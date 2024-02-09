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Грегори Джексон побил рекорд Коби Брайнта в НБА, набрав как минимум 25 очков со скамейки запасных

Ноунейм-новичок с двусторонним контрактом побил рекорд Коби Брайанта в НБА!
Никита Бирюков
19-летний баскетболист побил рекорд Коби в НБА
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После шикарного выступления 19-летнему Джексону предложили полноценный контракт.

До сегодняшнего дня мало кто вообще слышал о парне из Южной Каролины Грегори Джексоне. Он был выбран на драфте 2023 года под 45-м общим номером «Мемфис Гриззлиз» и практически сразу же отправился в фарм-клуб «Мемфис Хастл». Но череда травм в «Гриззлиз» заставила команду из Теннесси обратить внимание на парня. Это решение стало буквально поворотным как для Джексона, так и для «Мемфиса». Как парень побил, казалось бы, вечный рекорд НБА в совсем юном возрасте?

Грегори Джексон Подробнее

Повторимся: череда травм ключевых баскетболистов «Мемфиса» побудила клуб к таким мерам, что пришлось доставать из фарм-клуба игроков. У Джексона был с «Гриззлиз» двусторонний контракт, и он мог выступать как за главную, так и за дочернюю команду. Большой шанс выпал 19-летнему парню 14 января, когда он в матче с «Нью-Йорк Никс» провёл на паркете 27 минут и набрал 20 очков, громко заявив о себе. После этого игровое время Грегори стало более-менее стабильным и варьируется в районе от 20 до 30 минут. Но в последних матчах главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс стал использовать Джи Джи со скамейки запасных.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
94 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Уильямс Мл. - 17, Кеннард - 14, Родди - 14, Тиллман - 12, Уильямс - 10, Гильярд - 5, Ларэвиа - 2, Альдама, Джексон, Бейн, Кончар
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Макбрайд - 19, Ануноби - 18, Дивинченцо - 13, Хартенштайн - 12, Флинн - 9, Харт - 8, Гримс - 3, Ачиува, Брансон, Фурнье, Браун, Симс, Арчидиаконоу

Можно подумать, что это решение было ошибочным для игрока, у которого идёт игра? Но это лишь придало Джексону мотивации. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» молодой баскетболист набрал 27 очков и девять подборов, немного не дотянув до дабл-дабла. В чём же невероятное достижение? В том, что Джексон стал самым молодым игроком НБА, которому покорялась планка в 25 и более заброшенных очков со скамейки запасных. Ранее этот рекорд принадлежал легендарному Коби Брайанту, который в матче 9 ноября 1997 года в возрасте 19 лет 78 дней набрал 25 очков. На момент достижения Джексону было 19 лет 53 дня.

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Джексон - 27, Пиппен Мл. - 15, Альдама - 15, Уильямс Мл. - 13, Гильярд - 8, Кончар - 4, Уильямс, Кеннард, Эвбуомван, Роуз, Джемисон
Чикаго Буллз: Дерозан - 30, Драммонд - 21, Уайт - 20, Вучевич - 20, Досунму - 10, Картер - 7, Карузо - 7, Крэйг - 3, Филлипс, Битим, Саного, Терри, Тэйлор, Дрелл

Каждый шаг Джексона в НБА пока удивляет новичка. Недавно был случай, когда Джи Джи после одного из матчей в послематчевом интервью разговаривал с легендарным центровым лиги Шакилом О’Нилом. Удивлению Грегори не было предела!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Буквально сразу же после своего невероятного достижения «Мемфис» предложил Джексону четырёхлетний контракт в НБА. Об этом рассказал известный инсайдер и журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Естественно, Джи Джи принял предложение клуба из Теннеси. Теперь 19-летнему парню, выбранному под 45-м пиком, необходимо усердно трудиться для того, чтобы показать — клуб сделал правильный выбор.

Каким получилось возвращение Моранта:
«Скажи всем, что я вернулся». Морант наигрался с пистолетами и сделает «Мемфис» топом
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«Мемфис» уже точно «сливает» нынешний сезон после травмы главной звезды команды Джа Моранта. Теперь у коллектива есть возможность давать молодым игрокам больше времени. Как же круто, что Джексону представился свой шанс и он им воспользовался сполна! Да так, что вписал своё имя в историю НБА. Увидим ли мы новую звезду в лиге в ближайшем будущем? Очень надеемся на это, так как баскетболист уже показывает очень качественную игру в нападении. К тому же сложно сказать, чего он вообще не умеет делать в атаке. Ему ещё предстоит поработать над защитными навыками, но в «Мемфисе» это не должно стать проблемой.

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