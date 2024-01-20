«Парма» метит в топ-6. Команда Пашутина обыграла прямого конкурента по борьбе за плей-офф

20 января «Парма» на своём паркете обыграла «Енисей» в матче второго круга первого этапа Единой лиги ВТБ. Лидеры коллективов — Би Джей Джонсон у пермяков и Ксэвьер Ратэн-Мэйс у красноярцев — обменялись результативными перформансами, отметившись 29 очками каждый. «Чемпионат» подготовил материал по итогам матча прямых конкурентов за попадание в плей-офф.

Момент из матча «Парма» — «Енисей» Фото: БК «Парма»

К этой встрече клубы подходили в качестве соседей по турнирной таблице. «Енисей» располагался на пятой строчке с 13 победами, «Парма» — на шестой и с 12 победами. Отдельно болельщики ожидали противостояния будущих участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ как с одной стороны, так и с другой. От «Енисея» болельщиками уже был выбран Ксэвьер Ратэн-Мэйс, от пермской команды — Би Джей Джонсон и Александр Платунов.

Красноярская команда непросто добиралась на матч. Плохие погодные условия не позволили команде Йовицы Арсича приземлиться в Перми, из-за чего борт отправился в Екатеринбург. На месте в экстренном порядке пришлось покупать билеты на поезд и добираться уже по железной дороге. В итоге «Енисей» прибыл в Пермь лишь рано утром в день игры.

Известно, что обе команды обычно играют первым номером. Сегодня инициативу в свои руки взяли хозяева. Первая четверть осталась за коллективом Пашутина — 25:17. «Парма» была лучше практически по всем компонентам, особенно по подборам — 17-5.

Вторая 10-минутка не стала исключением — разница по очкам достигла двузначного числа, а пермяки позволили сопернику сделать всего лишь один подбор. В первой половине лучшим игроком у хозяев был Би Джей Джонсон, на счету которого было 16 очков и шесть подборов. К слову, американец провёл на паркете в этой встрече все 40 минут, не отправляясь на скамейку запасных. В составе «Енисея» главным игроком в первые 20 минут был Ксэвьер Ратэн-Мэйс — 14 очков, пять передач и три подбора.

После большого перерыва «Енисей» вышёл на вторую половину с серьёзными намерениями. Джеремайя Мартин, у которого не пошло в первой части матча, даже поменял кроссовки. Красноярцы провели несколько удачных атак и даже сократили отставание с 13 очков до семи. Евгений Пашутин отреагировал на это тайм-аутом, который помог его команде восстановить двузначное преимущество. После минутного перерыва его команда сделала рывок – 12:5.

В заключительной четверти «Енисей» пытался догнать «Парму» и даже выиграл 10-минутку, но после трёх не очень удачных четвертей этого было явно мало. В составе красноярцев, помимо Ратэн-Мэйса, можно отметить Джеремайю Мартина, который совершил семь перехватов в этой встрече.

После матча главный тренер пермяков Евгений Пашутин заявил, что его команда может победить любого соперника, когда она едина.

Евгений Пашутин главный тренер БК «Парма» «Хочу поздравить всю команду, после Кубка мы сфокусировались, обсудили игру в защите и энергию. Объединились все вместе, чтобы играть от защиты, и сегодня ребята это продемонстрировали. Мы сделали ещё один шаг вперёд к своей цели — попаданию в топ-6. Хочу всех без исключения поздравить с победой, мы ещё один раз показали, что, когда мы едины, можем победить любого соперника. Хотел бы отметить два момента: мы взяли 49 подборов против 22 у соперника и показали доминацию под щитами, но совершили 19 потерь. Такое количество потерь не позволит выходить с большим отрывом по очкам. Мы будем работать над этими двумя аспектами».

Наставник «Енисея» Йовица Арсич выразил мнение, что исход игры был предрешён уже в первой четверти. Он заявил, что его команда не играла в защите должным образом и позволяла сопернику собирать подборы в нападении, проходить под кольцо и забивать лёгкие мячи. Он отметил, что этому нет оправданий.

Пермяки взяли реванш у красноярцев за поражение в матче первого круга. Команда Пашутина была лучше практически во всём и по делу победила.

В нынешнем сезоне «Парма» выглядит очень симпатично и уверенно метит в топ-6 для автоматического выхода в плей-офф. С конца ноября у коллектива из Перми 10 побед в 13 встречах, в том числе над ЦСКА, «Локомотивом» и УНИКСом. Евгений Пашутин нашёл нужные рычаги и сочетания, благодаря которым команда практически не имеет слабых мест.

Пермяки играют от себя, не замечая соперников, а в стартовом составе абсолютно все игроки являются кандидатами на попадание на Матч всех звёзд. До конца регулярки осталось три матча, и если «Парма» во встречах с «Автодором» и «Минском» представляется фаворитом, то в заключительной игре с «Самарой» — прямым конкурентом за попадание в топ-6 — ожидается ожесточённая борьба.

Поражение «Енисея» не является трагедией. Команда Арсича всё ещё располагается на пятой строчке в турнирной таблице, но, очевидно, не может выйти на плато. Победы сменяются поражениями, и так снова и снова. В трёх заключительных матчах регулярного чемпионата красноярцам будут противостоять «Уралмаш», «Астана» и «Зенит», и ни по одной встрече нет чёткого понимая, как она может закончиться.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».