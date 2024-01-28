Эмбиид неожиданно пропустил матч. Кажется, Джоэл рискует лишиться индивидуальных наград

Сегодня, 28 января, состоялся очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра имела очень привлекательную вывеску, так как болельщики ожидали встречи MVP последних трёх сезонов — Никола Йокич (2021, 2022) против Джоэла Эмбиида (2023). Однако второй всё же не принял участия во встрече из-за травмы колена — и то об этом стало известно за 15-20 минут до начала события. Согласно порталу Basketball Reference, Эмбиид имеет шанс получить вторую статуэтку MVP подряд по итогам регулярного сезона вероятностью 38%, тем временем Йокич — 30,4%. Но есть один нюанс.

Дело в том, что с сезона-2023/2024 уже работает вовсю новое коллективное соглашение, заключённое между профсоюзом игроков и НБА в начале апреля прошлого года. Согласно новым условиям, теперь, чтобы претендовать на звание самому ценному, лучшему защищающемуся игроку и так далее, а также на попадание во все три символические пятёрки, необходимо будет провести не менее 65 матчей за сезон. Эти, казалось бы, безобидные критерии могут повлиять, например, когда речь пойдёт о новых максимальных контрактах.

Джоэл Эмбиид — третий центровой в истории НБА, которому удалось набрать 70+ очков за встречу. Ранее это удавалось Уилту Чемберлену и Дэвиду Робинсону.

«Представим, что правило о 65 матчах действует в нынешнем сезоне. Джоэл Эмбиид выбывает из гонки за MVP. Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Яннис Адетокунбо, Девин Букер, Пол Джордж, Джа Морант и Кавай Леонард не могут претендовать на попадание в символические сборные. Что это значит? Это значит, что туда войдут другие 15 игроков, которые не обязательно лучше, зато выполнили критерий. И все они получат право на «супермакс», — написала ранее обозреватель Арина Ершова в своём материале для «Чемпионата».

Сейчас ситуация с Джоэлем Эмбиидом выглядит следующим образом: в нынешнем сезоне французский американец камерунского происхождения принял участие лишь в 33 играх из 44 возможных. С математической точки зрения, Эмбиид вправе пропустить только шесть встреч, чтобы претендовать на индивидуальные награды в рамках актуального коллективного соглашения. Ещё интересное наблюдение: Джоэл пропустил 11 матчей в сезоне-2023/2024, где девять из них — выездные. Он принял участие в менее 60% гостевых игр. Возможно, в «Филадельфии» есть какой-то план, чтобы центровой провёл ровно 65 встреч до тех пор, пока он не получит реально серьёзную травму.

Статистика Джоэла Эмбиида и Николы Йокича в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

А вообще стоит переживать? Без понятия — может быть, вам Эмбиид вообще не нравится. За всю историю существования награды MVP только Билл Уолтон в сезоне-1977/1978 провёл менее 65 матчей — 58. Сам Джоэл в прошлом сезоне отыграл 66 игр. В случае отсутствия травм, а также при понимании под конец нынешней регулярки, что Эмбиид будет являться основным кандидатом на MVP, «Сиксерс» стоит представить баскетболисту условно 20 игровых минут. Правда, при одной сыгранной минуте это никак не зачтётся. Жаль больше всего, конечно же, болельщиков «Денвера», которые не видели Джоэла Эмбиида на своей площадке с 2019 года. И их негативную реакцию можно понять.

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