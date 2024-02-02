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Урошу Трифуновичу стало плохо во время перелёта: форварду «Партизана» потребовалась помощь врачей и скорой помощи

Молодому форварду «Партизана» потребовалась медпомощь. Произошло это во время перелёта
Артемий Берстенев
Форварду «Партизана» потребовалась медпомощь
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Пошатнёт ли эта новость команду Желько Обрадовича в преддверии очередного матча Евролиги?

Лёгкий форвард сербского баскетбольного клуба «Партизан», выступающего в том числе и в Евролиге, Урош Трифунович в предыдущей проигранной встрече с «Монако» (70:85) в рамках 24-го тура провёл на площадке лишь четыре минуты, не отметившись набранными очками. Этот матч был выездным для сербского коллектива, затем подопечные Желько Обрадовича отправились в итальянскую Болонью, где встретятся с местным «Виртусом» сегодня, 2 февраля, в 22:30 мск.

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
31 января 2024, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
85 : 70
Партизан
Белград, Сербия
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
Партизан: Ледей, Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo

Однако перед предстоящим противостоянием «Партизан» столкнулся с неприятной ситуацией — Трифуновичу, как сообщил Mozzart Sport, во время перелёта потребовалась незамедлительная помощь медицинского персонала команды. 23-летний форвард, которому в нынешнем сезоне значительно увеличили количество игровых минут на паркете, плохо чувствовал себя. В аэропорту его ждала даже карета скорой помощи. Тем не менее главный тренер Желько Обрадович успокоил поклонников сербского клуба, заявив, что баскетболист приболел, а предстоящую игру он точно пропускает.

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«К сожалению, у Уроша Трифуновича возникли проблемы, когда мы направлялись из Ниццы в Болонью. Ему стало плохо в самолёте. Но, к счастью, он чувствует себя хорошо. Сейчас он в отеле, но он не будет присутствовать с командой во время матча с «Виртусом». Мы провели тесты — его состояние стабильное, и посмотрим, какие будут следующие шаги, когда он вернётся в Белград», — рассказал Обрадович.

В текущем сезоне Трифунович принял участие лишь в 14 матчах из 24 возможных. Форвард набирает в среднем 3,4 очка и 1,6 подбора, проводя на площадке 14,5 минуты. Примечательно, что после 9-го тура Евролиги Урош получил болезненную травму — разрыв мышцы бедра — в результате которой он был вынужден отсутствовать на протяжении 10 встреч кряду. Дела у «Партизана» не сказать, что впечатляющие: 12 побед при 12 поражениях и 11-е место в турнирной таблице соответственно.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
02 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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