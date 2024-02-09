Ноунейм-новичок с двусторонним контрактом побил рекорд Коби Брайанта в НБА!

До сегодняшнего дня мало кто вообще слышал о парне из Южной Каролины Грегори Джексоне. Он был выбран на драфте 2023 года под 45-м общим номером «Мемфис Гриззлиз» и практически сразу же отправился в фарм-клуб «Мемфис Хастл». Но череда травм в «Гриззлиз» заставила команду из Теннесси обратить внимание на парня. Это решение стало буквально поворотным как для Джексона, так и для «Мемфиса». Как парень побил, казалось бы, вечный рекорд НБА в совсем юном возрасте?

Повторимся: череда травм ключевых баскетболистов «Мемфиса» побудила клуб к таким мерам, что пришлось доставать из фарм-клуба игроков. У Джексона был с «Гриззлиз» двусторонний контракт, и он мог выступать как за главную, так и за дочернюю команду. Большой шанс выпал 19-летнему парню 14 января, когда он в матче с «Нью-Йорк Никс» провёл на паркете 27 минут и набрал 20 очков, громко заявив о себе. После этого игровое время Грегори стало более-менее стабильным и варьируется в районе от 20 до 30 минут. Но в последних матчах главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс стал использовать Джи Джи со скамейки запасных.

Можно подумать, что это решение было ошибочным для игрока, у которого идёт игра? Но это лишь придало Джексону мотивации. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» молодой баскетболист набрал 27 очков и девять подборов, немного не дотянув до дабл-дабла. В чём же невероятное достижение? В том, что Джексон стал самым молодым игроком НБА, которому покорялась планка в 25 и более заброшенных очков со скамейки запасных. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Коби Брайанту, который в матче 9 ноября 1997 года в возрасте 19 лет 78 дней набрал 25 очков. На момент достижения Джексону было 19 лет 53 дня.

Каждый шаг Джексона в НБА пока удивляет новичка. Недавно был случай, когда Джи Джи после одного из матчей в послематчевом интервью разговаривал с легендарным центровым лиги Шакилом О’Нилом. Удивлению Грегори не было предела!

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Буквально сразу же после своего невероятного достижения «Мемфис» предложил Джексону четырёхлетний контракт в НБА. Об этом рассказал известный инсайдер и журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Естественно, Джи Джи принял предложение клуба из Теннеси. Теперь 19-летнему парню, выбранному под 45-м пиком, необходимо усердно трудиться для того, чтобы показать — клуб сделал правильный выбор.

«Мемфис» уже точно «сливает» нынешний сезон после травмы главной звезды команды Джа Моранта. Теперь у коллектива есть возможность давать молодым игрокам больше времени. Как же круто, что Джексону представился свой шанс и он им воспользовался сполна! Да так, что вписал своё имя в историю НБА. Увидим ли мы новую звезду в лиге в ближайшем будущем? Очень надеемся на это, так как баскетболист уже показывает очень качественную игру в нападении. К тому же сложно сказать, чего он вообще не умеет делать в атаке. Ему ещё предстоит поработать над защитными навыками, но в «Мемфисе» это не должно стать проблемой.