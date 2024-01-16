Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Первый трипл-дабл Андрея Кириленко в НБА, «Юта Джаз», «Торонто Рэпторс», исторический матч, рекорд

Первый — и сразу же исторический трипл-дабл Кириленко в НБА! Чем отличился AK-47?
Никита Бирюков
Чем отличился Андрей Кириленко в матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии
Уникальный матч российского баскетболиста «Юты». Разбираемся, как себя проявил Андрей.

Буквально пару дней назад тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повторил достижение лучшего российского игрока в истории Национальной баскетбольной ассоциации Андрея Кириленко. В частности, Эй Ди в матче с «Ютой Джаз», за которую играл AK-47, набрал 15 очков, сделал 15 подборов, отдал 11 результативных передач и оформил четыре блок-шота. В последний раз в истории НБА такие статистические показатели покорялись как раз таки Кириленко в далёком 2006 году. Давайте вспомним, каким был исторический перформанс Андрея в НБА.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
132 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 29, Секстон - 27, Кларксон - 21, Джордж - 19, Коллинс - 19, Данн - 7, Кесслер - 4, Олиник - 4, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 39, Ривз - 19, Хатимура - 17, Дэвис - 15, Вуд - 15, Принс - 12, Вандербилт - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Реддиш, Хэйс, Каслтон

Знаковое статистическое достижение случилось в регулярном чемпионате сезона-2005/2006 в игре с «Торонто Рэпторс», которая проходила 17 января. «Джазмены» на домашней площадке принимали клуб из Канады во главе с Крисом Бошем. На тот момент 24-летний Кириленко проводил свой пятый сезон в НБА. Все уже знали, насколько Андрей всесторонне развитый игрок, который великолепно играет на обеих сторонах паркета. Но в матче с «хищниками» россиянин вновь продемонстрировал свою уникальность.

С первых минут матча AK-47 качественно заигрывал партнёров и отрабатывал в защите. Затем Андрей включился в атаке, да так, что вколотил эффектный слэм-данк через Боша. При этом Кириленко провёл на паркете большего всего времени среди всех игроков обеих команд — 45 минут и 46 секунд. Российский баскетболист просто феерил в матче и завершил его с показателями в 18 очков, 16 подборов, 11 результативных передач, четыре блок-шота и три перехвата. Тем самым оформив первый в карьере трип-дабл в НБА.

Видео можно посмотреть на канале JazzBasketball1 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Такое знаковое событие для баскетболиста не обошлось без внимания со стороны журналистов и СМИ. В послематчевом интервью Кириленко ответил на вопросы: «Андрей, первый в твоей карьере трипл-дабл (в НБА) был невероятен, поделись эмоциями после такого достижения?»

«У меня было около 20 игр, где не хватало одной передачи или подбора до трипл-дабла, но в любом случае это отличное достижение, и я очень рад. Но больше всего мне пришлось по душе, что мы победили. Думаю, это намного более важно», — ответил Кириленко на вопрос журналиста.

Статистика Андрея Кириленко

Статистика Андрея Кириленко

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Я должен спросить, перед тем, как вы вернулись на паркет после перерыва, вы или кто-то отслеживал, насколько вы были близки к этому достижению (трипл-даблу) сегодня вечером?» — спросил снова репортёр.

«На самом деле вся скамейка запасных следила за этим, и они яростно кричали мне: «Нужно еще две передачи, или ещё осталась одна передача». И как только я сделал это, они выдохнули и сказали: «Да, можешь наконец-то расслабиться», — заключил Андрей.

Хоть чемпионства с «Ютой» Кириленко завоевать не удалось, но он навсегда вписал своё имя в историю клуба. Андрей является одним из лучших баскетболистов в истории российского баскетбола. При этом в своё время невероятно сильно популяризировал игру с оранжевым мячом на территории нашей страны. Так как давал надежду всему юному поколению, что можно достичь таких же высот в спорте, а что самое главное — попасть в лучшую баскетбольную лигу мира НБА!

Взгляд в прошлое:
«Эта бронза для нас словно золото!» Как прошла самая успешная Олимпиада для сборной России
«Эта бронза для нас словно золото!» Как прошла самая успешная Олимпиада для сборной России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android