Сын Джордана, кажется, расстался с экс-женой Пиппена. Конец странной истории прошлого года

Баскетбол — спорт суперзвёзд. Особенно это касается НБА. Ни одна другая лига не сравнится с НБА в плане лоска и гламурности. Это создаёт уникальную атмосферу, способствуя популярности. Ведущие баскетболисты часто оказываются на вершине рейтингов самых популярных атлетов страны. С ними разве что могут сравниться квотербеки из НФЛ. Однако за голливудским блеском лиги скрываются и менее приятные аспекты.

Я говорю о вечных слухах, грязных скандалах и публичных драмах. Когда читаешь определённые новости об НБА, можно почувствовать себя так, будто перелистываешь страницы жёлтой прессы. Только героями этих сюжетов становятся не далёкие заморские звёзды, большинство из которых ты даже не знаешь, а твои любимые игроки. Иногда в центре внимания оказываются и их родственники.

Одним из таких продолжающихся сюжетов являлись отношения бывшей жены Скотти Пиппена Ларсы и сына Майкла Джордана Маркуса. Когда эта новость стала достоянием общественности, публика восприняла её с большим удивлением. Не верилось и мне, признаюсь. Слишком странная история. В дело вступает не только большая разница в возрасте (Ларсе 49, а Маркусу 33), но и сам факт того, что бывшая жена Пиппена, главного партнёра Джордана во всех его достижениях, стала встречаться с сыном Майкла.

Ларса Пиппен и Маркус Джордан Фото: Mindy Small/Getty Images

Многим сразу стало интересно, как вообще на весь этот роман отреагировал Майкл. Как стало позже известно от самой парочки, которая вела совместный подкаст, Джордан не очень одобрил подобный расклад вещей. Ларса и Маркус в деталях описывали, какие сложности они проходили не только из-за общественного негодования, но и из-за реакции семьи.

Эти отношения вызвали широкий общественный резонанс. Этому способствовала публичность Ларсы и Маркуса. Особенно активна в этом плане бывшая жена Пиппена. Она приобрела свою популярность не только благодаря браку с легендой НБА, а тем, что участвовала в шоу семьи Кардашьян. Впоследствии Пиппен создала собственный бренд, запустила проекты и набрала почти 5 млн подписчиков в социальной сети, которая запрещена в нашей стране.

Именно в этом профиле появилось то, что создало шумиху. Ларса выложила пост с опросом. Вопрос звучал так: «Нужно ли твоим друзьям отписываться от твоего бывшего?» Фанаты тут же обнаружили то, что Пиппен отписалась от Маркуса во всех социальных сетях и скрыла все их совместные фото.

Это случилось накануне Супербоула, который прошёл в ночь с воскресенья на понедельник. Несмотря на информационный поток о главном спортивном событии в США, многие фанаты подняли тревогу в социальных сетях. Многие были шокированы, ведь отношения Ларсы и Маркуса казались здоровыми и счастливыми.

Ларса Пиппен и Ким Кардашьян Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Как только информация о возможном разладе распространилась в интернете, журналисты начали своё расследование. Опередила всех Шерон Тарп, сотрудничающая с порталом Sports Illustrated. Она узнала конфиденциальную информацию от близких Ларсы, подтверждающую факт разрыва.

Всплыли недавние высказывания Ларсы и Маркуса, предвещавшие возможный разрыв. Нашлось то, что они заявляли на съёмках шоу «Предатели» прошлой осенью. Что вообще за шоу? Что-то наподобие игры «Мафия», где отпадает любое изначальное доверие и каждый играет сам за себя, чтобы выжить и найти предателей. Джордан выражал свою неуверенность, которую испытывал.

«Я чувствую, что на наших с Ларсой спинах есть мишень. Во-первых, я новичок в подобных шоу на телевидении, а во-вторых, присутствие моей девушки здесь делает меня уязвимее. Думаю, многим хотелось бы привести сюда своих любимых, но далеко не всем это разрешили, как нам», — заявлял Джордан на съёмках в Шотландии.

Ларса отметила, что участие в шоу некоторым образом повлияло на их отношения.

«Я чувствую, что наши отношения с Маркусом изменились. Нам нужно было изначально договориться, что когда игра начнётся, то каждый будет играть сам за себя. Это мы и сделали», — рассказала Пиппен.

Действительно ли шоу могло повлиять на состояние отношений пары? Узнать это невозможно. Мы лишь можем сказать, что и Маркусу, и Ларсе назначены съёмки нового эпизода этого шоу в начале марта. Бывшим возлюбленным предстоит встреча, и я уверен, что их взаимоотношения будут запечатлены на камеру. А может быть, они уже успеют сойтись к тому времени? Ларса уже успела снова подписаться на Маркуса в социальных сетях. Кто поймёт эти голливудские интриги…