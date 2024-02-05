«Теперь он травмирован!» Игроки НБА возмущены правилом 65 матчей, но НБА не отступит

Новый сезон НБА принёс с собой не только внутрисезонный турнир и второй порог налога на роскошь, но и ещё кое-что. В частности коллективное соглашение, которое после длительных обсуждений было заключено между профсоюзом игроков и самой лигой. Что же это за соглашение и зачем его приняли? У разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона ответ простой: «Я думаю, это глупое соглашение, и со мной согласны многие парни в лиге. Но этого хотят владельцы». Ну а если немного подробнее, то соглашение было принято для того, чтобы обязать игроков, претендующих на получение индивидуальных наград, принимать участие не менее чем в 65 матчах в сезоне, отыграв в них, по крайней мере, 20 минут.

Для чего лиге вообще вводить подобного рода требования? Ответ, в принципе, дал Халибёртон, когда сказал, что так хотят боссы. Деньги в НБА считать умеют, а львиную их часть приносят звёзды. И звёзды должны играть. Кажется, всё логично. Но есть одно но. Игроки могут проводить выдающийся сезон, в течение которого время от времени получать различные травмы. Так неужели несколько матчей, пропущенных сверх установленного лимита, перевесят достижения по ходу сезона? Лига считает однозначно — да. Баскетболисты это понимают и подстраиваются. Каким образом? Вариант фактически только один — выходом на площадку.

Эксцессы при таком раскладе были лишь вопросом времени, и первого из них долго ждать не пришлось. Особый резонанс получила ситуация с лидером «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом. В этом сезоне у звёздного центрового отменная статистика. Но при этом периодически пошаливает колено. Из-за него игрок пропускал несколько матчей, а когда всё-таки вернулся в строй на игре с «Голден Стэйт Уорриорз», то вновь получил повреждение: на ногу Джоэлу приземлился форвард «Уорриорз» Жонатан Куминга. В инженерной науке есть такой термин, как усталость металла.

Это явление, при котором в материале в результате длительного по времени механического воздействия происходит деградация его свойств. Постепенно детали изнашиваются, и, если вовремя их не заменить/не обновить, может произойти серьёзная авария. Раз такое происходит с металлами, чего уж говорить о человеческом организме! Похоже, колено Эмбиида просто не выдержало. В настоящий момент, который может растянуться на неопределённое время, рассчитывать на Джоэла главный тренер «Сиксерс» Ник Нёрс не может. По информации авторитетных инсайдеров, у игрока диагностировано смещение лоскута мениска левого колена, из-за чего ему в скором времени потребуется операция.

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, который обычно за словом в карман не полезет, не промолчал и на этот раз: «Джоэл Эмбиид испытывал сильную боль во время игры из-за ограничения в 65 матчей. Лично я считаю, что это правило — чушь собачья. Джоэлу осталось пропустить несколько матчей для того, чтобы лишиться шанса на звание MVP? Он заставляет себя выходить на площадку. Чудовищная игра, но, возможно, всё не так плохо, если колено ещё не слишком повреждено. Да, Джоэл, я понимаю тебя, ты хочешь выиграть приз MVP, ты так много работал, вложил все силы. В результате сейчас один из главных игроков лиги, возможно, травмирован! Парень просто заставил себя играть».

Примечательно, что в прошлом сезоне, когда Эмбиид завоевал приз MVP, он отыграл всего 66 матчей. Леброн, один из лучших не только в НБА, но и в мировом спорте в плане управления нагрузкой, в последний и единственный раз проводил в регулярке 82 игры в сезоне-2017/2018, когда был игроком «Кливленда». С тех пор более чем в 60 матчах на паркете он появлялся лишь раз (в сезоне-2019/2020 — 67). Лиге такой расклад нравился не особо, и после проработки всех деталей контрмеры не заставили себя долго ждать. «Коллективное соглашение было подписано профсоюзом игроков, владельцами клубов и комитетом по соревнованиям. Мы оценивали много чисел, но в итоге решили остановиться на 65. Это честно. Все поддержали», — сказал недавно исполнительный вице-президент НБА Джо Думарс.

Джоэл Эмбиид, сезон-2023/2024 Фото: Andy Lyons/Getty Images

Да, нельзя не признать, что оппозиция лиге из-за нового правила в лице нынешних игроков с большим именем довольно весома. Но и обратная реакция звёзд НБА лет минувших не менее значительна. Поддержка соглашения прозвучала от многих именитых баскетболистов. А Чарльз Баркли так и вовсе призвал поднять планку до 70 матчей, обвинив игроков в лени: «Баскетболистам некого винить, кроме самих себя. Ведь профсоюз игроков это соглашение подписал. Лично я считаю, что планка должна быть установлена на отметке в 70 игр. Эти ребята перестали уважать игру и начали отдыхать, распределяя нагрузку».

Солидарен с НБА и Мэджик Джонсон. Недавно пятикратный чемпион обратил внимание на недовольство болельщиков из-за неучастия в регулярке звёздных игроков и отметил, что с новым правилом лучше станет всем — не только фанатам, но и партнёрам, спонсорам, телевидению, лиге в целом и, наконец, всем командам. Идея НБА с проведением внутрисезонного турнира, многими воспринимавшаяся в штыки, кажется, всё-таки сработала. Сработает ли задумка с распределением нагрузки, покажет время. Но история с Эмбиидом может стать прецендентом и продемонстрировать решимость лиги не отступать от выбранного курса.