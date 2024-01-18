Курбанова уличили в употреблении кокаина и дисквалифицировали. Неужели это конец?

Новость об употреблении кокаина легендой ЦСКА Никитой Курбановым прозвучала неожиданно, а её эффект не только для фанатов, но и для людей в индустрии оказался как гром среди ясного неба. Скромность, трудолюбие, работоспособность, лидерские качества и надёжность — это лишь немногие эпитеты, которые применимы к трёхкратному чемпиону Евролиги.

Употребление кокаина в спорте приравнивается к нарушению антидопинговых правил. По этой причине ждать заявления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) долго не пришлось: «Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Никиту Курбанова на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил».

Скорое возвращение? Дисквалифицированный на 3 месяца за кокаин Курбанов сможет сыграть за ЦСКА уже через 3 дня

Примечательно, что решение о дисквалификации было принято 10 января, но временно баскетболист был отстранён ещё 20 октября 2023 года, и срок запрета выходить на площадку отсчитывается с того момента. Таким образом, дисквалификация игрока подойдёт к концу уже завтра, 19 января.

Вообще, болельщики не только московского ЦСКА, но и всего российского баскетбола о Курбанове в нынешнем сезоне слышали не сказать чтобы слишком много. Новости о Никите появлялись нечасто, и едва ли их можно было назвать какими-то особо информативными. Сперва — новый контракт с армейцами (однолетний — заключён летом прошлого года), затем — видение Никитой перспектив красно-синих в новом сезоне Единой лиги ВТБ. А потом, в конце октября, как снег на голову — известие о решении капитана приостановить профессиональную карьеру.

Каких-то подробностей с объяснением поступка прославленного форварда тогда не приводилось. Армейцы лишь ограничились просьбой с уважением отнестись к личной жизни Никиты и сообщили о назначении новым капитаном Семёна Антонова. Да, ясности было немного, но всем было понятно, что подобные шаги на ровном месте не делаются.

К счастью для ЦСКА и фанатов команды, потеря Курбанова не стала фатальной. Подстраховать Никиту в состоянии оказались лёгкие форварды Самсон Руженцев и Антон Астапкович. На протяжении сезона оба здорово проявляют себя как в атакующих действиях, так и под своим кольцом.

Статистика Никиты Курбанова в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»/БК «Зенит»

Тем не менее Никиту ждали все. Авторитет семикратного чемпиона Единой лиги так велик, и едва ли есть что-то, что способно его подорвать. Не так давно интересно было читать интервью бывшего игрока ЦСКА Ивана Пынько, в настоящий момент выступающего за «Уралмаш». В интервью пресс-службе екатеринбургской команды он прямо признался, что уважение к Никите у него настолько велико, что к ветерану клуба он так и не осмелился подойти, чтобы попросить совета:

«Никита Курбанов — у него великолепная карьера, я следил за ним ещё с детства, он безумно нравился мне. У меня будто бы мечта сбылась, когда оказался с ним в одной команде. Единственное, я очень жалею, что не поговорил с ним по поводу защиты, действий на площадке, не попросил советов: у Никиты очень высокий игровой интеллект. Я очень сильно стеснялся тогда и не осмелился. Забавно, что я не постеснялся поговорить с Уиллом Клайберном, вообще не зная английского».

Чем действительно примечательна фигура Курбанова, так это тем, что его выступления застали сразу несколько поколений баскетбольных болельщиков. Никите сейчас 37 лет. Подумать только, но путь в большом баскетболе у него начался ещё в 2002 году. Вот уже как 22 года форвард радует любителей самой лучшей игры с мячом, вызывая на их лицах неподдельное восхищение.

Благодаря тому, что дисквалификация ветерана заканчивается 19 января, есть все основания ожидать его возвращения 21-го числа на домашнем матче армейцев в Единой лиге с «Уралмашем». В плюсе окажутся буквально все — Никита, которому выход на паркет позволит как можно скорее отвлечься от инфоповодов о себе, не связанных напрямую с игровой деятельностью; болельщики, которые смогут наконец вздохнуть с облегчением; и даже екатеринбуржец Иван Пынько — который вновь получит возможность подойти к Курби и наконец получить от него нужный совет.

Ну а даже если возвращение в строй в предстоящей игре с «Уралмашем» не произойдёт, все мы будем неустанно ждать Никиту и дальше. И надеяться, что рано или поздно оно всё-таки состоится.