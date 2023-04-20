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«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Мемфис Гриззлиз» во втором матче серии плей-офф НБА 2023, Леброн Джеймс набрал 28 очков

«Мне всё равно, он старый». Леброна намеренно выводят из себя в серии с «Мемфисом»
Марат Арасланов
Леброна намеренно выводят из себя
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«Гриззлиз» остались без лидеров и не стесняются любых методов борьбы.

«Лейкерс» в нынешнем сезоне дают много поводов говорить о себе. Но если в начале это были насмешки и подколы из-за ужасной игры, то после сенсационного обмена Расселла Уэстбрука калифорнийский клуб преобразился и смог в нужное время рвануть наверх. Команда доказала свою состоятельность и без травмированного Леброна Джеймса, а после его возвращения уверенно прошла испытание в плей-ин, попав в первом раунде плей-офф на «Мемфис».

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Многие эксперты изначально отмечали, что прибавившие «Лейкерс» не будут обращать внимания на отсутствие преимущества своей площадки. И это полностью подтвердилось в первом матче. Правда, тогда калифорнийцам очень сильно помогли ролевые игроки: Руи Хачимура и Остин Ривз набрали на двоих 52 очка, став главными творцами победы. Столь вдохновенное выступление затмило игру главных звёзд — Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса. Первый и вовсе испугал болельщиков, покинув паркет по ходу встречи из-за травмы руки. К счастью, встречу Дэвис продолжил.

Зато травмы не прошли мимо «Гриззлиз». Команда и так выступает не в оптимальном составе, а тут ещё и главная звезда Джа Морант рухнул на паркет после столкновения с Энтони Дэвисом и повредил руку. Убегая на скамейку, один из самых атлетичных игроков современной НБА кричал от боли. Решение о его участии во втором матче было принято за несколько часов до стартового спорного. В итоге медицинский штаб «мишек» оставил звезду вне заявки. И это сразу же повысило шансы «Лейкерс» на вторую подряд победу на выезде.

Джа Морант

Джа Морант

Фото: Justin Ford/Getty Images

Правда, первые минуты матча №2 никак не отражали превосходства калифорнийцев. Более того, уже к концу первой четверти они проигрывали 11 очков, показывая далеко не самый лучший процент попадания. Становилось понятно, что звёздам «Лейкерс» нужно брать игру в свои руки.

Леброн был готов к этой роли, но столкнулся с серьёзным сопротивлением. Диллон Брукс — 27-летний форвард «Мемфиса» — взялся за персональную опеку Короля и решил пользоваться проверенной методикой: толчки, взгляды после попаданий, крики, трэш-ток. В какой-то момент Леброн всё-таки не выдержал и словесно ответил своему оппоненту. Как выяснилось уже после матча — именно этого Брукс и добивался.

Леброн Джеймс в атаке

Леброн Джеймс в атаке

Фото: Justin Ford/Getty Images

«Мне всё равно, он старый. Думал, что он начнёт говорить в четвёртой или пятой игре. Люблю испытывать судьбу. Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков. Так что я горжусь своей защитой и тем, что принимаю любой вызов», — говорил после матча Брукс, стоя перед журналистами в рубашке, надетой на голое тело, солнцезащитных очках и со здоровенной цепью с собственными инициалами. Он определённо гордился собой: за 23 минуты на паркете он набрал 12 очков и сделал три передачи.

Джеймсу пришлось отбегать 39 минут, чтобы попытаться вернуть интригу в матче. Он забивал больше половины исполненных бросков, набрав в итоге 28 очков (лучший результат среди всех игроков в матче) и 12 подборов. Этот дабл-дабл стал для Леброна 103-м в плей-офф за всю карьеру. Больше делали только трое: Шакил О’Нил, Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар.

А вот Энтони Дэвис никак не мог найти свой бросок, реализовав всего 4 из 14 попыток за 38 минут на паркете. Не обошлось и без очередной травмы. В момент борьбы после спорного мяча Десмонд Бэйн попал локтем в лицо форварду «Лейкерс». Но всё обошлось разбитым веком.

«Могу быть лучше. Нельзя играть, как сегодня, и надеяться на победу. Делал нормальные броски. Просто не попадал. Обычно они залетают. Надо всё забыть и настраиваться на субботу», — сказал после матча Дэвис.

«Лейкерс» уступили «Мемфису» во втором матче

«Лейкерс» уступили «Мемфису» во втором матче

Фото: Justin Ford/Getty Images

«Лейкерс» снова получили заряд энергии от Хачимуры, набравшего в итоге 20 очков и бросавшего с высоким процентом. Зато Остин Ривз выступил гораздо скромнее в сравнении с дебютным матчем серии — 12 очков за 37 минут. Но, пожалуй, главным разочарованием стал Д’Анджело Расселл, попавший всего дважды из 11 попытках.

«Просто не попадал. Меня устраивает мой выбор бросков, честно. Просто не попадал», — так описал игру в своём исполнении защитник «Лейкерс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Тиллман - 22, Джексон - 18, Бейн - 17, Кеннард - 13, Брукс - 12, Джонс - 10, Родди - 9, Кончар - 2, Адамс, Альдама, Кларк, Ларэвиа, Лофтон Мл., Морант, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Хатимура - 20, Дэвис - 13, Ривз - 12, Вандербилт - 8, Бисли - 7, Расселл - 5, Бамба, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Уокер, Харрисон, Шрёдер

Х-фактором сложной победы хозяев стал 24-летний форвард Ксавьер Тиллман. Он уже три года выступает в НБА, но ни разу не набирал больше 20 за матч. И вот сегодня получил свой шанс, вышел в стартовой пятёрке, отыграл 32 минуты и реализовал 10 из 13 бросков, набрав 22 очка (личный рекорд!) и взяв 13 подборов.

Болельщики в Мемфисе были довольны тем, как билась их ослабленная травмами команда. Последние атаки арена досматривала стоя, благодаря своих парней как минимум за то, что теперь серия точно вернётся в FedExForum. Да, «Гриззлиз» потеряли за два матча многое: главную звезду и преимущество домашнего паркета. Но продемонстрированный характер во втором матче может с лихвой это компенсировать.

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