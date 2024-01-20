«Парма» метит в топ-6. Команда Пашутина обыграла прямого конкурента по борьбе за плей-офф

20 января «Парма» на своём паркете обыграла «Енисей» в матче второго круга первого этапа Единой лиги ВТБ. Лидеры коллективов — Би Джей Джонсон у пермяков и Ксэвьер Ратэн-Мэйс у красноярцев — обменялись результативными перформансами, отметившись 29 очками каждый. «Чемпионат» подготовил материал по итогам матча прямых конкурентов за попадание в плей-офф.
Момент из матча «Парма» — «Енисей»
Фото: БК «Парма»
К этой встрече клубы подходили в качестве соседей по турнирной таблице. «Енисей» располагался на пятой строчке с 13 победами, «Парма» — на шестой и с 12 победами. Отдельно болельщики ожидали противостояния будущих участников Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ как с одной стороны, так и с другой. От «Енисея» болельщиками уже был выбран Ксэвьер Ратэн-Мэйс, от пермской команды — Би Джей Джонсон и Александр Платунов.
Красноярская команда непросто добиралась на матч. Плохие погодные условия не позволили команде Йовицы Арсича приземлиться в Перми, из-за чего борт отправился в Екатеринбург. На месте в экстренном порядке пришлось покупать билеты на поезд и добираться уже по железной дороге. В итоге «Енисей» прибыл в Пермь лишь рано утром в день игры.
Известно, что обе команды обычно играют первым номером. Сегодня инициативу в свои руки взяли хозяева. Первая четверть осталась за коллективом Пашутина — 25:17. «Парма» была лучше практически по всем компонентам, особенно по подборам — 17-5.
Вторая 10-минутка не стала исключением — разница по очкам достигла двузначного числа, а пермяки позволили сопернику сделать всего лишь один подбор. В первой половине лучшим игроком у хозяев был Би Джей Джонсон, на счету которого было 16 очков и шесть подборов. К слову, американец провёл на паркете в этой встрече все 40 минут, не отправляясь на скамейку запасных. В составе «Енисея» главным игроком в первые 20 минут был Ксэвьер Ратэн-Мэйс — 14 очков, пять передач и три подбора.
После большого перерыва «Енисей» вышёл на вторую половину с серьёзными намерениями. Джеремайя Мартин, у которого не пошло в первой части матча, даже поменял кроссовки. Красноярцы провели несколько удачных атак и даже сократили отставание с 13 очков до семи. Евгений Пашутин отреагировал на это тайм-аутом, который помог его команде восстановить двузначное преимущество. После минутного перерыва его команда сделала рывок – 12:5.
В заключительной четверти «Енисей» пытался догнать «Парму» и даже выиграл 10-минутку, но после трёх не очень удачных четвертей этого было явно мало. В составе красноярцев, помимо Ратэн-Мэйса, можно отметить Джеремайю Мартина, который совершил семь перехватов в этой встрече.
После матча главный тренер пермяков Евгений Пашутин заявил, что его команда может победить любого соперника, когда она едина.
«Хочу поздравить всю команду, после Кубка мы сфокусировались, обсудили игру в защите и энергию. Объединились все вместе, чтобы играть от защиты, и сегодня ребята это продемонстрировали. Мы сделали ещё один шаг вперёд к своей цели — попаданию в топ-6. Хочу всех без исключения поздравить с победой, мы ещё один раз показали, что, когда мы едины, можем победить любого соперника. Хотел бы отметить два момента: мы взяли 49 подборов против 22 у соперника и показали доминацию под щитами, но совершили 19 потерь. Такое количество потерь не позволит выходить с большим отрывом по очкам. Мы будем работать над этими двумя аспектами».
Наставник «Енисея» Йовица Арсич выразил мнение, что исход игры был предрешён уже в первой четверти. Он заявил, что его команда не играла в защите должным образом и позволяла сопернику собирать подборы в нападении, проходить под кольцо и забивать лёгкие мячи. Он отметил, что этому нет оправданий.
Пермяки взяли реванш у красноярцев за поражение в матче первого круга. Команда Пашутина была лучше практически во всём и по делу победила.
В нынешнем сезоне «Парма» выглядит очень симпатично и уверенно метит в топ-6 для автоматического выхода в плей-офф. С конца ноября у коллектива из Перми 10 побед в 13 встречах, в том числе над ЦСКА, «Локомотивом» и УНИКСом. Евгений Пашутин нашёл нужные рычаги и сочетания, благодаря которым команда практически не имеет слабых мест.
Пермяки играют от себя, не замечая соперников, а в стартовом составе абсолютно все игроки являются кандидатами на попадание на Матч всех звёзд. До конца регулярки осталось три матча, и если «Парма» во встречах с «Автодором» и «Минском» представляется фаворитом, то в заключительной игре с «Самарой» — прямым конкурентом за попадание в топ-6 — ожидается ожесточённая борьба.
Поражение «Енисея» не является трагедией. Команда Арсича всё ещё располагается на пятой строчке в турнирной таблице, но, очевидно, не может выйти на плато. Победы сменяются поражениями, и так снова и снова. В трёх заключительных матчах регулярного чемпионата красноярцам будут противостоять «Уралмаш», «Астана» и «Зенит», и ни по одной встрече нет чёткого понимая, как она может закончиться.
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