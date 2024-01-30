Пятёрка самых недолговечных тренеров в истории НБА. Гриффин — не на 1-м месте

Увольнение Эдриана Гриффина стало шоком не только из-за того, что «Милуоки Бакс» не проваливался по результатам, а ещё и из-за того, насколько поспешным оказалось это решение. Нельзя сказать, что команды НБА демонстрируют особое терпение по отношению к собственным тренерам по сравнению с другими лигами, но обычно франшизы дают специалистам хотя бы один сезон, чтобы раскрыться. В любом случае в США с этим обстоят дела лучше, чем в Евролиге, где за первую половину сезона могут произойти сразу несколько крупных отставок.

Уход Гриффина вошёл в историю лиги по продолжительности работы главным тренером. Тем не менее он не стал первым в списке. Кого же уволили ещё быстрее, чем Эдриана? Давайте взглянем на пятёрку самых недолговечных тренеров в истории НБА.

Гар Хёрд («Вашингтон Уизардс») — 44 игры

Гар Хёрд Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Спустя несколько лет после завершения своей 11-летней карьеры в НБА Гар Хёрд решил попробовать себя в качестве тренера. С конца 1980-х он работал ассистентом в «Даллас Маверикс», где даже был исполняющим обязанности наставника в 1993 году. Ему удалось провести в этом статусе 53 игры, где показал себя не лучшим образом — девять побед и 44 поражения. Второго шанса он дожидался вплоть до 1999 года, когда получил предложение от «Вашингтон Уизардс».

Продержался он лишь 44 игры и был уволен по решению Майкла Джордана, который в январе 2000 года стал президентом команды по баскетбольным операциям. Хоть и перформанс Хёрда был не настолько провальным, как в «Даллас Маверикс» (14 побед и 30 поражений), Джордан принял решение об увольнении тренера спустя две недели после прихода на свой пост.

«Я сразу заявил, что когда стану одним из руководителей команды, то дам оценку всему тренерскому штабу и игрокам. В итоге я пришёл к выводу, что данное решение в данный момент необходимо», — прокомментировал Джордан.

Хёрд так больше и не получит ещё одного шанса. Он продолжил заниматься ассистентской работой. Можно лишь отметить, что во время чемпионата-2004/2005 он подменял на посту Ларри Брауна в «Детройт Пистонс», когда тот лечился. Тот сезон стал последним в тренерской карьере Гара.

Руди Томьянович («Лос-Анджелес Лейкерс») — 43 игры.

Руди Томьянович Фото: Ronald Martinez/Getty Images

А вот про эту историю наверняка знают многие болельщики НБА. Именитый тренер «Хьюстон Рокетс» Руди Томьянович, выигравший с техасским коллективом два чемпионства, был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» как замена ушедшему Филу Джексону.

Многие ожидали, что легендарный специалист сможет продолжить славные традиции калифорнийской команды, но уже спустя 43 игры ему пришлось уйти с поста из-за проблем со здоровьем. Руди боролся с раком мочевого пузыря, из-за которого ему пришлось уйти из техасской команды. «Лос-Анджелес» с большим уважением отнёсся к Томьяновичу и выплатил ему компенсацию в размере $ 10 млн, также оставив в качестве консультанта. Главное, что Руди удалось впоследствии побороть рак.

Эдриан Гриффин («Милуоки Бакс») — 43 игры

Эдриан Гриффин Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Гриффин делит с Томьяновичем третье-четвёртое место в списке. Мы до сих пор находимся в процессе осмысления этого решения и далеко не уверены в том, что оно было правильным. Проблема точно была не в результатах (30 побед и 13 поражений), а в том, какое качество показывала команда в обороне. Также сообщалось, что у Эдриана была проблема в коммуникации с подопечными. Вторая причина объясняет то, почему в итоге был назначен Док Риверс. Несмотря на все его провалы, он до сих пор очень уважаем игроками.

Есть ощущение, что у Гриффина ещё будет шанс попробовать себя в качестве главного тренера. Пожелаем ему того, чтобы его следующий работодатель показал чуть больше терпеливости.

«Я благодарен тому, что «Бакс» дали мне эту возможность. Невозможно контролировать всё на свете. Я доволен той работой, которую провёл. Благодарен своим ассистентам за их работу. Всегда хотел быть главным тренером в этой лиге. Я и не мог мечтать о более классном составе. Надеюсь, у меня будет ещё один шанс, но в любом случае я просто благодарен», — заявил Гриффин.

Боб Уайсс («Сиэтл Суперсоникс») — 30 игр

Боб Уайсс с игроками «Сиэтла». Фото: Otto Greule Jr/Getty Images

Боб Уайсс — настоящий ветеран лиги. Он начал свою игровую карьеру в 1965 году, а уже в 1978-м начал тренировать. Его последним местом работы был «Денвер Наггетс», в котором он проработал до 2019 года. Таким образом, он был напрямую связан с лигой 54 года.

Уайсс получил возможность стать главным тренером уже в 1986-м, когда занял пост в «Сан-Антонио Спёрс». Там он провёл два года. Затем он возглавлял «Атланту» и «Клипперс», но в 1993 году перешёл в «Сиэтл», где вернулся к ассистентской работе. Спустя 12 лет он получил повышение.

Несмотря на наличие таких звёзд, как Рэй Аллен и Рашард Льюис, Бобу не удалось показать хорошего результата. В первых 30 играх коллективу удалось добыть лишь 13 побед, из-за чего Уайсс был уволен.

Специалист затем попробовал себя в китайском баскетболе и вернулся в лигу только в 2012 году, когда стал ассистентом главного тренера в «Атланте Хоукс».

Джерри Тарканян («Сан-Антонио Спёрс») — 20 игр

Джерри Тарканян. Фото: Rick Stewart/Getty Images

Именитейший тренер NCAA Джерри Тарканян лишь единожды поработал в НБА. Произошло это в 1992 году, когда специалист ушёл из университета Невады. На пустынных просторах Джерри удалось создать настоящую династию, которой за 19 лет его работы четырежды удавалось выходить в «Финал четырёх».

Потомок армянских мигрантов получал предложение из НБА ещё в 1979 году – от «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда он решил отказаться, так как хотел сосредоточиться на работе в NCAA. А в 1992 году Джерри всё-таки решил себя попробовать на новом уровне.

На бумаге казалось, что навыки такого заслуженного специалиста отлично проявят себя в НБА, но всё оказалось совсем наоборот. Тарканяну не удалось завоевать уважение игроков, а также решить разногласия с владельцем команды.

Спустя три года Джерри вернулся в NCAA, где принял предложение от университета Фресно штата Калифорнии. Там он отработал семь лет. В 2015 году Тарканян скончался на 85-м году жизни.