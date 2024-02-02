НБА закрывала глаза на игровую зависимость Майкла Джордана? Тёмные дела из 1992 года

Прямо посреди первого три-пита Майкла Джордана вокруг легенды НБА разразился скандал, касавшийся его увлечений азартными играми. Это стало крайне неприятной историей не только для Майка, но и для руководителей лиги, так как именно в те годы Джордан успел стать чуть ли не самым популярным атлетом в стране и, возможно, в мире.

Уже во время противостояния Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона НБА поняла, что спрос на продукт зависит от наличия суперзвёзд. Жесточайшая конкуренция между легендами «Бостона» и «Лейкерс» вывела лигу на совершенно иной уровень популярности и влияния. Дэвиду Стерну да и всем заинтересованным личностям крайне повезло получить Майкла Джордана во время доминирования Бёрда и Мэджика.

Именно поэтому лига предпочла бы избежать любых серьёзных скандалов, связанных с Майклом. Все знали о его соревновательной натуре, но никто и не догадывался, что это распространяется в том числе и на игры, связанные с деньгами. С чего всё началось? Во все газеты попала новость о том, что банкира Эдди Дау убили в его же собственном доме, а в его портфеле были найдены чеки от Майкла Джордана на сумму $ 108 тыс. Было подтверждено, что ценные бумаги предназначались для закрытия долгов по азартным играм.

Майкл Джордан, 1992 год Фото: Focus on Sport/Getty Images

Все медиакорпорации обрушились с критикой на Майкла, лига оказалась в тяжёлом положении. Давление со всех сторон вынудило НБА начать расследование в отношении Джордана. В результате была обнаружена подозрительная связь между баскетболистом и его партнёром по гольфу Джеймсом Боулером. Были найдены чеки на сумму $ 57 тыс., которые были переданы игроком.

Изначально Майкл утверждал, что эти чеки были переданы с целью построить автодром. Затем ему пришлось признать в суде, что эти деньги были выплачены в качестве закрытия долга по азартным играм. Всё то же самое, что и с погибшим Эдди. Тем не менее Стерн опубликовал заявление, где говорится о том, что лига не имеет оснований предпринимать каких-либо действий по отношению к игроку и расследование прекращается. Все успокоились, кроме одного автора известной газеты Sports Illustrated.

Его звали Ричард Демарк. И в своей статье он раскритиковал лигу, обвинив её в ненадлежащем расследовании. Он заявил, что НБА работала только с близким окружением Майкла, которое могло защищать Джордана и скрывать правду. Смысл сего спектакля, по мнению Демарка, состоял в том, чтобы выяснить что-то, что удовлетворит всех вокруг, но не сильно испортит репутацию игрока.

Майкл Джордан во время периода игры в бейсбол Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Независимо от интенций самого журналиста, вопросы, как оказалось, были заданы верные. В 1993 году начало вскрываться намного больше информации в отношении увлечений Джордана. Майкл неоднократно был замечен в казино, в том числе за несколько часов до игр. Разные люди стали утверждать, что баскетболист проигрывал им немаленькие суммы. Всё медиа снова всполошились, и как на конвейере выходили статьи, критиковавшие игрока.

Такого рода давление не могло продолжаться бесконечно и должно было к чему-то привести. В том же году Майкл Джордан впервые завершил свою карьеру в НБА. Основной причиной решения стала смерть его отца. Но вся ситуация с гемблингом также была одним из факторов этого решения.

Особенные отношения Sports Illustrated и Майкла Джордана продолжились во время того, как игрок стал заниматься бейсболом. Авторы известной газеты выпускали статьи, в которых с издёвкой и скепсисом относились к амбициям Майкла в мире бейсбола. Это стало последней каплей, и Джордан решил более не общаться с репортёрами этого издания. Стив Вульф, ответственный за наиболее нашумевший подобный материал, в 2020 году заявил, что пожалел об этих публикациях.

Дэвид Стерн, Майкл Джордан Фото: Sporting News via Getty Images via Getty Images

Как сейчас нам относиться ко всей этой ситуации? Как к слепку истории. Нужно понимать контекст эпохи и то, какое тогда было отношение к подобным занятиям. Послевоенная эпоха рок-н-ролла ещё продолжалась, а руководители были готовы закрывать глаза на многое в целях бизнеса. Тем не менее уже тогда было видно — подобное поведение встречает большой отпор у общества, что привело лигу к тому, чтобы намного жёстче следить за поведением своих звёзд и выстроить более строгие нормы и правила.

Касается это не только гемблинга, который сейчас карается куда более серьёзно, чем 30 лет назад, а вообще всего. Драк и стычек на корте, дресс-кода, публичного облика и заявлений. Кто-то скажет, что из-за этого всё стало намного скучнее. Понять их можно. Поведение атлетов стало куда более предсказуемым и корпоративным, а моральный компас общества стал ещё более требовательным ко всем известным фигурам.