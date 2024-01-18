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Никита Курбанов дисквалифицирован, Никита Курбанов, кокаин, отстранение Курбанова, возвращение Курбанова в «Уралмаш»

Курбанова уличили в употреблении кокаина и дисквалифицировали. Неужели это конец?
Виталий Весёлый
Неужели это конец для Никиты Курбанова?
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Никита сделает правильные выводы, а фанатам баскетбольного ЦСКА рано опускать руки.

Новость об употреблении кокаина легендой ЦСКА Никитой Курбановым прозвучала неожиданно, а её эффект не только для фанатов, но и для людей в индустрии оказался как гром среди ясного неба. Скромность, трудолюбие, работоспособность, лидерские качества и надёжность — это лишь немногие эпитеты, которые применимы к трёхкратному чемпиону Евролиги.

Употребление кокаина в спорте приравнивается к нарушению антидопинговых правил. По этой причине ждать заявления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) долго не пришлось: «Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Никиту Курбанова на три месяца за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил».

Скорое возвращение?
Дисквалифицированный на 3 месяца за кокаин Курбанов сможет сыграть за ЦСКА уже через 3 дня

Примечательно, что решение о дисквалификации было принято 10 января, но временно баскетболист был отстранён ещё 20 октября 2023 года, и срок запрета выходить на площадку отсчитывается с того момента. Таким образом, дисквалификация игрока подойдёт к концу уже завтра, 19 января.

Вообще, болельщики не только московского ЦСКА, но и всего российского баскетбола о Курбанове в нынешнем сезоне слышали не сказать чтобы слишком много. Новости о Никите появлялись нечасто, и едва ли их можно было назвать какими-то особо информативными. Сперва — новый контракт с армейцами (однолетний — заключён летом прошлого года), затем — видение Никитой перспектив красно-синих в новом сезоне Единой лиги ВТБ. А потом, в конце октября, как снег на голову — известие о решении капитана приостановить профессиональную карьеру.

С чего всё началось:
Как же так? Капитан ЦСКА Никита Курбанов приостановил карьеру в 37 лет
Как же так? Капитан ЦСКА Никита Курбанов приостановил карьеру в 37 лет

Каких-то подробностей с объяснением поступка прославленного форварда тогда не приводилось. Армейцы лишь ограничились просьбой с уважением отнестись к личной жизни Никиты и сообщили о назначении новым капитаном Семёна Антонова. Да, ясности было немного, но всем было понятно, что подобные шаги на ровном месте не делаются.

К счастью для ЦСКА и фанатов команды, потеря Курбанова не стала фатальной. Подстраховать Никиту в состоянии оказались лёгкие форварды Самсон Руженцев и Антон Астапкович. На протяжении сезона оба здорово проявляют себя как в атакующих действиях, так и под своим кольцом.

Статистика Никиты Курбанова в сезоне-2023/2024

Статистика Никиты Курбанова в сезоне-2023/2024

Фото: «Чемпионат»/БК «Зенит»

Тем не менее Никиту ждали все. Авторитет семикратного чемпиона Единой лиги так велик, и едва ли есть что-то, что способно его подорвать. Не так давно интересно было читать интервью бывшего игрока ЦСКА Ивана Пынько, в настоящий момент выступающего за «Уралмаш». В интервью пресс-службе екатеринбургской команды он прямо признался, что уважение к Никите у него настолько велико, что к ветерану клуба он так и не осмелился подойти, чтобы попросить совета:

«Никита Курбанов — у него великолепная карьера, я следил за ним ещё с детства, он безумно нравился мне. У меня будто бы мечта сбылась, когда оказался с ним в одной команде. Единственное, я очень жалею, что не поговорил с ним по поводу защиты, действий на площадке, не попросил советов: у Никиты очень высокий игровой интеллект. Я очень сильно стеснялся тогда и не осмелился. Забавно, что я не постеснялся поговорить с Уиллом Клайберном, вообще не зная английского».

Взгляд в прошлое:
Триумфальный ЦСКА-2019 — где они сейчас?
Триумфальный ЦСКА-2019 — где они сейчас?

Чем действительно примечательна фигура Курбанова, так это тем, что его выступления застали сразу несколько поколений баскетбольных болельщиков. Никите сейчас 37 лет. Подумать только, но путь в большом баскетболе у него начался ещё в 2002 году. Вот уже как 22 года форвард радует любителей самой лучшей игры с мячом, вызывая на их лицах неподдельное восхищение.

Благодаря тому, что дисквалификация ветерана заканчивается 19 января, есть все основания ожидать его возвращения 21-го числа на домашнем матче армейцев в Единой лиге с «Уралмашем». В плюсе окажутся буквально все — Никита, которому выход на паркет позволит как можно скорее отвлечься от инфоповодов о себе, не связанных напрямую с игровой деятельностью; болельщики, которые смогут наконец вздохнуть с облегчением; и даже екатеринбуржец Иван Пынько — который вновь получит возможность подойти к Курби и наконец получить от него нужный совет.

Ну а даже если возвращение в строй в предстоящей игре с «Уралмашем» не произойдёт, все мы будем неустанно ждать Никиту и дальше. И надеяться, что рано или поздно оно всё-таки состоится.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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В пробе Курбанова из ЦСКА был обнаружен кокаин. Баскетболист отсутствовал 3 месяца — LIVE
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В пробе Курбанова из ЦСКА был обнаружен кокаин. Баскетболист отсутствовал 3 месяца — LIVE
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