии.

Мэджик Джонсон после шестого матча финальной серии 1980 года Фото: Getty Images

Спустя четыре года, в 1984-м, Бёрд и Мэджик впервые встретились в финале НБА. На тот момент Джонсон уже завоевал второй для себя перстень и ещё одну статуэтку имени Билла Расселла, да и Ларри успел взять свой первый трофей. Так что перед ними стояла новая цель — по-настоящему возродить противостояние «Селтикс» и «Лейкерс», которое считалось классикой баскетбола в эпоху 60-х. С 1959 по 1969 год эти команды семь раз встречались в решающей серии, и каждый раз победа оставалась за «Бостоном».

Вот и в сезоне-1983/1984 коллектив Роберта Периша, Денниса Джонсона и Бёрда, сделав упор на плотную физическую игру, воспользовался ошибкой Мэджика со штрафной линии и выиграл заключительный седьмой матч. «Трофеи, перстни и всё остальное не имело значения: главное было победить «Лейкерс» и победить Ирвина. Вот и всё, что имело значение», — вспоминал Ларри, который тогда завоевал свою первую награду MVP финальной серии.

В ту ночь Мэджик смотрел из окна своего отельного номера за тем, как тысячи болельщиков в зелёных цветах празднуют чемпионство. Он плакал, а спустя много лет признался, что проплакал вообще всё лето 1984-го. Джонсон чувствовал, что подвёл своих напарников по команде и был виноват в том, что «Лейкерс» остались без трофея. Тогда он ещё не подозревал, что спустя год его «заклятый враг», Ларри Бёрд, превратится в его близкого друга.

«Бостон» празднует чемпионство в 1984 году Фото: Getty Images

«В самом начале мы ненавидели друг друга. Мы были вынуждены ненавидеть друг друга, потому что он оказался в «Селтикс», а я — в «Лейкерс». Мы знали, что так будет, потому что «Селтикс» семь раз подряд победили «Лейкерс» в финале НБА.

Они победили нас в 84-м, так что я должен был его ненавидеть. Я должен был ненавидеть «Селтикс». А потом, в 1985 году мы сняли рекламный ролик в его доме в Индиане. И тогда мы стали друзьями. Именно тогда мы наконец-то поняли, что между нами больше сходств, нежели различий», — вспоминал Мэджик.

Тот самый видеоролик был частью рекламной кампании, подготовленной Converse по случаю выпуска новой модели кроссовок. Он был снят 7 сентября 1985 года — вскоре после того, как Джонсон, Карим и Джеймс Уорти обыграли «Селтикс» в шести матчах и завоевали очередной трофей, уже третий в карьере Мэджика. Итоговый продукт — 28 секунд экранного времени, которые навсегда изменили его жизнь.

Летом 1985 года Ларри Бёрд пытался самостоятельно проложить дорогу к дому его матери и, разгребая щебень лопатой, заработал серьёзную травму спины, из-за которой спустя несколько лет был вынужден завершить игровую карьеру.

До того дня Бёрд и Джонсон ни разу не разговаривали друг с другом. Они не разговаривали и во время записи рекламного видео, но в день съёмок пообедали вместе и выяснили, что имеют много общего. Оба выросли на Среднем Западе, в бедности, и для обоих две главные вещи в жизни — это семья и баскетбол. Именно на этой почве Ларри с Мэджиком объединились.

Они оставались соперниками, когда дело касалось спорта, но в обычной жизни были близки. Когда в 1991-м тест Джонсона на ВИЧ дал положительный результат, Бёрд оказался одним из немногих, кому он рассказал о своём диагнозе до того, как объявить обо всём публично.

«Это было, наверное, одно из худших чувств, которые только можно себе представить. Было очень трудно. В то время считалось, что ВИЧ — это смертный приговор. Но почему-то, когда он сказал мне, что с ним всё будет хорошо, я поверил ему. Потому что всё, что он когда-либо говорил, действительно оказывалось правдой. Так что мне стало немного легче. Но всё равно — я был игроком, я любил игровые дни. Я не мог дождаться, когда приду в спортзал. И когда он позвонил мне, это был единственный раз, когда я могу честно сказать — мне не хотелось играть в баскетбол», — рассказывал Бёрд.

Мэджик Джонсон, 1992 год Фото: Steve Dykes/Getty Images

7 ноября 1991 года Мэджик собрал пресс-конференцию, на которой сообщил, что вынужден завершить карьеру из-за болезни. Уже 16 февраля 1992-го его номер 32 был официально выведен из обращения в «Лейкерс». Бёрд был специальным гостем на той церемонии и заявил, что это ещё не конец. Он сказал: «Мы поедем в Барселону и вернёмся с золотом».

Речь шла об Играх 1992 года — первой Олимпиаде, к участию в которой были допущены игроки из НБА. Несмотря на болезнь, Мэджик всё же отправился туда и вышел на площадку в шести из восьми матчей. Бёрд отыграл все восемь, несмотря на то что к тому моменту уже подумывал о завершении карьеры — его проблемы со спиной не решила даже операция, которую он перенёс за год до этого. Тем не менее 5 июля 1992-го оба игрока стали олимпийскими чемпионами в составе сборной США, а уже 18 августа легенда «Бостона» принял решение закончить с баскетболом.

Мэджик же вернулся в НБА в 1994 году в качестве тренера, но ненадолго — с «Лейкерс» он одержал пять побед в 16 матчах. При этом Джонсон также продолжал работать над собственной физической формой и стал куда более габаритным, чем до этого. Так, в 1996-м он вновь вышел на площадку в жёлто-фиолетовой форме, но уже на позиции тяжёлого форварда, отыграв 32 встречи в регулярном сезоне и ещё четыре — в плей-офф, где команда потерпела поражение от «Хьюстона» Хакима Оладжьювона в первом раунде.

После провала Джонсон рассматривал вариант с переходом в другую команду в статусе свободного агента, но в итоге прекратил всякие попытки вернуться в профессиональный спорт. Он был доволен тем, что уходит на собственных условиях, а не вынужденно, как было в 1992-м.

В этот раз решение было окончательным, и актуальной повесткой стало включение Мэджика в баскетбольный Зал славы. Он мечтал войти туда в один день с Бёрдом, но заход в «Лейкерс» в сезоне-1995/1996 нарушил эти планы. Чтобы получить номинацию, с момента завершения карьеры игрока должно было пройти пять полных лет. Поэтому Ларри стал «холл-оф-феймером» ещё в 1998-м, а вот Джонсон был вынужден ждать до 2002-го.

Мэджик Джонсон (слева), 2002 год Фото: Getty Images

Согласно правилам, он должен был выбрать игрока, который уже включён в Зал славы, чтобы тот представил его на церемонии. Выбора у Мэджика было предостаточно. Это могли сделать Карим Абдул-Джаббар, с которым он выиграл пять чемпионских перстней, или легенды «Лейкерс» вроде Джерри Уэста и Элджина Бэйлора. Но нет — Джонсон решил иначе. «Я хотел, чтобы это сделал Ларри. Когда я вспоминаю свою карьеру, он первый, кто приходит мне в голову», — сказал Ирвин.

Тогда он позвонил Бёрду и спросил: «Ларри, какие у тебя планы на сентябрь?»

«А что? Хочешь взять меня на рыбалку?»

«Я надеялся, что ты представишь меня в Зале славы».

«Правда? Что ж, это большая честь для меня».

Когда настал день проведения долгожданной церемонии, оба выступили перед гостями с трогательной речью. Мэджик с трудом сдерживал эмоции, говоря о своём товарище (и бывшем сопернике):

«Ларри, ты… Ты олицетворение того, кем должен быть баскетболист. Главная причина, по которой я здесь — это ты. Каждое лето ты заставлял меня ходить в зал. Я должен был проводить там по четыре часа, но оставался на шесть, потому что знал, что ты сам пробыл в зале пять или шесть часов. Играть против тебя было невероятно. И я благодарен богу, что мне довелось знать тебя не только как баскетболиста, но и как человека. Я ценю, что ты сегодня здесь».

Видео можно посмотреть на канале OfficialHoophall в YouTube.

В 2009 году по мотивам всего произошедшего между Бёрдом и Джонсоном даже была написана книга — «Когда игра была нашей». Уникальная история о том, как двое легендарных баскетболистов превратились из грозных соперников в лучших друзей, в итоге преобразила НБА. Ведь это была история не только про спорт, но и про людей, которую полюбили миллионы болельщиков по всей стране. У них появилась возможность занять сторону, выбрать, кому сопереживать — Ларри или Мэджику, «Бостону или «Лос-Анджелесу». Это заметно подогрело интерес к лиге и подарило миру одно из важнейших баскетбольных противостояний за все времена.