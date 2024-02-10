Битва грандов. «Зенит» примет «Локо» на старте второго этапа Единой лиги

В Единой лиге ВТБ стартовал второй этап регулярного чемпионата, а это значит, что градус повышается практически до максимума. Команды, которые заняли первые шесть мест в турнирной таблице по итогам первого этапа, автоматически гарантировали себе участие в плей-офф, но это не значит, что интрига или накал отсутствуют. Наоборот, каждый хочет подняться ещё выше в таблице и обеспечить себе преимущество домашней площадки. 11 февраля в Санкт-Петербурге встретятся представители топ-4 — «Зенит» и «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи грандов российского баскетбола.

Томас Эртель (с мячом) Фото: Единая лига ВТБ

По итогам первого этапа «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице, «Зенит» — четвёртое. Обе команды невнятно начали старт сезона: «Локомотив» проиграл четыре матча из пяти, «Зенит» — четыре из восьми. Однако после этого коллективы смогли выправить ситуацию. Краснодарцы выиграли 18 матча из 21, а сине-бело-голубые — 12 из 14. Лишь в последних четырёх встречах клуб Хавьера Паскуаля немного смазал своё положение, проиграв три матча из четырёх. Обе команды легко попали в топ-4, но подходят ко второму этапу в разных ситуациях.

«Локомотив» после скомканного старта из-за разных причин достаточно прочно встал на ноги, не давая болельщикам усомниться в себе. Краснодарцы на выезде нанесли ЦСКА первое поражение в сезоне и вообще имеют лучший показатель в матчах с командами топ-4 — 5-1. Лишь в первой игре сезона железнодорожники без лидеров — Девона Акун-Пёрселла и Джейлена Бэрфорда — уступили УНИКСу, после чего одержали пять побед подряд в матчах с прямыми конкурентами.

У «Зенита» же абсолютно обратная ситуация. Да, клуб преодолел кризис на старте сезона, но, даже несмотря на это, не выглядел командой, у которой всё хорошо. Безусловно, нельзя не сказать про повреждения. Петербуржцы столкнулись с чередой травм лидеров и долго играли разными вариациями состава. Это постоянно не позволяло собрать пазл воедино, и только какая-то целостность начала проявляться после Нового года. Однако коллективу Паскуаля обыграть хотя бы одну команду из топ-4 пока не удалось — 0-6 в сезонной серии с прямыми конкурентами и больше вопросов, чем ответов.

Подогревать интерес к предстоящему матчу будет предыдущая встреча «Зенита» и «Локо» в Санкт-Петербурге. В конце декабря сине-бело-голубые принимали краснодарцев на своём паркете и смогли навязать борьбу только в первой четверти. Затем краснодарцы увеличивали своё преимущество и по итогу без проблем обыграли петербуржцев с 20-очковым преимуществом.

Краснодарцы, очевидно, намерены повторить успех прошлого матча, в то время как «Зенит» горит желанием не только реабилитироваться в глазах болельщиков, но и размочить счёт в противостоянии с клубами из топ-4. «Локомотив» ударно закончил первый этап регулярного чемпионата и представляется командой, у которой практически нет слабых мест. «Зенит» же как будто только начинает обретать свою форму и не вышел на пик. Второй этап — прекрасная возможность набрать обороты перед плей-офф, но в соперниках у петербургской команды очень крутые коллективы, которые точно сделают всё, чтобы взять своё.

Предполагаемые стартовые пятёрки: