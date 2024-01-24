Видимо, «Майами» сработал на отлично. Лучший снайпер худшей команды усилит финалистов НБА?

Вчера вечером, 23 января, офис президента «Майами Хит» Пэта Райли провернул сделку с клубом из своего же дивизиона — «Шарлотт Хорнетс», который входит в тройку худших команд Востока. Главным фигурантом выступил защитник Терри Розир, который пришёл в лигу в 2015 году после драфта НБА, где его выбрал «Бостон Селтикс» под общим 16-м номером. По итогам сделки, в Северную Каролину отправились многолетний разыгрывающий Кайл Лоури и драфт-пик первого раунда от 2027 года. И первое, что бросается сразу в глаза, — это индивидуальная статистика 29-летнего Розира.

Статистика Терри Розира в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Да, Розир в слабой и ни на что не претендующей команде был лучшим снайпером после лёгкого форварда Майлза Бриджеса (626) — 696 очков. Хорошая эта сделка для «Майами»? Определённо. Руководство флоридского клуба годами охотится за очередной звездой, и «Хит» явно требовалось усиление для очередного захода в плей-офф и, возможно, даже финала НБА. При всём уважении к успехам Кайла Лоури, его $ 29,68 млн в зарплатных ведомостях — явно не та инвестиция, на которую рассчитывали в «Майами» в 2021 году. Сам Розир обеспечит огромный импульс атаке команды Эрика Споэльстры, которая сейчас занимает 20-е место в рейтинге нападения.

До перехода в «Майами Хит» Кайл Лоури набирал в среднем 17,2 очка в сезоне-2020/2021. В «Майами» статистика Лоури пошла на спад: 13,4, 11,2 и 8,2 соответственно.

Более того, «Майами» будто улыбнулась удача после провальных попыток приобрести Дэмьена Лилларда. Заполучить Терри Розира по такой низкой цене — это прежде всего победа для «Хит». С приходом Розира Восточная конференция в теории может стать ещё более конкурентоспособной. Само присутствие Терри значительно снизит давление на лидеров в лице Джимми Батлера и Бэма Адебайо, которые на протяжении всего регулярного чемпионата страдают от травм. Скорее всего, Розир будет лучшим игроком на периметре, с которым Батлер и Адебайо когда-либо играли в «Майами». Тем более опыт выступления в плей-офф защитника в составе «Бостона» пойдёт только на пользу «Хит».

Факт о Терри Розире Фото: «Чемпионат»/Из личного архива Терри Розира

Что касается «Хорнетс», то это сделка — очевидные намерения перестраиваться вокруг разыгрывающего Ламело Болла (а это было секретом?). Но получил ли «Шарлотт» достаточно за Розира? Здесь могут быть вопросы и сомнения, если ответ будет «да». Если бы «Майами» добавил в пакет условного Николу Йокивича или Хейвуда Хайсмита, то этот обмен 100% будет выгодным и «шершням». Интеграция Кайла Лоури? Как отметил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, «Шарлотт» не собирается выкупать контракт 37-летнего ветерана и постарается провернуть очередной обмен с его участием. Возможно, Лоури окажется в другом клубе, претендующем на чемпионство.

Розир уже успел высказаться о своём переезде после приземления в солнечной Флориде: «Я рад быть частью культуры «Хит». Вы убедитесь, в чём заключалась вся эта шумиха». Хорошая новость для «Майами» — Терри в последних пяти сезонах является лучшим (как и Стефен Карри) по количеству попаданий из-за дуги в клатчах — 56. При этом процент Розира составляет 37,6, а самого Стефена — 34,6%. С приходом Терри в «Хит» стартовая пятёрка команды Споэльстры будет выглядеть следующим образом: Терри Розир — Тайлер Хирроу — Джимми Батлер — Калеб Мартин/Джейми Жакез-младший — Бэм Адебайо. Или Райли всё-таки намудрил что-то?