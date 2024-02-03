Девушка зажгла в студенческом баскетболе! 51 очко и много побитых рекордов — это не шутки

В американском спорте существует множество лиг, в которых происходит уйма интересных вещей. Вот и в женской студенческой лиге NCAA случился матч между Университетом Южной Калифорнии (USC) и «Стэнфордом», представляющим одноимённый университет. В матче регулярного чемпионата NCAA разыгрывающая USC Джуджу Уоткинс набрала огромное количество очков, при этом побила несколько рекордов в женской лиге. Как протекала невероятно интересная игра и какие достижения покорились Уоткинс? Вместе разберёмся.

Встреча между USC и «Стэнфордом» с ходу началась с удачных действий Уоткинс — баскетболистка с первых минут нащупала свой бросок и в нужные моменты отчаянно рвалась в «краску» соперниц, зарабатывая на себе фолы. Первую четверть девушки из Калифорнии проиграли со счётом 14:18, но уже во второй реабилитировались — 17:13 и свели дело к ничейному результату в первой половине — 31:31. Уоткинс после 20 минут матча записала в свой актив 25 очков. После этого Джуджу не сбавила оборотов и не только привела свою команду к победе со счётом 67:58, но и набрала 51 очко! Реализовав 14 из 26 бросков с игры, при этом показав невероятную эффективность с линии штрафных бросков — 17 из 19 (89%).

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Помимо всего прочего, Уоткинс выдала один из умопомрачительных рекордов: набрала 76% очков USC, что является самым высоким процентом командных очков, набранных одним игроком за последние 25 сезонов в NCAA. На этом достижения Джуджу не заканчиваются, так как перспективная спортсменка набрала наибольшее количество очков в истории Университета Южной Калифорнии, опередив Чери Нельсон, забросившую 50 очков в далёком 1989 году. Также 18-летняя баскетболистка теперь занимает второе место по количеству очков в истории конференции Pac-12, уступая лишь Келси Плам, набравшей 57 очков в 2017 году.

Вы думали, на этом всё? А вот и нет! Уоткинс набрала наибольшее количество очков, будучи первокурсницей, после Елены Делле Донн в 2010 году. После стольких побитых рекордов баскетболистке USC пришлось сказать пару слов о своей исторической игре. «Это безумие. На самом деле я не слишком много об этом думаю. Мне предстоит пройти долгий путь, прежде чем я буду считать себя на одной ступени с Шерил (Свупс), или Лизой (Лесли), или другими великими людьми. Честно говоря, для меня большая честь находиться в такой среде в нынешнее время женского баскетбола. Я просто впитываю всё вокруг», — сказала Уоткинс после матча со «Стэнфордом».

Понятное дело, что обычная баскетболистка такими цифрами вряд ли может похвастаться. Юная Уоткинс возглавляет предварительный список драфта 2026 года на попадание в женскую НБА. Помимо уже нескольких достижений в NCAA, Джуджу является обладательницей золотых медалей чемпионата мира по баскетболу для девушек до 17 лет, выиграв турнир в составе сборной США в 2022 году. Видимо, в WNBA в будущем засияет ещё одна звёздочка, за которой, естественно, любители баскетбола будут пристально следить.