Чудо в последней четверти! Как УГМК выиграл 11-й титул в истории клуба

С 26 по 28 января в Екатеринбурге прошёл «Финал четырёх» Кубка России среди женских команд Премьер-лиги по баскетболу, в котором приняли участие четыре сильнейшие команды: действующий обладатель Кубка России и хозяин паркета баскетбольный клуб УГМК, «Динамо» из Курска, которое пять раз завоёвывало Кубок, «Надежда», ставшая победителем один раз в сезоне-2020/2021, и «Самара», для которой этот «Финал четырёх» стал первым за всю историю существования женского подразделения клуба (с 2019 года).

Если УГМК — это очевидный претендент на победу (команда забирала титул 10 раз), то появление «Самары» — неожиданный, но радостный поворот событий. Отметим, что их путь до «Финала четырёх» был непростым и даже волевым. В четвертьфинале они обошли московскую команду МБА — серебряного призёра Кубка России сезона-2022/2023.

Остальные участники уже становились призёрами и победителями «Финала четырёх», поэтому их появление было скорее ожидаемым. Для самой титулованной на данный момент команды УГМК выход в полуфинал был обеспечен после победы над «Никой-Лузалес» (Сыктывкар). «Динамо» обыграло «Спарту энд К» (77:52, 83:61), а «Надежда» одержала победу над «Енисеем», едва не уступив во второй игре (80:56, 75:74). Более того, ни одна из команд не дала возможности соперникам продолжить серию игр, отвоевав место в «Финале четырёх» за два матча.

Полуфинальные пары были распределены таким образом:

«Динамо» (Курск) — «Самара» (Самара);

УГМК (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбургская область).

Все полуфинальные игры прошли 26 января. Первым финалистов стало курское «Динамо», крупно обыгравшее «Самару» — 97:54. Решающей в матче стала последняя четверть, в ней самарские баскетболистки пропустили 25 очков подряд, забросив лишь дважды на второй минуте четверти.

Во второй полуфинальной паре, на первый взгляд, было очевидно преимущество УГМК, однако в предыдущей игре с «Надеждой» в гостях оренбургская команда в рамках Премьер-лиги УГМК всё же уступила (66:70). Это была первая за восемь лет победа над екатеринбурженками для «Надежды». Такой расклад перед «Финалом четырёх» добавил запала и накала перед игрой для самих команд и для их болельщиков. Однако, несмотря на это, победу УГМК в этом матче можно назвать ожидаемой, размеренной и спокойной. Борьба оренбурженок за выход в финал продолжалась вплоть до конца матча, но со счётом 70:54 победил УГМК.

«Самаре», чтобы забрать бронзу, пришлось довести игру до овертайма. Вновь видим абсолютно боевой настрой команды — после проигранной первой четверти и постоянного прессинга соперника, который моментально компенсировал каждый точный бросок в кольцо в последней четверти (64:64) — им удалось буквально вырвать зубами победу в овертайме (7:4). Такой исход событий для «Самары» — сильная заявка на достойное соперничество в чемпионате России.

Финал Кубка России в этот раз не удивил. Принципиальные соперники «Динамо» (Курск) и УГМК уже встречались в этом сезоне в борьбе за Суперкубок, где победа вновь досталась УГМК. В финале прошлого сезона чемпионата России произошла та же ситуация — УГМК вернул титул на Урал. Однако екатеринбурженки не остаются непобеждённой командой для курских баскетболисток, ведь в этом сезоне «Динамо» всё-таки обыграло соперниц в регулярном чемпионате на паркете Екатеринбурга.

УГМК — «Динамо» (Курск) Фото: ЖБК УГМК

Многие из болельщиков называют постоянно переходящую от команды к команде инициативу «эмоциональными качелями», они же ждали нас и на финале. Вторая и третья четверть заставили побеспокоиться болельщиков Екатеринбурга, которых, к слову, был полный зал, из-за «-13» к концу первой половины игры (25:38). Преимущество в 12 очков «Динамо» удалось удержать и до конца третьей четверти.

Казалось бы, можно сделать прогноз на исход, но только не в борьбе этих двух команд. В последней четверти УГМК совершает буквально чудо, догоняет курскую команду и выводит её вперёд благодаря двум реализованным штрафным 18-летней баскетболистки Анастасии Олаири Косу на седьмой минуте четверти. Оставшееся время екатеринбурженки хорошо срабатывают и в защите, и в нападении, доведя матч до победы — 70:65.

По итогу финальной игры неожиданно было видеть результаты одной из легионеров Тины Краишник (УГМК), которая не смогла принести команде ни одного очка, хотя за текущий сезон оформила пять дабл-даблов. Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков объяснил это выгоранием баскетболистки: «Тина оставила всю себя в чемпионате, поэтому сегодня сама на себя не была похожа».

ЖБК «Самара» Фото: ЖБК УГМК

Всего на турнир можно было заявить по два легионера, в их число не входили игроки с гражданством Беларуси и Казахстана. Лучшим игроком «Финала четырёх» стала Александрия Бентли (УГМК), которая принесла суммарно в двух играх 36 очков. Жосселина Майга, в прошлом сезоне представлявшая МБА, вошла в символическую пятёрку турнира. Спортсменка заявила, что сомнений в победе практически не было, а первой мыслью после неё была о родителях.

«На секунду на скамейке у меня промелькнуло, что это может быть уже всё, но благодаря опыту, который мне позволил оценить игру, я поняла, что мы можем ещё побороться. Первая мысль была: «Слава богу, я не расстроила родителей, которые сделали большой, длинный путь, чтобы поддержать меня». Мама, папа были сегодня здесь, а по телевизору, конечно, брат ещё смотрел игру и родные, друзья», — рассказала Майга.

Баскетболистка «Самары» Анна Зайцева также попала в символическую пятёрку. Сама спортсменка рассказала, что для их клуба выход в «Финал четырёх» — это уже хороший результат.

«Тренеры в целом сказали, когда мы попали в четвёрку, что мы уже сделали большое дело, сделали практически невозможное, но на этом не нужно останавливаться. Они сказали нам расслабиться, наслаждаться игрой, и всё получилось», — поделилась Зайцева.