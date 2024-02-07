Эффект бабочки. 5 игроков, чьи травмы поменяли расклады нынешнего сезона в НБА

В последние несколько сезонов в лиге царит паритет. Множество звёздных игроков и команд-претендентов на чемпионство. Эпоха бесконечных финалов между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» закончилась. Мы чествуем новых чемпионов каждый сезон, даже тех, кому ранее этого никогда не удавалось. Хотя это замечательно — практика показывает, что доминирование династий положительно влияет на рейтинги. Но в конечном счёте зачем нам беспокоиться о рейтингах? Думаю, большинству болельщиков интересно смотреть за непредсказуемой лигой.

Паритет и интенсивная конкуренция делают каждый фактор более значимым, особенно травмы. Создаётся впечатление, что в последние годы победу одерживает самая здоровая команда. Мы уже привыкаем к тому, что каждый год травмируется немало значимых игроков, которые могли бы напрямую повлиять на судьбу чемпионства. До плей-офф ещё далеко, однако в лиге уже произошли события, оказывающие или оказавшие влияние на ход сезона.

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

Джоэл Эмбиид Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Начну с недавней травмы. Недавно один из инсайдеров сообщил, что Джоэл может пропустить от одного до двух месяцев. А сейчас сообщаются о сроках вплоть до четырёх недель. Так что даже в худшем случае Эмбиид вернётся к плей-офф. Тем не менее завис вопрос о том, как «Филадельфия» будет выступать в его отсутствие.

«Сиксерс» потерпели поражения в последних двух играх и могут оказаться в центре борьбы за место в первой шестёрке. «Орландо», занимающий седьмую строчку, отстаёт от команды из штата Пенсильвания всего на 3,5 игры. Как мы знаем, в плей-ин играх возможно всё. Хорошо. Допустим, «Филадельфия» выйдет в плей-офф. Сетка турнира уже точно будет непростой. Но в каком состоянии будет Эмбиид, который только-только вернётся после серьёзной травмы? Такое чувство, что мы ни разу за все годы не видели полностью здорового Джоэла в постсезоне.

Не стоит также забывать, что Эмбиид из-за травмы лишился шансов на выигрыш награды MVP. По новым правилам, индивидуальные номинации могут разыгрываться только между баскетболистами, сыгравшими 65 встреч в регулярном сезоне или более. Центровой провёл на паркете всего 34 матча и не имеет ни единого шанса добраться до нужной отметки. Обидно, учитывая, какой монструозный сезон бигмен проводил.

Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»)

Джа Морант Фото: Chris Coduto/Getty Images

Отсутствие Моранта в первых 25 играх регулярного сезона серьёзно повлияло на результаты «Мемфиса». Команда выступала куда ниже ожиданий. Сейчас довольно забавно вспоминать нарративы из предыдущих сезонов о том, что «Гриззлиз» играли лучше без Джа, чем с ним на паркете.

Тем не менее возвращение скандального игрока оказалось крайне ярким. Победный бросок, который вселил надежду в фанатов, что сезон можно перевернуть. Но спустя несколько достойных матчей случилось необратимое. Проблемы с плечом, операция, которая вывела Джа до конца сезона. Теперь можно уверенно сказать, что «Мемфис» не сможет побороться даже за плей-ин. Команда идёт на 13-м месте на Западе, имея 18 побед при 30 поражениях.

Мы лишились возможности стать свидетелями одной из самых вдохновляющих историй последних лет. После того как репутация Моранта опустилась ниже плинтуса, было бы красиво увидеть, как он своим возвращением помог бы вернуть свою команду в плей-офф.

Стивен Адамс («Мемфис Гриззлиз»)

Стивен Адамс Фото: Justin Ford/Getty Images

Проблемы «Гриззлиз» начались ещё до старта регулярки. Пропустивший вторую половину сезона-2022/2023 Стивен Адамс был вынужден перенести операцию на колене. Именно по этой причине Адамса мы увидим в лучшем случае только осенью.

Кто-то может сказать, что потеря Стивена не является настолько значимой для всей лиги, но не стоит недооценивать влияние новозеландца на молодую команду. Центровой больше не является тем ярким игроком времён «Оклахомы», но всё так же выполнял важнейшую черновую работу. Защита под кольцом, подборы и качественные заслоны, создающие пространство Джа Моранту. Этого всего «мишки» лишились и испытывают серьёзные проблемы весь сезон.

Коллектив с самого старта страдает от многочисленных травм, которые к недавнему времени достигли критического уровня. Непосредственно перед недавним матчем с «Бостоном» «Мемфис» столкнулся с проблемой: 13 игроков были в списке травмированных. В этой встрече «Гриззлиз» выступили всего с восемью игроками, бо́льшая часть которых прибыла из G-лиги.

Зак Лавин («Чикаго Буллз»)

Зак Лавин Фото: Mark Blinch/Getty Images

Лавин попал в список из-за слухов об уходе, а не из-за невозможности дальше помогать «Чикаго». Слухи о его уходе обсуждались чуть ли не с самого начала регулярного сезона. Одно время игрока связывали с «Лос-Анджелес Лейкерс». Теперь же мы не узнаем, где баскетболист мог бы оказаться.

А что теперь будет с Заком? Команда без него выступает неплохо, что снижает стоимость Лавина на рынке. Серьёзная травма и операция могут отпугнуть команды НБА, давая им основания требовать снижения цены от руководства «Чикаго». В отсутствие двукратного победителя конкурса данков начал раскрываться Коби Уайт, проводящий свой лучший сезон в карьере. Молодой защитник набирает в среднем 19,2 очка за матч.

Какое решение предпримет «Чикаго» летом? Продолжать гнуть свою линию и пытаться сделать шаг вперёд с прежним составом или же попытаться провести лёгкую перезагрузку? Обмен Лавина избавит команду от большого контракта и позволит получить активы на будущее. Не забываем, что в следующем сезоне возвращается Лонзо Болл.

Лонзо Болл («Чикаго Буллз»)

Лонзо Болл Фото: Michael Reaves/Getty Images

История Болла в НБА — поистине драматическая. Огромные ожидания, окружавшие Лонзо ещё со школьных времён, создали на него значительное давление. Скандальные заявления отца, история со старшим братом Лианджело в Китае, «Лос-Анджелес Лейкерс» и неконвенциональный бросковый стиль, сводящий с ума всех болельщиков.

Разыгрывающий начал свою профессиональную карьеру очень тяжело. СМИ тщательно анализировали каждый его матч. Многие игроки сломались бы психологически в таких обстоятельствах.

Тем не менее Лонзо удалось переродиться и развиться в крайне качественного игрока. У него начало это получаться уже в «Пеликанс», но в «Чикаго» он предстал совсем другим игроком, нежели тем, что был в свой первый год в лиге. Мы все приняли тот факт, что Болл не будет суперзвездой, которая показывает невероятные цифры и единолично приводит команды к титулам НБА. Однако он стал высококлассным разыгрывающим с превосходной защитой, плеймейкингом и надёжным дальним броском. Поверить в третий пункт было сложно ещё лет семь назад.

«Чикаго» несколько лет назад решился на несколько рискованных сделок и попытался построить команду, которая будет сразу готова бороться с лучшими коллективами в лиге. На бумаге стартовая пятёрка из Лонзо Болла, Зака Лавина, Демара Дерозана, Патрика Уильямса и Николы Вучевича смотрелась крайне интригующе. Но им так и не удалось поиграть вместе какой-то внушительный отрезок времени. Виной тому ужасающие проблемы со здоровьем Болла.

Травмы преследовали игрока всю карьеру, но то, что происходит с ним последние два сезона, не может вызывать ничего, кроме сопереживания. Болл заявил, что точно будет готов к осени 2024 года. Последняя информация гласила, что баскетболист всеми силами восстанавливается. Он перестал испытывать постоянные боли, но всё ещё не может заниматься усиленными пробежками.

Каким мог бы быть «Чикаго» с ним в составе? Мы так и не узнаем, ведь, скорее всего, «Буллз» после лета 2024 года будут уже другой командой. Хотя Вучевич публично заявляет, что нужно верить в процесс и дать шанс нынешнему составу.