Худшие из лучших. Что произошло с «Зенитом» на первом этапе Единой лиги?

В феврале в Единой лиге ВТБ завершился первый этап регулярного чемпионата, по итогам которого команды, попавшие в топ-6, гарантировали себе место в плей-офф. Во второй части сезона коллективы из первой шестёрки проведут между собой еще по два матча, после которых станет известно их итоговое расположение в турнирной таблице.

В топ-4 всё привычно. По итогам первой части регулярки квартет замкнул «Зенит», хотя перед стартом сезона казалось, что петербургская команда может с запасом стать лидером чемпионата. Команда Хавьера Паскуаля не одержала ни одной победы в шести матчах с клубами из «большой четвёрки», что не может не настораживать. «Чемпионат» подготовил материал о том, как команда с берегов Невы выступала в рамках первого этапа, и какие у неё перспективы в этом сезоне?

Хавьер Паскуаль Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

В межсезонье «Зенит» сохранил не только главного тренера Хавьера Паскуаля, но и костяк, а также даже сумел усилить состав. Команду пополнили Кайл Курич и Боян Дублевич, которые ещё в прошлом сезоне выступали в Евролиге, а также действующий чемпион лиги ВТБ — Винс Хантер. Сине-бело-голубые убедительно выиграли домашний Кубок Кондрашина и Белова, а также Суперкубок Единой лиги ВТБ. Однако старт сезона получился невнятным: команда уступила в первых двух домашних матчах, в том числе дебютанту «Уралмашу», а спустя месяц у «Зенита» было четыре поражения при четырех победах.

Генеральный директор петербургской команды Александр Церковный назвал старт сезона неоднозначным, а американский защитник Кайл Курич в интервью «Чемпионату» заявлял, что в начале сезона «Зенит» был ленивым и слишком самоуверенным.

После этого петербуржцы выдали серию из семи побед подряд, но оступились в гостевом матче с ЦСКА. Затем было крупное поражение от «Локомотива» на своём паркете.

На протяжении всего этого сезона закрадывается ощущение, что команда не может нащупать свою игру. Справедливости ради нужно сказать, что в начале чемпионата клуб накрыла череда травм, это коснулось в том числе и Томаса Эртеля с Адриеном Моэрманом. Однако уже с ними в составе были очень тяжелые победы (неожиданно) над «Пармой» и «Автодором», а также три поражения в четырех заключительных матчах первого этапа — от УНИКСа, «Нижнего Новгорода» и «Енисея». Даже Хави Паскуаль не смог ответить на вопрос, что не так с командой, после поражения «Нижнему Новгороду», предпоследней команде Единой лиги.

Хавьер Паскуаль главный тренер «Зенита» «Первые 20 минут мы как будто отсутствовали на площадке. Соперник выглядел гораздо лучше, а у нас было недостаточно концентрации, некоторые свои мячи мы не забили, к тому что допустили слишком много ошибок. За первые ужасные 20 минут стоит извиниться. В чем причина, сказать сложно».

На данный момент в составе «Зенита» 11 баскетболистов, которые в разное время играли в Евролиге, поэтому говорить о пробелах в опыте точно не приходится. Недооценка соперника? Очень трудно представить, что команда, которой руководит Паскуаль, может недооценить ЦСКА, УНИКС, «Локомотив», да и «Енисей» с «Пармой». Слухи о каких-то проблемах внутри коллектива тоже не поступали. Да и дело не только в поражениях от клубов из топ-4. «Зенит» в целом не играет на уровне одного из главных претендентов на титул, даже в матчах с «Автодором», «Енисеем» и «Пармой», и чёткого ответа почему это происходит — нет.

Боян Дублевич Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

В этом сезоне у «Зенита» слишком много «но»: Боян Дублевич, очевидно, не играет на том уровне, которого от него ждало руководство, а Эртель в интервью французскому SKWEEK публично заявляет, что не прочь вернуться в Евролигу. В прошлом сезоне «Зенит» не сразу «попал» в легионеров, в связи с чем пришлось по ходу чемпионата менять состав. Кто знает, может нужно сделать такую же встряску и сейчас перед плей-офф? При этом претензий по отдельности к кому-то быть не может, разве что к Дублевичу. Пазл из высококлассных игроков не складывается на том уровне, которого ждут все.

На втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» сыграет еще по два матча со всеми своими обидчиками по первому этапу, и трудно представить, что петербуржцы в десяти встречах уступят, условно, в шести. Нынешний сезон для сине-бело-голубых является юбилейным — десятым, и очевидно, что руководство команды хочет закрепить эту памятную цифры громким результатом. Второй этап «регулярки» — это как раз возможность для Паскуаля перезапустить команду, в противном случае, если этого не произойдет, шансов в плей-офф на что-то серьёзное будет не так много.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».