Первый — и сразу же исторический трипл-дабл Кириленко в НБА! Чем отличился AK-47?

Буквально пару дней назад тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повторил достижение лучшего российского игрока в истории Национальной баскетбольной ассоциации Андрея Кириленко. В частности, Эй Ди в матче с «Ютой Джаз», за которую играл AK-47, набрал 15 очков, сделал 15 подборов, отдал 11 результативных передач и оформил четыре блок-шота. В последний раз в истории НБА такие статистические показатели покорялись как раз таки Кириленко в далёком 2006 году. Давайте вспомним, каким был исторический перформанс Андрея в НБА.

Знаковое статистическое достижение случилось в регулярном чемпионате сезона-2005/2006 в игре с «Торонто Рэпторс», которая проходила 17 января. «Джазмены» на домашней площадке принимали клуб из Канады во главе с Крисом Бошем. На тот момент 24-летний Кириленко проводил свой пятый сезон в НБА. Все уже знали, насколько Андрей всесторонне развитый игрок, который великолепно играет на обеих сторонах паркета. Но в матче с «хищниками» россиянин вновь продемонстрировал свою уникальность.

С первых минут матча AK-47 качественно заигрывал партнёров и отрабатывал в защите. Затем Андрей включился в атаке, да так, что вколотил эффектный слэм-данк через Боша. При этом Кириленко провёл на паркете большего всего времени среди всех игроков обеих команд — 45 минут и 46 секунд. Российский баскетболист просто феерил в матче и завершил его с показателями в 18 очков, 16 подборов, 11 результативных передач, четыре блок-шота и три перехвата. Тем самым оформив первый в карьере трип-дабл в НБА.

Видео можно посмотреть на канале JazzBasketball1 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Такое знаковое событие для баскетболиста не обошлось без внимания со стороны журналистов и СМИ. В послематчевом интервью Кириленко ответил на вопросы: «Андрей, первый в твоей карьере трипл-дабл (в НБА) был невероятен, поделись эмоциями после такого достижения?»

«У меня было около 20 игр, где не хватало одной передачи или подбора до трипл-дабла, но в любом случае это отличное достижение, и я очень рад. Но больше всего мне пришлось по душе, что мы победили. Думаю, это намного более важно», — ответил Кириленко на вопрос журналиста.

Статистика Андрея Кириленко Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Я должен спросить, перед тем, как вы вернулись на паркет после перерыва, вы или кто-то отслеживал, насколько вы были близки к этому достижению (трипл-даблу) сегодня вечером?» — спросил снова репортёр.

«На самом деле вся скамейка запасных следила за этим, и они яростно кричали мне: «Нужно еще две передачи, или ещё осталась одна передача». И как только я сделал это, они выдохнули и сказали: «Да, можешь наконец-то расслабиться», — заключил Андрей.

Хоть чемпионства с «Ютой» Кириленко завоевать не удалось, но он навсегда вписал своё имя в историю клуба. Андрей является одним из лучших баскетболистов в истории российского баскетбола. При этом в своё время невероятно сильно популяризировал игру с оранжевым мячом на территории нашей страны. Так как давал надежду всему юному поколению, что можно достичь таких же высот в спорте, а что самое главное — попасть в лучшую баскетбольную лигу мира НБА!