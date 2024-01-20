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УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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Единая лига ВТБ, 20 января 2024 года: онлайн-трансляция матча УНИКС — «Зенит»

Активная борьба за второе место в Единой лиге ВТБ! Казанский УНИКС примет «Зенит» — LIVE
Андрей Антсон
УНИКС — «Зенит». LIVE
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Принципиальный для обеих команд матч.

Матч между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом» будет невероятно принципиальным для обеих команд. Во-первых, действующий чемпион Единой лиги ВТБ проиграл два матча кряду в регулярном чемпионате. Во-вторых, до начала плей-офф турнира остаётся совсем мало времени, и каждая игра на вес золота.

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К тому же команды обладают одинаковым результатом после 22 проведённых матчей — 16 побед и шесть поражений. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, кто же окажется сильнее в этом противостоянии и оставит за собой вторую строчку Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 20 января, будет сыграно в общей сложности четыре матча. Первая игра начнётся в 12:00 мск, заключительная — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — «Зенит», которая назначена на 15:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 января 2024, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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