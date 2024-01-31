Первым номером драфта-2024 в НБА может стать ещё один француз. Кто такой Александр Сарр?

«Чемпионат» продолжает готовить читателей к предстоящему драфту НБА. В этом месяце мы уже рассказывали об одном из самых востребованных европейских проспектов — это был сербский разыгрывающий «Црвена Звезды» Никола Топич, которого в «моках» зачастую ставят на второе место. Но кто же тогда опережает его в гонке за первый номер? В этом материале мы поговорим о 18-летнем французе Александре Сарре, которому многие авторитетные порталы пророчат позиции с пятой по первую, и попробуем дать ответ на вопрос — достоин ли он звания лучшего игрока на грядущем драфте?

Александр родился 26 апреля 2005 года в Бордо. Уже в 2009-м, в возрасте четырёх лет, он начал заниматься баскетболом в местном клубе «Ле-Буска». Спустя два года семья Сарра переехала в Тулузу — и вплоть до 2019 года парень играл за команды из этого города или его округи. Затем он присоединился к молодёжной академии мадридского «Реала», где провёл ещё два сезона.

А в 2021-м Алекс стал первым европейцем, заявившим об участии в американской лиге Overtime Elite (оттуда вышли, например, братья Осар и Амен Томпсоны). Переезд в США напрашивался: тогда старший брат Сарра, Оливье, оставшись невыбранным на драфте-2021, присоединился к команде «Оклахомы» в G-лиге. Он, кстати, до сих пор выступает в составе «Тандер» на двустороннем контракте.

Факт о семье Сарров Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Сарр был одним из лучших блокирующих на турнире в своём первом сезоне в OTE, а по итогам второго попал во вторую символическую команду, набирая 11,1 очка и делая 6,4 подбора за игру. После двух лет в юношеской лиге он перебрался в чемпионат Австралии в рамках программы Next Stars, в которой когда-то принимали участие Ламело Болл и Джош Гидди. 9 мая 2023 года Алекс подписал контракт с командой «Перт Уайлдкэтс», где теперь успешно проводит свой первый профессиональный сезон со статистикой в 9,5 очка и 4,1 подбора в среднем.

С 2021 года Сарр также выступал в составе молодёжных сборных Франции. Он помог команде выиграть европейский челленджер (U16), а также завоевать серебро на чемпионате мира —2022 (U17) и бронзу — на ЧМ-2023 (U19). На прошлогоднем первенстве Алекс был третьим самым эффективным в составе своей команды с 7,4 очка, 5,9 подбора и 2,0 блока за матч.

Следующей остановкой в карьере молодого француза должна стать НБА. Будь он представителем чуть более сильного драфт-класса, то наверняка ушёл бы под поздним лотерейным пиком (12-14). Однако Сарру повезло — в 2024 году в лигу не рвётся бессчётное количество талантов поколения. И это означает, что у него есть реальный шанс уйти под первым номером.

Александр Сарр, декабрь 2023 года Фото: Emily Barker/Getty Images

В прошлом году это уже сделал другой талант с французским паспортом — Виктор Вембаньяма. И хотя им не довелось поиграть в одной команде, Алекс всё же произвёл впечатление на старшего соотечественника.

«Алекс поразил меня, когда я впервые увидел его, это было в 2020 году. Я его совсем не знал и никогда о нём не слышал. А он просто безумно талантлив. Было видно, что он хочет стать лучше и побеждать, но в то время казалось, что он не знает, как играть и как использовать своё тело. А сейчас он становится всё лучше и лучше с годами. Большой талант. И у него был такой нетрадиционный путь. Он побывал во всех уголках мира», — сказал недавно Вемби.

Сарру есть чему поучиться у Виктора, так как он обладает схожим «инопланетным» телосложением. В 18 лет его рост составляет 216 см, а вес — всего 98 кг. Для сравнения, Вембаньяма весит 94 кг при росте примерно 224 см.

Факт об Александре Сарре Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Теперь — об игровой составляющей. В отличие от того же Вемби, Александр не стесняется утилизировать собственные габариты на позиции центрового. При этом он является куда более мобильным, нежели традиционный пятый номер. Сарр обладает быстрой работой ног, высоким вертикальным прыжком и внушительным размахом рук и может не только играть под кольцом, но и по необходимости переключаться на периметр.

Однако главным козырем Сарра в обороне всё же является способность блокировать броски. В нынешнем сезоне он делает по 1,4 блока за игру, проводя на площадке всего по 17 минут (3,0 в перерасчёте на 36 минут). При этом Алекс обладает не только внушительными габаритами, но и должными баскетбольными инстинктами, благодаря чему его потенциал как рим-протектора принято считать довольно высоким. «Большой» имеет все навыки для того, чтобы успешно защищаться на нескольких позициях, и в будущем он может превратиться в игрока уровня защитной сборной НБА.

Что касается игры в нападении, то тут Сарру ещё предстоит прибавить. Он обладает неплохим в плане техники броском, в том числе в прыжке, но пока не может уверенно и качественно исполнять штрафные или трёхочковые. Так что до растягивающей пятёрки ему ещё далеко. Однако Алекс всё же способен набирать очки в пик-н-роллах и пик-н-попах, а также показывает задатки хорошего финишёра при игре под кольцом.

Александр Сарр, декабрь 2023 года Фото: Emily Barker/Getty Images

При этом главным недостатком Сарра скауты НБА называют даже не нестабильный бросок, а тот факт, что он является недостаточно жёстким, физическим игроком и зачастую не решается идти в контакт. Александру однозначно предстоит поднабрать мышечной массы, и желательно не за счёт подвижности. При этом его переход в чемпионат Австралии в лиге всё-таки считают довольно успешным, поэтому определённый оптимизм относительно будущего француза однозначно присутствует.

Предполагается, что ему потребуется некоторое время на то, чтобы окончательно раскрыть собственный потенциал. Это может послужить причиной, по которой первые пять команд на драфте могут пройти мимо Сарра. Однако в современной НБА ценят мобильных, атлетичных и высокорослых «больших». Поэтому среди участников лотереи наверняка найдётся хотя бы одна франшиза, где в Александра будут готовы поверить.