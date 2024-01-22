«В НБА неправильный баскетбол, в отличие от Евролиги». Кириленко дал большое интервью Okko

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал большое интервью сервису Okko. В нём легенда российского баскетбола ответил на множество интересующих вопросов: как про НБА, так и про отечественную сторону.

Представляем несколько цитат.

— Что вы смотрите из баскетбола? Можно ли сказать, что наш внутренний чемпионат стал зрелищнее и интереснее?

— В 2022 году случился момент, когда команды очень сильно выравнялись. И не только команды из топовых двух или трёх. Вот даже на сегодняшний сезон если посмотреть, то я не знаю, как первые восемь клубов закончат свои игры. И даже у ЦСКА хороший процент побед и поражений, но было несколько матчей, когда одно-два очка решили итог встречи. УНИКС то проигрывает, то выигрывает. Пермь и Саратов забирают очки у лидеров. Новички — «Уралмаш» и «Руна» — снимают скальпы с команд. В прошлом году МБА, не считаясь с авторитетами, постоянно обыгрывала лидеров. Отмечу тот же «Локомотив-Кубань», где россыпь российских игроков, которые вошли уже во взрослый баскетбол и заняли ведущие позиции в клубе. Не отметил ещё «Зенит», состав которого на бумаге вообще круче всех выглядит в этом сезоне. Здорово, что у нас сейчас такой интересный чемпионат.

— Как бы вы описали многолетнего тренера «Юты» Джерри Слоуна?

— Это легенда. Когда я приходил в команду, то там был он, Джон Стоктон, Карл Мэлоун — трое людей, памятники которым установлены прямо у входа на арены «Юты Джаз». Слоун — великий тренер. Очень консервативный и жёсткий. Можно сказать, что это тренер-диктатор. В сегодняшнем баскетболе всё меньше и меньше таких тренеров. Потому что очень сильно меняется парадигма спорта.

— Грег Попович, наверное, последний из таких в НБА?

— Я бы не сказал, что Попович диктатор. Он сумел перестроиться в дипломата. У меня был опыт общения с ним. Он очень компанейский тренер. Я бы не сказал, что он жёсткий. Он позволяет игрокам импровизировать. У Джерри Слоана была жёсткая схематика и механика игры. Это не хорошо и не плохо. Просто это был его стиль. Кому-то он подходил. Кому-то нет. Если бы у меня был выбор, то мне бы, конечно, хотелось играть немного в другой системе. И у меня был опыт с другими тренерами. Но как фигура, как специалист это был великий тренер.

— В одном из игровых симуляторов есть сборная всех звёзд «Юты Джаз». Знаете, какой у вас в ней рейтинг?

— Думаю, что максимальный (смеётся).

— Близко к этому — 89. Такими цифрами довольны? Шестой в истории, между прочим.

— Мне, кстати, часто пишут люди, говоря, что всегда берут меня в команды приставочного баскетбола. Потому что чтобы играть, у тебя должны быть очень сбалансированные критерии. Должен играть и в защите, и в нападении. И тот рейтинг, который у Андрея Кириленко есть в защите, он очень сильно помогает в компьютерном баскетболе. Он должен перехватывать и отдавать дальше.

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— Милошу Теодосичу в марте исполнится 37 лет. И серб, с которым вы играли вместе, до сих пор выступает на высоком уровне в Евролиге.

— На мой взгляд, это один из самых ярких разыгрывающих в Евролиге за последние 10 лет. Мне довелось играть с ним. Он крутой игрок, обладающий великолепным видением площадки. Человек, который даже в НБА попробовал свои силы. И Евролига — это великолепный баскетбол. Особенно для тех, кто любит баскетбол правильный. НБА всё-таки неправильный баскетбол (улыбается), на мой взгляд. Очень индивидуально превалирующий. В Европе обилие тактики, схем. Игроки знают, что делать на площадке в тот или иной момент. И если ты любишь баскетбол, надо смотреть Евролигу и следить за такими игроками, как Милош Теодосич.

— Заметили вас недавно на хоккее. Вы ходили смотреть на возвращение вашего друга Ильи Ковальчука.

— И он неплохо выглядит!

— Что думаете по поводу возвращения в спорт таких ветеранов, как Виталий Фридзон или Илья Ковальчук?

— Мы с Ильёй очень близко дружим очень много лет. Постоянно с ним общаемся. Естественно, подкалываем друг друга. Подкалываю его всегда, говоря, что нужно остановиться и молодым дать дорогу. Но шутки шутками, а я действительно рад за хоккейный «Спартак». И за то, что у них есть такой символ в команде. Даже в раздевалке – это кладезь опыта. Человек прошёл всё, что можно было.

— Леброну Джеймсу уже 39 лет, но он бьётся на самом высоком уровне, пытаясь завоевать титул. Вам часто приходилось защищаться против него. Насколько это сложно?

— Лично по мне, Леброн — это не самый сложный соперник, против которого приходилось играть. Это абсолютно не значит, что он какой-то плохой игрок. Нет, конечно. Он суперуникальный. Если говорить о продолжительности карьеры, то я не знаю ни одного, кто играл бы так много и долго на таком уровне. Это Криштиану Роналду в футболе и Леброн Джеймс в баскетболе.

Полное интервью можно посмотреть на канале «Okko Спорт | Футбол, фигурное катание, баскетбол» в YouTube.