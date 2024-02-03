«Шокирован тем, что произошло». Студент-баскетболист в США подло ударил соперника по лицу

Студенческая американская баскетбольная лига NCAA продолжает каждый день радовать множеством интересных матчей в самых разных уголках США. Но, как и везде, не обходится без плохих новостей. В одной из игр сезона игрок Университета Нью-Мексико Стэйт Роберт Карпентер ударил по лицу одного из лидеров «Либерти» Шайло Робинсона. Рассказываем о том, что послужило причиной удара и что ждёт Карпентера в дальнейшем после такого вопиющего действия.

Инцидент с ударом по лицу произошёл в первой половине матча между «Нью-Мексико Стэйт» и «Либерти». Робинсон поставил спину и не давал Карпентеру захватить пространство под кольцом, чтобы взять сопернику подбор в атаке. Но, даже несмотря на то, что мяч отлетел совершенно в другую сторону, Роберту явно не понравился небольшой толчок со стороны соперника, после чего Робинсон моментально получил боковой удар в лицо от Карпентера. Причём это был не просто удар в стиле «отвали от меня», а целенаправленный и прямо в голову. Судья сразу же удалил игрока «Нью-Мексико Стэйт», дав ему неспортивный фол второй степени.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

По правилам NCAA, игрок за неспортивный фол второй степени должен пропустить как минимум следующий матч в лиге. Но ситуация с Карпентером явно выходит за пределы нормы правил. Поэтому лиге, вероятно, необходимо будет вмешаться в этот неприятный инцидент. Так как команда Университета Нью-Мексико Стэйт уже выступила с заявлением, что пока отстраняет игрока на неопределённый срок до выяснения всех обстоятельств и решения лиги. После такого громкого события кто-либо из «Нью-Мексико Стэйт» не мог не высказаться насчёт Карпентера, ударившего соперника по лицу. Отдуваться за всех пришлось главному тренеру команды Джейсону Хутену.

«Прежде всего я просто хочу извиниться перед тренером «Либерти» Ричи Маккеем за этот инцидент. Даже если было что-то, что заставило Роберта сделать то, что он сделал, это всё равно неприемлемо. Я очень горжусь тем, кем я являюсь, и в нашей университетской программе не будет места подобным вещам. Думаю, что за мою 31-летнюю карьеру и 14 лет в качестве главного тренера все должны были понять, какой я человек.

Я очень хорошо знаю Роберта — он очень хороший человек и очень хороший ребёнок. Я шокирован тем, что произошло, но также знаю, что, вероятно, сейчас нет никого, кто больше раскаивался бы, чем он. Я знаю, что он очень переживает из-за того, что он сделал, и в игре для этого вообще нет места, и я чувствую себя очень плохо как тренер — я чувствую ответственность за это», – сказал Хутен на пресс-конференции после матча.

Когда речь заходит о недавних громких событиях, связанных с ударами в баскетбольных матчах, первым на ум приходит один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин. Игрок с «23» на спине в сезоне-2023/2024 ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича, а до этого душил француза Руди Гобера из «Миннесоты Тимбервулвз». НБА не могла оставить без внимания инциденты с участием Грина и выписала ему бессрочную дисквалификацию, по ходу которой игрок «воинов» работал с психологами и прошёл курс по управлению гневом.

Интересно будет на фоне недавних новостей из НБА увидеть, как NCAA отреагирует на ситуацию вокруг Карпентера и что ждёт игрока в дальнейшем. Пропустит ли он всего лишь одну игру, или команда на фоне довольно резонансного события сама не позволит игроку играть в NCAA, или же лига всё-таки скажет своё слово? Возможно, игрока вообще дисквалифицируют как минимум на пять матчей, чтобы у других пропало желание заниматься подобными вещами в профессиональном спорте.