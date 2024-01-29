Йокич и Эмбиид сыграли друг против друга восемь игр. Насколько очевидно их противостояние?

Болельщики, эксперты, представители средств массовой информации да и в целом те, кто неравнодушен к НБА, так или иначе подмечают для себя примечательные противостояния игроков в истории: Мэджик Джонсон против Ларри Бёрда, Уилт Чемберлен против Билла Расселла, Кевин Гарнетт против Тима Данкана, Леброн Джеймс против Кевина Дюранта и тому подобное. В данном случае мы привели обычные примеры по позициям, но интересуют нас всё-таки ребята, которые становились MVP в последних трёх сезонах — Никола Йокич (2021, 2022) и Джоэл Эмбиид (2023).

Если брать пример Мэджика и Бёрда, их противостояние зародилось ещё в студенчестве, а затем они оказались в «Лейкерс» и «Бостоне», клубах, которые на сегодняшний день имеют одинаковое количество завоёванных трофеев — по 17. Гарнетта и Данкана связывало желание первого постоянно залезть под кожу второго, как-то словесно подколоть. Леброна и Дюранта объединяет не только игровая позиция, но и 14 сыгранных матчей в рамках финальных серий НБА. Йокич и Эмбиид — уже современные ребята, чьё противостояние, скорее всего, больше навязано СМИ, чем вызвано индивидуальным желанием каждого баскетболиста.

«Это будет матч между «Филадельфией» и «Денвером». Знаю, что все продолжают пытаться сделать это личным противостоянием, но я ничего не имею против «Денвера» или Николы. Я говорю это снова и снова — он лучший игрок в лиге. И я уважаю всё, чего он достиг», — сказал Эмбиид перед последней игрой регулярного сезона, в которой Джоэл не принял участия из-за травмы колена. «Если вы фанат «Денвера» или фанат какой-либо другой команды, думаю, вам нужно ценить то, что он [Эмбиид] делает», — сказал Никола Йокич на пресс-конференции после матча.

Джоэл Эмбиид — шестикратный участник Матча всех звёзд, двукратный лучший бомбардир регулярки и MVP сезона-2022/2023. Эмбиид пять раз отбирался в символические сборные НБА. Никола Йокич, в свою очередь, пять раз попадал на Матч всех звёзд и столько же раз отбирался в символические сборные. Серб становился самым ценным игроком в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Более того, в пользу Йокича играет не только чемпионство в минувшем плей-офф, но и награда MVP финальной серии. Никола и Джоэл — представители одного драфта, однако на счету серба на 215 больше сыгранных матчей.

Так всё-таки это противостояние? Пока — сомнительно. Тем более игроки провели между собой восемь встреч, где счёт 6-2 в пользу Джоэла Эмбиида. Игроки проявляют взаимное уважение, когда кто-то из журналистов старается задать каверзный вопрос. Эмбиид называет Йокича лучшим игроком — и за это его зачастую критикуют. Но и нельзя не заметить, что Джоэл с годами всё-таки эволюционирует как баскетболист. Йокич же ведёт себя как настоящий профессионал. Профессионал, которого в прошлом сезоне неоднократно хвалили за его индивидуальные достижения, однако тот продолжал утверждать, что они не имеют большого значения.

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