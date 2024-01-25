«Думал то же самое про Джордана». Почему Ларри Бёрд не верил в Коби в финале НБА-2008?

Противостояние «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении многих лет считалось баскетбольной классикой. Оно отошло на второй план в 90-е, которые были эпохой «Чикаго» и Майкла Джордана, и возродилось в 2008 году, когда команды в 11-й раз в истории встретились в финале НБА. Та неоднозначная серия завершилась победой «Бостона» — до того громкой, что все причастные продолжают вспоминать её и по сей день. Взять хотя бы тренера Дока Риверса, которому трофей с «Селтикс» до сих пор обеспечивает трудоустройство в НБА.

И это несмотря на два с лишним десятилетия провалов в плей-офф с другими командами. Но Риверс давным-давно отошёл от дел в Массачусетсе, и его имя всё меньше ассоциируется с «кельтами». А вот чьё имя всегда было и будет связано с «Бостоном», так это Ларри Бёрд. То же самое можно сказать про Мэджика Джонсона и «Лейкерс». Именно они были главными героями противостояния этих двух франшиз в 80-е. И когда коллективы сошлись в финале-2008, Бёрд с Джонсоном невольно оказались в центре внимания. В совместной автобиографии «Когда игра была нашей» легендарные баскетболисты вспомнили разговор, который состоялся между ними накануне решающей серии.

«Лейкерс» в шести», — такой прогноз дал Мэджик.

«Твои парни проиграют», — ответил Бёрд.

Он не верил, что «Лос-Анджелес» сможет пройти «Бостон» с его интенсивной игрой в обороне, и считал жёлто-фиолетовых «более мягкой командой». Но ещё одной проблемой, которую отмечал Ларри, был большой объём задействования Коби Брайанта. «Лейкерс» трудно винить — тогда Мамба был на собственном пике и набирал по 30 очков за игру. Но коллектив, который чересчур полагается на свою суперзвезду, может не выдержать проверки по-настоящему командным баскетболом. Так считал Бёрд.

«Как бы хорош ни был Коби, всё должно проходить через него. Он очень много владеет мячом. Если у него появляется хоть малейшее подозрение, что дела идут не так, как хотелось бы команде, он берёт игру на себя, как это делал Майкл [Джордан]. Но даже Майкл скажет вам, что так выиграть очень сложно. «Лейкерс» показывают себя с лучшей стороны, когда Коби отдаёт мяч, прорывается вперёд, а затем мяч возвращается к нему. Именно тогда он наиболее смертоносен. Я всегда думал то же самое про Майкла», — продолжил Бёрд.

Коби Брайант, 2008 год Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Насколько это утверждение применимо к Джордану, оценить сложно. Он всё-таки никогда не проигрывал в финалах НБА. А вот в случае с Коби высказывание Бёрда подкрепляет статистика. В плей-офф 2008 года он имел долю задействования во внушительные 33%. Это означает, что, когда Брайант присутствовал на площадке, на него приходилась примерно треть всех владений «Лейкерс». Для сравнения: у Пау Газоля этот показатель составлял только 19,6%, а у Ламара Одома — 18,6%. У «Бостона» всё было куда более сбалансировано. У Кевина Гарнетта было 26,6% задействования, у Пола Пирса — 25,8%, а у Сэма Касселла — 28,3%. Леон Поу, Рэджон Рондо и Рэй Аллен имели в районе 19–20%. Хотя это, конечно, не являлось главным залогом успеха. Ведь, если бы всё было так просто, «Селтикс» не закончили бы тот плей-офф с балансом 16-10.

При этом «Бостон», располагавший самой надёжной в лиге обороной, всё же был неудобным соперником для «Лейкерс». Большую роль в их поражении также сыграло отсутствие Эндрю Байнума с Тревором Аризой. Оно вынудило тренерский штаб команды пойти на перестановки в защите, из-за которых выходить в старте и опекать сумасшедше взрывного Пола Пирса пришлось Владимиру Радмановичу. Если кто-то не помнит, в итоге первый катком проехался по второму и стал MVP финальной серии. «Селтикс» выиграли судьбоносный шестой матч с разницей в унизительные для «Лейкерс» 39 очков. Сам Коби признавал, что для него и его команды это стало поворотной точкой.

Ламар Одом (слева) и Коби Брайант (справа), 2008 год Фото: Stephen Dunn/Getty Images

«Поражение от «Селтикс» в финале в 2008 году было очень тяжёлым. Я думал, что, возможно, никогда больше не выиграю трофей. Что это конец. Вернуться будет слишком сложно. Возможно, мне не суждено выиграть ещё один перстень. Я провёл всю ночь в бешенстве, а на следующее утро проснулся и начал думать: «Я должен всё исправить. Где всё пошло не так? Почему мы проиграли?» Мы не были достаточно жёсткими. Кто отвечает за то, чтобы команда была жёсткой? Я. Так что теперь я начну думать, как мне вести эту команду по-другому. Чтобы убедиться, что в следующий раз, когда мы выйдем в финал, мы будем жёсткими, будем готовы к этому испытанию», — говорил он.

И это сработало. В 2010-м «Лос-Анджелес» отомстил «Бостону» за то обидное поражение и смотрелся совершенно иначе, нежели за два года до этого. И кто действительно стал жёстче и оказал реальное влияние на ход финальной серии — а особенно седьмой встречи — так это Пау Газоль. И это, безусловно, является исключительно заслугой Коби. По итогам финала–2008 Газоля начали куда активнее критиковать за то, что он не шёл в телесный контакт, да и вообще был слишком мягким. Такое мнение разделял и сам Брайант.

Коби Брайант атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау слишком мягок. Он слишком хороший парень. И он такой умный, что, мне кажется, он слишком много думает… Я сказал ему: «Ты очень умный, и я думаю, что сейчас это работает против тебя, потому что ты слишком много думаешь. Просто выйди на площадку и выпусти пар».

Но Мамба реально помог младшему товарищу обрести уверенность и как бы возмужать на площадке. Даже Пол Пирс считает, что тот «закалил» Пау Газоля и превратил его в игрока уровня Зала славы. А ему как непосредственному участнику событий наверняка виднее. Вот и получается, что и у провала в финале–2008 были свои плюсы. Возможно, у Коби и его «Лейкерс» всё же был шанс на победу. Но кто знает, чем бы всё закончилось, не устрой «Бостон» встряску принципиальному сопернику?