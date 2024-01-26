Карри занял второе место у болельщиков, но не оказался в старте МВЗ. Почему так произошло?

Сегодня утром, 26 января, в Национальной баскетбольной ассоциации объявили стартовые пятёрки Матча всех звёзд (МВЗ). Конечно, предположить, кто начнёт выставочную игру с первых минут, не составляло труда, однако есть одна позиция, на которую бурно отреагировало баскетбольное сообщество. Так какие итоги вышли? Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо были названы капитанами в своих конференциях (Запад и Восток соответственно).

На Западе в стартовую пятёрку попали Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). Тем временем на Востоке – Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»). Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, занявший второе место у болельщиков среди защитников Запада, всё равно остался в запасе. Как так вышло?

Во-первых, стоит понимать, что распределение голосов осуществляется не только среди болельщиков. Процент влияния на итоги выглядит следующим образом: болельщики — 50%, игроки — 25%, представители СМИ — 25%. Да, Стефен Карри был популярен среди защитников у фанатов, заняв итоговое второе место с 3,2 млн голосов. На первом месте расположился Лука Дончич со значением 4,1 млн. Тем не менее в пару с Дончичем попал Шей Гилджес-Александер, который у болельщиков был третьим популярным защитником — 3,1 млн. Всё равно незначительное отставание от звёздного разыгрывающего «Уорриорз».

Согласно официальным данным, и журналисты, и баскетболисты НБА в основном выбирали Гилджес-Александера и Дончича как представителей стартовой пятёрки Запада. Стефен Карри тем временем был четвёртым популярным выбором у СМИ — после атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, что также сыграло в пользу разыгрывающего «Тандер». Также примечательно, что журналисты поставили защитника «Финикс Санз» Девина Букера на пятое место, в то время как болельщики отобрали Кайри Ирвинга из «Далласа» четвёртым, Эдвардса пятым, а Букера – почему-то восьмым.

В любом случае Стефен Карри примет участие в этом мероприятии, но уже в качестве резервиста, которых объявят 1 февраля. В резерв войдут игроки, за которых проголосуют все 30 тренеров. Учитывая, что Карри имеет при себе солидные 26,8 очка, 4,9 результативной передачи и 4,2 подбора в среднем за 33,2 минуты на площадке, нет оснований полагать, что 35-летнего защитника обделят участием в МВЗ. На протяжении своей профессиональной карьеры Стефен отбирался на Матч всех звёзд девять раз, а впервые четырёхкратный чемпион сыграл в сезоне-2023/2014.

При этом в сезоне-2019/2020 Карри не смог принять участия в звёздном уикенде из-за того, что пропустил практически весь сезон из-за травмы. Однако Стефен задумал нечто интересное – он хочется посоревноваться с разыгрывающей «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску, которая прошлым летом на Матче звёзд женской НБА установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды во время конкурса трёхочковых бросков. «Давай сделаем это. Увидимся на трёхочковой линии, Стефен Карри», — чуть позже отреагировала Ионеску на вызов 30-го номера. Как минимум Стефен Карри позаботился о том, чтобы провести, возможно, самое привлекательное состязание, помимо конкурса по броскам сверху.

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