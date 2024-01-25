Коби выучил французский ради трэш-тока с Паркером. Ментальность Мамбы во всей красе

Брайант с фанатизмом относился не только к тренировкам, но и к другим аспектам игры в баскетбол.

Коби Брайант, без всяких сомнений, находился под влиянием наследия Майкла Джордана. Интернет переполнен видеозаписями о том, как Коби перенял множество технических приёмов у легенды «Чикаго». Тем не менее подражание ограничивалось не только игровыми аспектами, но и трэш-током. Нужно отметить, что Коби сделал шаг вперёд по сравнению со своим баскетбольным «старшим братом» и в искусстве владел мастерством оскорблений на самых разных языках.

По своему культурному коду Коби крайне интернационален, ввиду того, что бо́льшую часть своего детства провёл в Италии, вследствие чего отлично владел итальянским языком. В своём сознании Брайант не был изоляционистом, что часто встречается у американцев, и был всегда открыт к иностранным вещам.

Отличный пример тому произошёл несколько лет назад, уже после того, как Мамба завершил карьеру. Вместе со своей дочкой Джиджи, которая мотивировала его посещать матчи НБА, он смотрел за игрой Луки Дончича, который тогда превращался в настоящую суперзвезду. Когда Лука вбрасывал аут прямо рядом с местом, где сидел Коби, тот решил в своём стиле поприветствовать баскетболиста, а именно тем, что озвучил несколько матерных слов на словенском языке.

Дончич сразу понял, кто это, обернулся и с улыбкой обнялся с Брайантом. Даже после завершения игровой карьеры Коби сохранил свою ментальность, а также свою открытость к иностранному. На фоне Шакила О'Нила, который на протяжении нескольких лет подряд обращался к Йокичу с русскими фразами, осведомлённость Коби в европейских тонкостях впечатляет.

Видео можно посмотреть на канале hoopSquad в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Коби проявлял себя как главный полиглот лиги ещё с начала 2000-х годов. Легенда «Сан-Антонио» Тони Паркер недавно рассказал потрясающую историю, связанную с этим, которую хотим рассказать и вам.

Тони был задрафтован техасской командой в 2001 году. Уже в 2002 году он принял участие в своём первом постсезоне в карьере. Уже в полуфинале Западной конференции ему пришлось столкнуться с «Лос-Анджелес Лейкерс», главной династией того времени. Задачей «Спёрс» было остановить звёздный коллектив, возглавляемый Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом, на пути к оформлению три-пита. Поскольку Тони приходилось немалое количество владений защищаться против Коби, он выслушал много трэш-тока в свою сторону. И вот Паркер рассказывает, как обстояло дело.

«Коби начал наезжать на меня на французском языке, но честно признаюсь, у него выходило не очень. В ответ я сообщил ему о том, что он говорит так себе», — заявил о своей фатальной ошибке Паркер.

«Лос-Анджелес» в итоге смог пройти «Спёрс» и выиграть своё третье чемпионство подряд, но история Коби и Паркера не была завершена.

Коби Брайант и Тони Паркер Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Команды встретятся на той же стадии плей-офф в следующем году. В этот раз Коби был готов ко всему. Паркер признался, что был удивлён тем, как Коби стал хорош во владении французским.

«В этот раз он шикарно говорил по-французски, только его и используя во время трэш-тока. И я такой: «Ого, мужик, ты так быстро выучил французский, так хорошо на нём говоришь» (смеётся)», — с ностальгией рассказал Паркер.

Тем не менее в этот раз «Сан-Антонио» оказался сильнее «Лейкерс» и выиграл своё чемпионство, окончательно оформив легендарное трио Паркер – Данкан – Джинобили.

При том, что Коби знал итальянский и выучил французский, ему было легко выучить ещё один романский язык, что пригодилось ему на Олимпиаде 2008 года. Во время матча со сборной Аргентины Коби давил на Луиса Сколу на чистом испанском, пока тот пытался исполнить штрафные броски. США уверенно прошли в финал и завоевали золотую медаль, отомстив за провал 2004 года.

Видео можно посмотреть на канале MustSee TV в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Коби — уникальная личность с множеством талантов. Он обладал особым восприятием вещей и мира в целом. Таких как он, нет и никогда более не будет. Брайанта нет с нами четыре года без одного дня.