Чемпион Евролиги, выступавший в «Зените» и «Нижнем Новгороде», возобновляет карьеру

Американец Трэй Томпкинс известен российским любителям баскетбола по выступлениям за «Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Познакомился с нашей родиной тяжёлый форвард в далёком 2014 году, а затем долгое время выступал за один из лучших клубов Евролиги мадридский «Реал». После чего перебрался в «Зенит», где провёл один продуктивный сезон и пропал со всех радаров. Сейчас же форвардом всерьёз заинтересовался сербский гранд «Црвена Звезда». Давайте же немного вспомним о карьере Томпкинса в Единой лиге и Евролиге.

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Профессиональную карьеру, как и большинство американцев, Томпкинс начинал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Лос-Анджелес Клипперс». Нельзя сказать, что Трэй был на первых ролях в калифорнийском клубе, так как играл всего лишь по пять минут за матч, забрасывая в среднем по 2,4 очка. В системе «Клипперс» игрок находился до 2013 года, а затем принял предложение от «Нижнего Новгорода», за который зажигал как в Единой лиге, так и в Евролиге. В нижегородском коллективе Томпкинс уже сильно выделялся, набирая в среднем по 15,8 очка в Единой лиге и по 14,5 очка — в Евролиге. Никаких серьёзных командных трофеев команде с американцем в составе тогда завоевать не удалось. Но Трэй полностью реанимировал свою карьеру и вполне заслуженно получил приглашение от «Реала».

Трэй Томпкинс в составе мадридского «Реала» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вряд ли бы кто-то в здравом уме не решился бы попробовать поиграть в мадридском клубе. Томпкинс сперва подписал однолетний контракт с клубом и хоть не был лидером коллектива, но играл довольно значительную роль. За 15 матчей Евролиги сезона-2015/2016 Трэй оформлял в среднем 5,9 очка, проводя на паркете по 15,2 минуты. Руководство «Реала» осталось довольным игрой американца — да так, что в итоге он остался в команде до 2022 года.

В «Реале» Томпкинс играл с будущим напарником по «Зениту» Томасом Эртелем в сезоне-2021/2022. При этом игроки очень сдружились во времена выступления за клуб, но затем вместе попали в скандальную ситуацию. По ходу сезона баскетболисты были замечены на одной из вечеринок в Афинах вместе с Гершоном Ябуселе за день до важного матча Евролиги с «Панатинаикосом». «Реал» незамедлительно принял решение исключить из заявки на матч Томпкинса и Эртеля. Хоть через несколько дней баскетболисты и вернулись в состав «сливочных», но уже по окончании сезона оба покинули мадридский клуб и перешли в «Зенит».

В клубе из Санкт-Петербурга наш герой неплохо себя показывал в Единой лиге — в 29 матчах Томпкинс в среднем набирал 9,3 очка и 4,1 подбора. К тому же помог «Зениту» выиграть Суперкубок Единой лиги в 2022 году. 20 июля 2023 года сине-бело-голубые объявили об уходе американца из команды, так как не стали продлевать с ним действующий контракт. Больше чем полгода Томпкинс находился без команды, но хочется верить, что у чемпиона Евролиги получится договориться о соглашении с «Црвеной Звездой», которой точно нужно усиление в одной из сильнейших баскетбольных лиг мира, так как сербский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Евролиги.