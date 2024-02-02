Молодому форварду «Партизана» потребовалась медпомощь. Произошло это во время перелёта

Лёгкий форвард сербского баскетбольного клуба «Партизан», выступающего в том числе и в Евролиге, Урош Трифунович в предыдущей проигранной встрече с «Монако» (70:85) в рамках 24-го тура провёл на площадке лишь четыре минуты, не отметившись набранными очками. Этот матч был выездным для сербского коллектива, затем подопечные Желько Обрадовича отправились в итальянскую Болонью, где встретятся с местным «Виртусом» сегодня, 2 февраля, в 22:30 мск.

Однако перед предстоящим противостоянием «Партизан» столкнулся с неприятной ситуацией — Трифуновичу, как сообщил Mozzart Sport, во время перелёта потребовалась незамедлительная помощь медицинского персонала команды. 23-летний форвард, которому в нынешнем сезоне значительно увеличили количество игровых минут на паркете, плохо чувствовал себя. В аэропорту его ждала даже карета скорой помощи. Тем не менее главный тренер Желько Обрадович успокоил поклонников сербского клуба, заявив, что баскетболист приболел, а предстоящую игру он точно пропускает.

«К сожалению, у Уроша Трифуновича возникли проблемы, когда мы направлялись из Ниццы в Болонью. Ему стало плохо в самолёте. Но, к счастью, он чувствует себя хорошо. Сейчас он в отеле, но он не будет присутствовать с командой во время матча с «Виртусом». Мы провели тесты — его состояние стабильное, и посмотрим, какие будут следующие шаги, когда он вернётся в Белград», — рассказал Обрадович.

В текущем сезоне Трифунович принял участие лишь в 14 матчах из 24 возможных. Форвард набирает в среднем 3,4 очка и 1,6 подбора, проводя на площадке 14,5 минуты. Примечательно, что после 9-го тура Евролиги Урош получил болезненную травму — разрыв мышцы бедра — в результате которой он был вынужден отсутствовать на протяжении 10 встреч кряду. Дела у «Партизана» не сказать, что впечатляющие: 12 побед при 12 поражениях и 11-е место в турнирной таблице соответственно.