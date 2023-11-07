Встречается с Ларсой Пиппен и ведёт модный бизнес. Как живёт младший сын Майкла Джордана

В наши дни можно всё чаще наблюдать, как дети именитых и не очень баскетболистов выбирают для себя тот же путь, что и их родители. Однако привить своим потомкам желание связать карьеру со спортом удаётся далеко не всем. И хороший тому пример – многодетный отец Майкл Джордан. У него аж пятеро детей: три младших дочери и двое взрослых сыновей, Джеффри и Маркус. О последнем сейчас слышно всё чаще, и на это есть причина, которая косвенно связана с баскетболом. Какая? Расскажем в этом материале.

Маркус родился 24 декабря 1990 года в семье Майкла Джордана, на тот момент ещё не завоевавшего ни одного трофея за «Чикаго», и его первой супруги, модели Хуаниты Ваной. Он вырос в небольшом городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс и с самого детства планировал пойти по стопам отца и старшего брата.

Сначала Маркус играл в баскетбол вместе с Джеффри за школьную команду из городка Уилметт, которую они привели к победе в местной конференции. Затем Джордан перешёл в школу в Чикаго и помог ей выиграть чемпионат штата, а также удостоился награды самому ценному игроку Иллинойса. Окончив обучение, он в среднем набирал 10 очков, 4,5 подбора и 3,2 передачи за игру, занимая 60-е место в рейтинге лучших проспектов своего класса.

На студенческом уровне Маркус выступал за команду престижного Университета центральной Флориды, откуда вышли девятый пик драфта-2023 Тейлор Хендрикс, Тако Фолл, Брэндон Гудвин, братья Джоуи и Стивен Грэм и другие. За «Найтс» он отыграл три года, в среднем набирая 12,3 очка, 2,9 подбора и 2,7 передачи за 31 минуту, но в 2012-м покинул команду. Тогда её отстранили от участия в NCAA за нарушение рекрутинговых правил, но, согласно официальному заявлению, решение Джордана не было связано с этим. Он продолжил посещать университет и закончил его с дипломом по управлению в сфере гостеприимства.

И хотя Маркус был подающим надежды игроком, во времена обучения в колледже он неоднократно попадал в различного рода скандалы, как на площадке, так и за её пределами. Например, в его первый год в колледже, когда у «Голден Найтс» оставался один год по контракту с adidas. Тогда Джордан отказался носить любую другую экипировку, кроме Air Jordan, из-за чего его университетская команда в итоге лишилась технического спонсора и контракта на $ 3 млн.

Маркус Джордан Фото: Joe Murphy/Getty Images

В 2010-м, в возрасте 20 лет (то есть будучи несовершеннолетним по законам США) Джордан написал в социальных сетях, что потратил $ 50 тыс. в ночных клубах в Лас-Вегасе, вынудив игорную комиссию штата Невада начать проверку в его отношении. А в 2012-м Маркус был арестован после пьяной ссоры возле отеля в Омахе – тогда ему были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, сопротивлении аресту и препятствовании правосудию.

Но когда Маркус немного повзрослел и взялся за ум, он решил заняться бизнесом. Вдохновившись «трофейной» комнатой, которая располагается в доме его именитого отца, он решил открыть магазин под названием Trophy Room, изначально специализировавшийся на продаже кроссовок и меморабилии. Но теперь там можно приобрести не только редкие модели Air Jordan, но и дорогие бренды одежды, а также коллекции, выпущенные под маркой самого магазина в сотрудничестве с другими дизайнерами.

По слухам, Джордан зарабатывает на своём бизнесе примерно $ 500 тыс. в год, а его состояние теперь оценивается в $ 1,5-2 млн.

Но с недавнего времени у Маркуса существует и другой источник дохода – подкаст на популярном стриминговом сервисе, который он ведёт со своей подругой, Ларсой Пиппен. Да-да, той самой бывшей женой легендарного Скотти Пиппена, с которой он окончательно развёлся в январе 2022 года.

Маркуса с Ларсой впервые заметили вместе в сентябре 2022-го, а публично о своём союзе пара объявила в прошедший День святого Валентина. Их отношения вызвали настоящий резонанс в СМИ: не только потому, что Пиппен встречается с сыном одноклубника её бывшего мужа, но и из-за их разницы в возрасте. 49-летняя Ларса старше своего избранника на 17 лет. Помимо этого, у неё и Скотти – четверо детей. Старшему из них, Скотти Пиппену-младшему, который провёл прошлый сезон на двустороннем контракте в «Лейкерс», через несколько дней исполнится 23 года.

Но самих Маркуса с Ларсой это никак не смущает. Об этом Джордан заявил на их совместном подкасте:

«Я не думаю, что между нами были какие-то препятствия, но у людей был некоторый шок от того, что мы встречаемся. Возможно, некоторые члены моей семьи были немного застигнуты врасплох».

Маркус Джордан и Ларса Пиппен Фото: MEGA/GC Images

Что об этом думает сам Майкл Джордан, не совсем понятно. Минувшим летом папарацци застали его возле одного из ресторанов в Париже и спросили, одобряет ли выбор сына. Эм Джей посмеялся, а затем ответил: «Нет!».

Вскоре пара обсудила произошедшее на подкасте. Ларса призналась, что чувствовала себя очень неловко, пока Майкл не связался с ними. Он хотел убедиться, что сын и его подруга «не восприняли всё неправильно».

«Я знаю своего отца. Вся моя семья, мы любим соперничество, и это часть нашей ДНК – говорить всякое дерьмо. Это заставляет нас двигаться вперёд и мотивирует нас. И когда я узнал, что он сказал, я сразу подумал: он прикалывается. Он шутит, он смеётся. Он просто игривый, немного нетрезвый, может быть, выпил текилы.

В основе всего этого, очевидно, лежат отношения моего отца с твоим бывшим Скотти. Естественно, мы никогда не говорили об этом, и я не думаю, что мой отец хотел это комментировать. Всегда есть такая версия, слухи о том, что я встречаюсь с тобой, чтобы как-то отомстить Скотти. И если мой отец скажет «да», то тем самым он подогреет эту версию или что-то ещё. Я думаю, что он сказал «нет» просто в шутку, зная, как Джорданы разыгрывают друг друга. И поэтому я с самого начала подумал, что это было забавно. Но мой отец сказал: «Может быть, мне следовало промолчать», – сказал Маркус.

Майкл Джордан и Скотти Пиппен Фото: Barry Brecheisen/WireImage

Недавно Джордан также заявил, что в будущем он и Ларса планируют пожениться. Более того, он собирается сделать своего отца шафером на собственной свадьбе – такая традиция существует в их семье.

Как бы то ни было, на сегодняшний день Джордан предпочитает оставаться в тени и не делать громких заявлений.

К тому же сам Пиппен рассказывал, что никогда не находился в хороших отношениях и не поддерживал связь с именитым партнёром. И в дальнейшем ситуация вряд ли изменится, особенно если Джорданов с Пиппенами объединит такой довольно неоднозначный союз.