Залез под кожу Леброна и провоцировал игроков «Лейкерс». Старый добрый Диллон Брукс

Сегодня, 30 января, прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» выступил в качестве домашней команды, а «Лос-Анджелес Лейкерс» — гостевой. По итогам этой встречи «Лейкерс» уравняли соотношение побед и поражений (24-24), а «Хьюстон, в свою очередь, одержал 21-ю победу в нынешнем сезоне, имея при себе 24 проигрыша. Самым результативными в составе победителей стали защитник Джейлен Грин (34 очка, 12 подборов и семь передач) и центровой Алперен Шенгюн (31 очко, 12 подборов и семь передач).

Но всё же пошуметь во время игры успел лёгкий форвард хозяев Диллон Брукс, прозвавший себя ещё в прошлом году «злодеем». Брукс известен прежде всего своими грязными и провокационными действиями на площадке, а затем как защитник, имеющий набирать очки из-за дуги. Сегодня Брукс был хорош как минимум во всех выше перечисленных компонентах. Уже в начале второй четверти встречи Диллон вынудил форварда гостей Джарреда Вандербилта покинуть площадку после того, как тот задел его пальцами по итогам эпизода. Ранее форвард «Рокетс» толкнул Вандербилта в спину во время прохода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А в заключительной четверти Диллон принял решение переключиться на звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса, с котором он немного конфликтовал во время серии плей-офф прошлого года, будучи игроком «Мемфис Гриззлиз». Сначала Брукс грозным взглядом усмирил Леброна как только он набрал через него два очка со средней дистанции. А спустя четыре–пять минут форвард ударил по лицу Короля при попытке побороться за отскок. По итогам этого эпизода Диллон получил неспортивный фол первый степени. Можно было заметить, как Джеймс не согласился с судейским решением — по его мнению, Брукса следовало вообще удалять!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И всё же победа осталась за «Хьюстон Рокетс», а сам Диллон Брукс в общей сложности набрал 17 очков, реализовав 7 из 12 бросков с игры, где 2 из 4 — трёхочковые. Леброн Джеймс тем временем смог похвастаться 23 очками, 10 результативными передачами и шестью подборами. Примечательно, что «Лейкерс» выиграли лишь заключительную четверть — 35:27. Во всех остальных потерпели поражения — 31:42, 29:36 и 24:30. Возможно, Дрэймонду Грину следует взять пример у Брукса, как быть зачинщиком, но при этом уметь не переходить черту?