«Я знаю, кто твой сын». Чемпион НБА влип в громкий скандал — чуть не дошло до драки

Уроженец Калифорнии Мэтт Барнс всегда был крепким ролевым игроком в составе многих команд Национальной баскетбольной ассоциации. К тому же за свою 14-летнюю карьеру в лиге стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Теперь же Барнс работает «говорящей головой» на американском телевидении и в роли эксперта на различных подкастах. Буквально несколько дней назад бывший игрок НБА был замечен на матче своего сына Картера Барнса в школе. Именно в этой игре Барнс-старший проявил себя с негативной стороны.

Матч между школьными командами Harvard-Westlake и Crespi Carmelite должен был пройти без особых громких инцидентов, но в дело вмешался Барнс. Экс-игрок НБА по ходу матча спорил с арбитрами за несправедливый, по его мнению, технический фол сыну. Но на этом Мэтт не остановился: прямо во время матча подошёл к судейскому столику, начал разбираться с диктором матча, старшеклассником Джейком Лансером, и положил на него руку во время того, как он сопровождал игру. После этого пришлось поставить матч на паузу и немного охладить пыл Барнса и Лансера.

Мэтт Барнс положил руку на плечо старшекласснику:

Понятное дело, данный эпизод не мог остаться без комментариев от двух сторон конфликта. Первым высказался Лансер: «Этот парень несколько раз выбегал на площадку в середине игры, выкрикивая нелепые вещи в адрес судей, и все, включая меня, смотрели на него. Мы встретились взглядами, и этого было достаточно, чтобы он подошел ко мне и сжал моё плечо рукой. Затем он добавил: «Я выбью из тебя всё дерьмо».

Мэтт Барнс не стал давать комментарии после самой игры. Но затем в одной из своих социальных сетей вступил в полемику с представителем школы, в которой Лансер является диктором. Барнса обвинили в том, что он называл рефери ублюдком и схватил за плечо старшеклассника.

Мэтт Барнс баскетболист «Заткни свой рот. Я разговаривал с рефери, а не с тобой или тем парнем, который решил сказать непонятную скользкую фигню. Не позволяй этому привилегированному дерьму забивать тебе голову. Я знаю, кто твой сын».

Звучит как практически угроза. То есть Барнс явно не считает себя неправым в чём-либо. При этом продолжает гнуть свою линию с тем, что ничего особенного не произошло. Людям, посещавшим матч школьников, вообще не понравилось отношение экс-баскетболиста ко всему: к рефери, к диктору, ко всем вокруг. Поэтому, когда Барнс покидал арену, некоторые из зрителей показывали неприличные жесты в сторону Мэтта и отплатили ему тем же, чем занимался он на протяжении всей встречи — кричал и ругался.