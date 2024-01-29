Безответная любовь или соперничество? История взаимоотношений Леброна и Джордана

Сравнение Майкла Джордана и Леброна Джеймса является чуть ли не самой обсуждаемой темой в истории НБА. Занимаются этим не только эксперты на телевидении, соревнуясь в том, кто предложит наиболее убедительные аргументы, но и самые рядовые зрители. В США развита культура барбершопов, в которых люди очень любят обсуждать спорт, а чаще всего именно баскетбол. Можно только лишь представить, в каком количестве подобных заведений хотя бы раз было обсуждение двух легенд.

Тем не менее взаимоотношения между Леброном и Джорданом практически отсутствуют. Это разительно отличается от того, что было у Майкла с Коби Брайантом, чью дружбу можно по-настоящему назвать братской. Таким образом, каждую редкую встречу на публике Джеймса и Джордана обсуждают все. Давайте рассмотрим несколько таких случаев в хронологическом порядке и попробуем разобраться в том, что же происходило между двумя иконами в баскетболе.

В первый раз встреча между ними прошла в апреле 2003 года, за полгода до того момента, как Леброн дебютирует в НБА. Что является символичным, Джеймс пришёл в лигу на следующий сезон после того, как Джордан завершил карьеру. На тот момент 18-летний форвард уже был известен всей стране и являлся феноменом баскетбола, выступая за школу из своего родного города Акрона в штате Огайо. Джордан проводил свой последний сезон в НБА, выступая за «Вашингтон Уизардс». Столичная команда приехала в гости в Кливленд, ради матча с «Кавальерс». Майкл пересёкся с Леброном в подтрибунном помещении и пожал ему руку.

На днях Леброн вспомнил тот момент и описал свои чувства от встречи со своим идолом.

«Когда я впервые встретил Майкла Джордана, я буквально не мог поверить, что это он. Этот чувак показался мне настоящим Иисусом Христом… Да, для меня он и был Чёрным Иисусом Христом», — рассказал Джеймс.

Каков же был диалог между ними? Майкл спросил у Леброна: «Где твоя мама?», на что Леброн ответил: «Она в Новом Орлеане». Очевидцы описали их встречу как дружелюбную. Чуть позже Джордан начал давать ценные баскетбольные совету Джеймсу.

Леброн Джеймс в 2003 году Фото: Andy Lyons/Getty Images

Да, Майкл был героем и кумиром для Леброна. Учитывая, что Джеймс застал все свершения Джордана в детском и подростковом возрасте, неудивительно, какое значением Майк имел для него. Он сразу же взял себе 23-й номер, потому что сам хотел стать как Джордан. Но его идол не собирался с ним сближаться.

Семь лет спустя Леброн предложил всем командам НБА вывести 23-й номер из обращения, чтобы проявить уважение к легенде, а сам стал носить номер «6». Ответа от франшиз не последовало, как и от самого Джордана.

В 2013 году во время звёздного уикенда в Хьюстоне проходило мероприятие в честь 50-летнего юбилея Майкла. Леброн присутствовал на трибунах, но позже отметил, что его отношения с Джорданом не могут сдвинуться с мёртвой точки.

«Я не знаю причин, но мы так и не начали общаться. Мы виделись несколько раз. Я был на его юбилейной вечеринке, чтобы выразить своё уважение к величайшему. Я с ним успел там немного пообщаться. Было много людей. В общем, я не знаю…» — отметил Леброн.

В следующий раз они увиделись в 2014 году. «Майами Хит» Леброна встретился в первом раунде плей-офф с «Шарлотт Бобкэтс», которым владел Джордан. В третьем матче серии случился инцидент, который до сих пор помнят многие болельщики НБА. Джеймс перехватил мяч и после рывка исполнил эффектный данк. В прямом эфире момент выглядел стандартно, но на повторе стало заметно, что во время исполнения данка Леброн повернул голову и грозно посмотрел на Майка, который сидел рядом со скамейкой «Хорнетс».

Видео можно посмотреть на канале The Cauldron в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Умелые режиссёры тут же отобразили сплит-скрин на трансляции, где показывали одновременно Леброна и Майка. Джордан явно выражал недовольство тем, что произошло, но сохранял спокойствие.

Уже во время 2010-х Леброн начал постепенно бить рекорды Джордана. После того как Джеймс обошёл своего идола по общему количеству очков в плей-офф, тот ещё раз признался в том, как хотел быть похожим на своего кумира.

«Я влюбился в игру из-за Майка после того, как увидел, чего он добился. Когда я был ребёнком, я старался всё делать как Джордан. Я пытался исполнять броски в его стиле, я одевался, как он, в похожих расцветках. Я хотел быть им», — рассказал Джеймс.

Сам Джордан, которого нередко спрашивают о том, кто же лучший игрок в НБА, признавал заслуги Леброна с немалой долей сдержанности.

«Мы играли с ним в разных эрах. Он — невероятный игрок, один из лучших в мире, если не лучший. Все любят сравнивать разные эпохи, это естественно. Я фанат Леброна, люблю смотреть, как он играет, но к сравнениям я отношусь со скепсисом», — заявил Джордан.

Во время локдауна 2020 года вышел документальный фильм «Последний танец», который тут же стал культовым и привлёк внимание множества людей. Как выяснилось позже, Джордан запустил процесс создания фильма в 2016 году, после того как Леброн возглавил исторический камбэк в финале с «Голден Стэйт Уорриорз». Именно после той серии весь мир начал спорить о сравнении Майкла и Леброна. Дебаты официально начались.

Сам Леброн через несколько дней после исторического достижения отметил, что следует по стопам призрака, игравшего в Чикаго. Джеймс начал свой поход за наследием Джордана.

Фильм был призван напомнить публике о величии Джордана. Сам же Леброн о проекте высказался крайне положительно и признался, что плакал во время просмотра первого эпизода мини-сериала.

Леброн Джеймс и Майкл Джордан Фото: Jason Miller/Getty Images

Следующая встреча произошла во время звёздного уикенда 2022 года во время чествования 75 лучших игроков в истории лиги. Легенды поочерёдно выходили и вставали в круг, приветствуя друг друга. Фанаты гадали, пообщаются ли Леброн и Майкл. Они в итоге это сделали, причём снова в дружественной манере, прямо как в 2003 году. Леброн отметил, что не хотел упустить шанс поговорить с тем, кто так сильно его вдохновлял в детстве.

«Я не хотел упустить возможность пожать руку тому, кто так сильно на меня повлиял. У нас вообще не было ни одного нормального диалога за все эти 19 лет. Тем не менее он является одной из причин, почему я вообще оказался в НБА.

Я не мог упустить этого шанса, ибо мы редко оказываемся в одном помещении. Для меня это многое значит», — заявил Джеймс.

Леброн Джеймс и Майкл Джордан Фото: Jason Miller/Getty Images

Взаимоотношения Леброна и Майкла действительно необычные и заслуживают экранизации в жанре драматического фильма. Молодой уникум, который был фанатом Джордана в детстве, приходит в лигу. Все вокруг имеют самые высокие ожидания. Не без проблем, но Леброн смог в итоге их оправдать и даже стать претендентом на то, чтобы сместить Джордана с вершины горы. Удалось ли ему это сделать? Уверен, большинство ответят, что нет. Но то, что такая дискуссия вообще появилась и настолько сильно охватила умы болельщиков, говорит о том, что Джеймс уже добился очень многого.

Каковы причины холодного отношения Майка к Леброну? Да могут быть какие угодно. Кто-то придумывает сюжеты о том, что Джордан видит в Леброне угрозу собственному наследию и потому держится от него в стороне. Такие теории всё-таки представляются скорее смехотворными. Но то, что сам Леброн ранее испытывал неприятные ощущения от всей этой ситуации, довольно очевидно. Понять Джеймса тоже можно.

Кто знает, может быть, после того, как Леброн завершит карьеру, мы сможем увидеть, что он чуть больше сблизится с Майклом. Сделать это можно, например, через то, чтобы начать заниматься гольфом. Бывший партнёр Джеймса Джаред Дадли уже рассказывал о том, что форвард предпринимал попытки это сделать.