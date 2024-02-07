Джордан 9 раз отыграл во всех матчах сезона. Что происходит с современными звёздами?

Мы находимся в эпохе «управления нагрузкой», которая началась несколько лет назад. Прежде за это активно брался в основном Грег Попович, однако сейчас подход распространился на все команды НБА. С чем это связано? С развитием медицины. Врачебный персонал имеет возможность в деталях отслеживать состояние баскетболистов и выносить свой вердикт по тому, стоит ли игроку участвовать в матче, стоит ли ему приходить на тренировку и т. д. Можно было предположить, что такие изменения сократят количество травм — одну из главных проблем в спорте. Стало ли в итоге их меньше? Отнюдь. Порой даже кажется, что их стало только больше.

Джей Джей Редик Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Экс-игрок НБА Джей Джей Редик высказывал на своём подкасте интересную гипотезу о том, почему так происходит. Он застал времена, когда об управлении нагрузкой даже не задумывались. Если ты здоров — ты играешь. О пропуске тренировок и речи не шло. Несмотря на то что такой подход сейчас может показаться кому-то варварским, можно точно сказать — такой режим закалял игроков к высоким нагрузкам. Именно это помогало атлетам переживать плотное расписание. Не стоит забывать и о том, что раньше расписание не было так отлично оптимизировано, как сейчас, и так называемых бэк-ту-бэков было куда больше, чем в нынешней НБА.

В современной НБА многие молодые игроки желают выходить на площадку как можно чаще. О трудоспособности того же Тайриза Макси есть немало забавных историй. Это вполне объяснимо, они стремятся развиваться и повышать свой статус. Что касается суперзвёзд, то мы видим, что они без каких-либо зазрений совести на регулярной основе пропускают игры.

Думаю, многие читатели меня поймут, почему это так сильно порой раздражает. Смотришь на расписание, видишь хорошую вывеску, выделяешь время, чтобы посмотреть, а в итоге оказывается, что лидер той или иной команды пропускает матч. Баскетбол, пожалуй, один из самых индивидуализированных видов командного спорта. В том же футболе отсутствие того или иного игрока не влияет на общую зрелищность действия так, как в баскетболе. Мы хотим видеть яркие моменты, который дарят нам звёзды, хотим видеть их противостояние. Но нас этого зачастую лишают.

Майкл Джордан Фото: Mitchell Leff/Getty Images

На фоне всех этих пропусков звёзды прошлого кажутся нам настоящими киборгами. Давайте как пример возьмём Майкла Джордана. Он отыграл 15 сезонов, в девяти из которых принял участие во всех 82 играх регулярного сезона. Сейчас же мы считаем большой удачей, если звезда отыграет 70 игр или более. Но 82? В 2024 году это кажется практически нереальным.

Особенно поражает, что один из таких сезонов приходится на заключительный год его карьеры. Ему было 39 лет. Учитывая статус Майкла, он мог себе позволить отдыхать. Кто бы ругался? Человек не только являлся заслуженным атлетом, но уже давным-давно всё доказал. А если взять поздние года с «Чикаго»? Требовалось ли Майклу столько играть? Команда играла хорошо, высокие места в таблице были обеспечены в любом случае.

А что же происходило в тех шести сезонах, где Майклу не удалось принять участие во всех играх? Два из них (1985/1986 и 2001/2002) отметаются по причине травм. Также отметается сезон-1994/1995, поскольку это был именно тот период, когда Джордан вернулся в баскетбол из бейсбола и присоединился к команде по ходу регулярного чемпионата. Остаётся три сезона, в которых он сыграл 78 или более игр. Такое сейчас представить практически невозможно.

Адам Сильвер Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Перед нынешним сезоном НБА во главе с Адамом Сильвером ввела меры, которые должны были повлиять на ситуацию. Командам было запрещено давать отдыхать звёздам на матчах, транслируемых на федеральном телевидении. Однако это правило имеет множество исключений. Также изменения коснулись требований к игрокам, которые могут претендовать на индивидуальные награды. Отныне статуэтки могут вручаться только тем, кто сыграл не менее 65 игр в сезоне.

Повлияли ли изменения на общую картину? Заметить их невооружённым глазом сложно. Слишком много способов существует для того, чтобы обойти правила. Заявить, что у игрока есть какое-то повреждение, а у большинства баскетболистов всегда есть те или иные проблемы, на которые в удобный момент всегда можно сослаться.

Кавай Леонард Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Пожалуй, Кавай Леонард — единственная звезда, которая стала заметно чаще выходить на паркет. В нынешнем сезоне он сыграл 45 из 49 матчей, чего он не делал ещё со времён «Сан-Антонио Спёрс». Связано ли это с новыми правилами? Если да, то точно не самым решающим образом. Ещё перед сезоном главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю заявил, что команда собирается провести регулярный сезон с иным настроем, чем в последние несколько лет.

Команда из Калифорнии возглавляла тренд управления нагрузкой, проявляя равнодушие к регулярному сезону. Главной задачей было довести главных звёзд здоровыми к плей-офф. Несмотря на рекордное количество времени отдыха для звёзд, травмы продолжали случаться. В этом же сезоне ситуация обстоит другим образом, а минувшей ночью команда вышла на первое место в Западной конференции. Баскетболисты играют, привыкают к нагрузкам и находят связи между собой. И у них всё получается, что подтверждает гипотезу Редика с первых абзацев материала.

Расселл Уэстбрук, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс Фото: Christian Petersen/Getty Images

Что вообще может кардинально поменять ситуацию, чтобы хотя бы приблизиться к светлым временам, когда мы гарантированно видели всех главных игроков в матчах? Кажется, лига находится в тупике. На ум, конечно, приходит идея о том, чтобы уменьшить количество игр. Это обсуждается уже не первый год, но руководство лиги пойдёт на такое только в крайнем случае, поскольку количество игр напрямую влияет на доход НБА. Также нельзя забывать о той путанице, что возникнет со всеми историческими рекордами и статистиками.

Возможно, стоит ввести более строгие правила? Однако следует помнить о значительном влиянии, которое имеют игроки НБА. Важно осознавать, что в ближайшие годы большая часть лиги будет состоять из зумеров. Как показывает практика, с ними неэффективно обращаться подобным образом. Молодые люди всё больше ценят себя, своё состояние, баланс между работой и другими сферами жизни. Это может вызывать разные эмоции, но такова реальность.

Именно поэтому НБА решила пойти другим путём, мотивирующим. Для этого был создан внутрисезонный турнир. Он не только был придуман для увеличения интереса к регулярному чемпионату со стороны казуальной аудитории, но и для того, чтобы мы видели больше матчей, где игроки будут отдавать себя на 100%. Как показала практика, эксперимент по большей части удался, но до системных изменений ещё далеко. Надеюсь, они рано или поздно произойдут.