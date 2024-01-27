Да что происходит? И снова 70+ очков в матче НБА — на этот раз постарался Лука Дончич!

Сегодня, 27 января, прошёл очередной день в рамках регулярного сезона НБА. Погрузимся немного в матч между «Атлантой Хоукс» и «Даллас Маверикс». Расклады перед встречей были такими: «Атланта» начала пятиматчевую домашнюю серию, имея перед этим серию из трёх поражений кряду, как и «Даллас», который вышел на площадку без разыгрывающего Кайри Ирвинга — травма большого пальца руки. Тем не менее основной интерес был направлен в сторону Луки Дончича и Трея Янга — их нынешние команды во время драфта 2018 года совершили обмен между собой с участием уже звёздных и состоявшихся защитников.

Лука Дончич определённо сегодня был в приподнятом настроении, а причина для этого есть — и весьма уважительная. Словенского баскетболиста отобрали на Матч всех звёзд в качестве стартового игрока. Более того, Лука стал шестым игроком в истории НБА, который сыграет в пятом Матче всех звёзд среди игроков не старше 25 лет, повторив таким образом достижение Леброна Джеймса, Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Айзеи Томаса и Энтони Дэвиса. Чем ответил Дончич? Уже к большому перерыву в его активе было 41 набранное очко и побитый клубный рекорд Дирка Новицки 15-летней давности по очкам в конкретной половине.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К началу заключительной четверти Дончич и вовсе достиг отметки в 57 очков, но этот факт всё равно не играл в значительную пользу «Далласа» — отставание от «ястребов» составляло всего лишь шесть очков. А за три минуты до конца основного словенец достиг отметки в 70 очков, позволив «бродягам» оформить 10-очковое преимущество. Правда, за полторы минут до конца «Хоукс» всё же сократили отставание — 133:137. Но гостям из Техаса удалось довести дело до победы — 148:143. Дончичу не хватило трёх передач, чтобы оформить по итогам трипл-дабл с 73 очками.

Что по рекордам? Их предостаточно, но постараемся уложиться в один абзац. Во-первых, Дончич стал четвёртым игроком в истории после Уилта Чемберлена (четыре раза!), Коби Брайанта и Дэвида Томпсона с 73+ очками и лишь 10-й — с 70+ баллами. Во-вторых, Лука стал первым игроком в истории НБА с 70+ очками при реализации бросков с игры 75%+. Словенец также повторил достижение Майкла Джордана, два раза набрав во встречах 60+ очков до 25-летнего возраста. А ещё Дончич вышел на чистое четвёртое место в истории лиги по количеству игр с 50+ очками до 25 лет — теперь у Луки семь подобных матчей. Думаю, этого предостаточно.

Статистика Луки Дончича Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Но выводы всё равно некоторые напрашиваются. Состав «Далласа» настолько плох, помимо Ирвинга и Дончича, — тот факт, что Луке понадобились все 73 очка, чтобы одержать победу, о чём-то говорит. Но приятно было наблюдать за тем, как в конце игры словенец не старался гнаться за рекордом, а пытался играть правильно, не размашисто. Каким бы невероятным ни был Лука, именно поэтому «Маверикс» нужен Кайри. «Даллас» временами выглядел потерянным, когда против Дончича каждый раз сдваивались. Огромная заслуга Луки заключается в том, что он отдавал бескорыстные передачи в концовке, несмотря на то, что у него был шанс добиться большего.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.