Эмбиид сломался — в битве за MVP нет интриги? Теперь на эту награду всего один претендент

Травма Джоэла Эмбиида и дальнейшая операция, которая потребуется центровому «Филадельфии Сиксерс, полностью ставят крест на том, что действующий самый ценный игрок (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации вновь возьмёт данную награду. В нынешнем регулярном чемпионате действует новое коллективное соглашение, да к тому же есть целый список игроков, выступающих невероятно хорошо. Само собой, возглавляет этот список двукратный MVP лиги Никола Йокич, который с ходу становится фаворитом в борьбе за данную награду.

По данным портала Basketball Reference, Эмбиид до получения травмы имел шанс получить вторую статуэтку MVP подряд по итогам регулярного сезона с вероятностью 38%, тем временем Йокич — с вероятностью 30,4%. Теперь же ситуация в корне поменялась, и новое коллективное соглашение попросту не позволит Джоэлу взять награду вновь. Так как для того, чтобы претендовать на звание самого ценного игрока, необходимо провести как минимум 65 матчей в регулярном чемпионате. Эмбиид уже пропустил 14 игр регулярного чемпионата, а с новыми правилами нельзя пропускать более 17 матчей. Поэтому травма, полученная во встрече с «Голден Стэйт Уорриорз», завершила полемику с притязаниями на MVP Эмбиида в этом сезоне.

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Сейчас же лидеру «Денвер Наггетс» и сборной Сербии по баскетболу Йокичу практически освободили дорожку к третьему титулу MVP в карьере. По ходу прошлого сезона шёл нескончаемый поток информации о том, что Эмбиид получил статуэтку незаслуженно и её должен был получить Никола, которому не стали её давать, так как никому со времён Ларри Бёрда не давали три награды подряд. Йокича, возможно, «прокатили» с MVP в прошлом сезоне, но центровой доказал неправоту критиков и журналистов чемпионским титулом в кармане и званием лучшего игрока финальной серии. Теперь же можно и нужно дать Джокеру третий титул.

Сколько же Йокич пропустил в этом сезоне игр? Мы знаем ответ — всего лишь 2 из 50! Вот он, настоящий лидер команды, который ведёт свой коллектив ко второму чемпионству кряду. При этом в сезоне-2023/2024 выдавая практически трипл-дабл в среднем – 26,3 очка, 12,3 подбора и 9,1 результативной передачи. Но, помимо цифр, которыми Эмбиид тоже может похвастаться, Никола является буквально всем и вся для «Денвера» на площадке. И мы не преувеличиваем, так как влияние, которое оказывает Йокич на коллектив, просто невероятно колоссальное. Никто не остаётся равнодушным после того, как увидит игру одного из самых одарённых игроков НБА за последнее время.

Никола Йокич после финальной серии, сезон-2022/2023 Фото: Getty Images

Теперь же давайте поговорим о величии. Понятие, конечно, весьма расплывчатое и субъективное для каждого человека на нашей планете. Но давайте мы попробуем объяснить нашу позицию относительно величия Йокича. Если Йокич возьмёт третий MVP за последние четыре года, это ставит его на одну ступень с великими в НБА. Лишь восемь игроков в истории лиги брали награду как минимум три раза — это Билл Расселл, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Мозес Мэлоун, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Это баскетболисты, которые являются одними из самых знаковых в своё время, а Йокич может стать девятым в этом списке, если возьмёт MVP в сезоне-2023/2024. Вот оно, величие? Думаем, что да. Так как, помимо личных наград, серб принёс «Денверу» первое в истории НБА чемпионство и продолжает с каждым годом развиваться и не останавливаться на достигнутом.

А кто ещё, если не Никола Йокич, у которого сейчас 51,7?

Сейчас вероятность на получение MVP сезона-2023/2024 тем или иным баскетболистом, по мнению портала Basketball Reference, выглядит следующим образом:

Шей Гилджес-Александер: 31,3 очка, 5,6 подбора, 6,4 передачи – 19,3%;

Яннис Адетокунбо: 30,9 очка, 11,6 подбора, 6,1 передачи – 12,9%;

Лука Дончич: 34,7 очка, 8,6 подбора, 9,6 передачи – 6,1%;

Домантас Сабонис: 20 очков, 13 подборов, 8 передач – 2,7%;

Джейсон Тейтум: 26,8 очка, 8,4 подбора, 4,4 передачи – 2,2%.

На ваш вкус — выбирайте.